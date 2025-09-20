Az eddigi négy Premier League-meccsét kivétel nélkül megnyerő Liverpool a Bajnokok Ligája alapszakaszában is győzelemmel rajtolt, szerda este többek között Szoboszlai gólpasszának is köszönhetően egy 93. percben szerzett találattal 3-2-re nyert az Anfielden az Atlético Madrid ellen.

Szoboszlaiék jó hangulatban és kiváló formában készülhetnek a liverpooli derbire

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A késői gólok lettek a Liverpool fegyvere

Arne Slot csapata rendkívül szerencsés napokat tudhat maga mögött, hiszen ebben a szezonban már zsinórban ötödször fordult elő, hogy az angol bajnok a mérkőzés legvégén szerezte meg a győztes gólt, márpedig hasonlóra nem nagyon volt még példa a topfutballban. Sőt, a késői gólok már-már a csapat védjegyévé kezdenek válni, ugyanis a szezon során szerzett góljaiknak közel 43 százaléka a 82. perc után esett – nem véletlen, hogy a mérkőzések ezen szakaszát a közösségi médiában már elnevezték Slot-időnek. Szoboszlaiék közel állnak ahhoz is, hogy a Premier League-ben megdöntsenek egy újabb elképesztő rekordot, mégpedig az egy szezonon belül szerzett késői győztes gólok rekordját, amit hét találattal közösen tart a Manchester United (2023/24-es szezon), a Tottenham (2014/15, 2002-/03), az Arsenal (2011/12) és a Liverpool (2008/09).

Szoboszlaiék a városi rivális legyőzésével tehetik még boldogabbá a Liverpool szurkolóit

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Vörösökre azonban a hétvégén újabb nehéz feladat vár, ugyanis a városi rivális Everton látogat az Anfieldre a 247. Mersey-parti rangadón – így mondani sem kell, a 'Pool szurkolóinak kiváltképp fájó lenne, ha az elmúlt hetekben látott szerencse éppen most pártolna el mellőlük.

Persze, nem csupán szerencse kérdése, hiszen a hazai pályán 19 PL-találkozó óta veretlen Liverpool hét közben a szezon egyik legjobb meccsét játszotta, amiben Szoboszlai Dominiknak is kulcsszerepe volt. A magyar válogatott középpályás a szezon eleje óta a hátán cipeli a csapatot, a nagy rivális Arsenalt két fordulóval ezelőtt éppen az ő szabadrúgásgóljával győzte le a Liverpool, ráadásul a 24 éves futballista az elmúlt hetekben kényszerűségből jobbhátvédként játszott, de a szokatlan szerepkörben is szenzációs teljesítményt nyújtott, így elévülhetetlen érdemei vannak az idény eleji sikerekben. A Burnley otthonában egy félidő után lecserélt Kerkez Milos azonban már nehezebb helyzetben van, hiszen a szerdai BL-meccsen csak csere volt, a posztján játszó Andy Robertson pedig bizonyította, hogy még mindig lehet rá számítani.