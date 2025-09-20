Live
A címvédő és százszázalékos teljesítménnyel listavezető, Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool a városi rivális Evertont fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának szombati nyitómérkőzésén. Bár a sűrű program miatt erősen kérdéses a két magyar szerepeltetése, az idén a „hajrágyőzelmekre” specializálódott Liverpool újabb rekordokat dönthet meg. A Mersey-parti derbi előtt nem is akármilyen elismerést kapott Arne Slot együttese, ugyanis az Evertont irányító David Moyes egyenesen Sir Alex Ferguson legendás Manchester Unitedjéhez hasonlította a Vörösöket.

Az eddigi négy Premier League-meccsét kivétel nélkül megnyerő Liverpool a Bajnokok Ligája alapszakaszában is győzelemmel rajtolt, szerda este többek között Szoboszlai gólpasszának is köszönhetően egy 93. percben szerzett találattal 3-2-re nyert az Anfielden az Atlético Madrid ellen. 

Szoboszlai ismét megmutatta, hogy ő a Liverpool motorja
Szoboszlaiék jó hangulatban és kiváló formában készülhetnek a liverpooli derbire
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A késői gólok lettek a Liverpool fegyvere

Arne Slot csapata rendkívül szerencsés napokat tudhat maga mögött, hiszen ebben a szezonban már zsinórban ötödször fordult elő, hogy az angol bajnok a mérkőzés legvégén szerezte meg a győztes gólt, márpedig hasonlóra nem nagyon volt még példa a topfutballban. Sőt, a késői gólok már-már a csapat védjegyévé kezdenek válni, ugyanis a szezon során szerzett góljaiknak közel 43 százaléka a 82. perc után esett – nem véletlen, hogy a mérkőzések ezen szakaszát a közösségi médiában már elnevezték Slot-időnek. Szoboszlaiék közel állnak ahhoz is, hogy a Premier League-ben megdöntsenek egy újabb elképesztő rekordot, mégpedig az egy szezonon belül szerzett késői győztes gólok rekordját, amit hét találattal közösen tart a Manchester United (2023/24-es szezon), a Tottenham (2014/15, 2002-/03), az Arsenal (2011/12) és a Liverpool (2008/09). 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) celebrates scoring the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlaiék a városi rivális legyőzésével tehetik még boldogabbá a Liverpool szurkolóit
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Vörösökre azonban a hétvégén újabb nehéz feladat vár, ugyanis a városi rivális Everton látogat az Anfieldre a 247. Mersey-parti rangadón – így mondani sem kell, a 'Pool szurkolóinak kiváltképp fájó lenne, ha az elmúlt hetekben látott szerencse éppen most pártolna el mellőlük.

Persze, nem