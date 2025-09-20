Az eddigi négy Premier League-meccsét kivétel nélkül megnyerő Liverpool a Bajnokok Ligája alapszakaszában is győzelemmel rajtolt, szerda este többek között Szoboszlai gólpasszának is köszönhetően egy 93. percben szerzett találattal 3-2-re nyert az Anfielden az Atlético Madrid ellen.
Arne Slot csapata rendkívül szerencsés napokat tudhat maga mögött, hiszen ebben a szezonban már zsinórban ötödször fordult elő, hogy az angol bajnok a mérkőzés legvégén szerezte meg a győztes gólt, márpedig hasonlóra nem nagyon volt még példa a topfutballban. Sőt, a késői gólok már-már a csapat védjegyévé kezdenek válni, ugyanis a szezon során szerzett góljaiknak közel 43 százaléka a 82. perc után esett – nem véletlen, hogy a mérkőzések ezen szakaszát a közösségi médiában már elnevezték Slot-időnek. Szoboszlaiék közel állnak ahhoz is, hogy a Premier League-ben megdöntsenek egy újabb elképesztő rekordot, mégpedig az egy szezonon belül szerzett késői győztes gólok rekordját, amit hét találattal közösen tart a Manchester United (2023/24-es szezon), a Tottenham (2014/15, 2002-/03), az Arsenal (2011/12) és a Liverpool (2008/09).
A Vörösökre azonban a hétvégén újabb nehéz feladat vár, ugyanis a városi rivális Everton látogat az Anfieldre a 247. Mersey-parti rangadón – így mondani sem kell, a 'Pool szurkolóinak kiváltképp fájó lenne, ha az elmúlt hetekben látott szerencse éppen most pártolna el mellőlük.
Persze, nem csupán szerencse kérdése, hiszen a hazai pályán 19 PL-találkozó óta veretlen Liverpool hét közben a szezon egyik legjobb meccsét játszotta, amiben Szoboszlai Dominiknak is kulcsszerepe volt. A magyar válogatott középpályás a szezon eleje óta a hátán cipeli a csapatot, a nagy rivális Arsenalt két fordulóval ezelőtt éppen az ő szabadrúgásgóljával győzte le a Liverpool, ráadásul a 24 éves futballista az elmúlt hetekben kényszerűségből jobbhátvédként játszott, de a szokatlan szerepkörben is szenzációs teljesítményt nyújtott, így elévülhetetlen érdemei vannak az idény eleji sikerekben. A Burnley otthonában egy félidő után lecserélt Kerkez Milos azonban már nehezebb helyzetben van, hiszen a szerdai BL-meccsen csak csere volt, a posztján játszó Andy Robertson pedig bizonyította, hogy még mindig lehet rá számítani.
Szoboszlai az elmúlt két idényben mind a négy Mersey-parti derbin pályára lépett, ebből hármat végig is játszott. Kerkez még a Bournemouth játékosaként ötször találkozott az Evertonnal, ezek közül négyszer győztes csapat tagja volt, és egy gólpasszt is adott. Van azonban egy liverpooli, akinek kifejezetten jól megy az Everton ellen (is), ő Mohamed Szalah. Az egyiptomi támadó már nyolcszor talált be a Mersey-parti derbiken, ennél többször csak a Liverpool legendás csapatkapitánya, Steven Gerrard (9 gól) volt eredményes a városi rivális ellen.
Mivel a Liverpool hét napon belül már a harmadik fontos tétmeccsét vívja – ráadásul jövő kedden a Southampont fogadja a Ligakupában – így az sem kizárható, hogy Arne Slot pihenőt ad néhány kulcsjátékosának, így Szoboszlai Dominiknak is. A sűrű program mellett pedig Curtis Jones visszatérése is alternatívát kínál az estleges változtatásokra.
Az elmúlt éveket tekintve a Liverpool-Everton csatákban egyértelmű esélyesek voltak a Vörösök, s bár alapvetően ez most is így van, a rivális sokat javult, s az első fordulós vereség után két győzelemmel és egy döntetlennel folytatta a szereplését a PL-ben. David Moyes együttese az otthonától távol is veszélyes tud lenni, hiszen a legutóbb 11 idegenbeli bajnokijából csak hármat veszített el, hatot megnyert, pontosan annyit, mint az azt megelőző 30 meccsén összesen.
Az Anfielden ugyanakkor rendkívül erős a Liverpool, amit jól mutat, hogy az elmúlt 28 hazai mérkőzéséből csak egyet veszített el az Everton ellen (17 győzelem, 10 döntetlen), amely legutóbb 2021 februárjában tudott tétmeccsen nyerni vendégként, az azóta játszott négy PL-találkozót kivétel nélkül megnyerte pályaválasztóként a Liverpool. Legutóbb áprilisban találkoztak a felek, akkor a tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota góljával nyert a 'Pool – ez volt a portugál támadó utolsó gólja és a klub történetének 100. győzelme az Everton ellen. Jotára a mérkőzés előtti napon is megemlékezett a csapat, ugyanis éppen szeptember 19-én volt öt éve, hogy leigazolták a támadót, akinek elvesztését a mai napig képtelenek feldolgozni Liverpoolban.
Ezen a napon, 2020-ban Jota a Vörösök játékosa lett. Mindörökké a szívünkben. Örökké a mi 20-asunk”
– írta a klub a közösségi oldalán.
Slot csapata egyébként a hétvégén is beállíthat egy klubcsúcsot, ugyanis a 2018/19-es és a 2019/20-as szezon után harmadszor fordulhat elő, hogy zsinórban öt megnyert mérkőzéssel kezdi a csapat a Premier League-et.
A Mersey-parti derbi abból azon apropóból is érdekes lesz, hogy bár Szoboszlai Dominik is jelölt volt a hónap játékosa díjra a Premier League-ben, ám az Evertonban újra magára találó Jack Grealish elhappolta előle az elismerést. Bár a Manchester Citytől kölcsönvett angol válogatott szélső egyetlen gólt sem lőtt, kiosztott négy gólpasszt, amivel kulcsszerepe van abban, hogy az elmúlt években jobbára a kiesés elől menekülő Everton jelenleg a hatodik helyen áll a bajnokságban. Így ha Szoboszlai is pályára lép a derbin, akkor a kettőjük külön csatája is pikánsnak érkezik. Főleg, hogy Grealish igazi Liverpool-specialista, pályafutása során eddig hét gólból vette ki közvetlenül a részét (3 gól, 4 gólpassz) a Vörösök ellen, ennél jobb mutatója egyetlen PL-csapat ellen sincs.
Nem véletlen, hogy a rangadó előtt a Liverpool menedzsere, Arne Slot is dicsérte Grealish-t, aki szerinte a rivális legveszélyesebb játékosa.
Amikor az előző szezonban találkoztunk velük, akkor nagyon jó formában voltak, de ami nem csupán átmeneti időszak volt, hiszen látható, hogy idén is jók. Jó felfogásban játszanak, és van egy kölcsönben szereplő játékosuk, akiért egyszer 100 millió eurót fizettek. Valószínűleg nem véletlenül. Jack Grealish most ragyog náluk. Szóval egy nagyon erős csapatról van szó”
– hangsúlyozta a holland tréner.
David Moyes elmondta, a címvédő a szezon elején a Bournemouth és a Newcastle ellen is sebezhetőnek tűnt, és ezt szeretnék kihasználni. A 28. Mersey-parti derbijére készülő skót edző nem akármilyen bókkal kedveskedett kollégájának, ugyanis Slot csapatát Sir Alex Ferguson legendás Manchester Unitedjéhez hasonlította.
„Manapság nem könnyű edzőnek lenni, kivéve, ha felhívjuk az emberek figyelmét erre. Régen ugyanez volt Fergie-vel is, aki megkapta a szükséges időt. Ugyanezt látom a Liverpoolnál is. Ferguson az óráját nézte, és azt mondta a bíróknak, hogy hosszabbítást szeretne, a csapata pedig az utolsó pillanatokban gólokat szerzett, mert folyamatosan támadtak. Ugyanezt látom a Liverpoolnál is. Kevés csapatnak van ilyen erőssége. Szerintem fontos része a játéknak, hogy a kispadról is be tudj állítani olyan játékosokat, akik képesek változást hozni. Persze, egy bajnoki címért küzdő csapatnak, amelyik a szezon során ennyi mérkőzést játszik, szüksége is van a plusz játékosokra” – fogalmazott a 62 éves tréner.
Érdekességek a Liverpool–Everton derbi kapcsán: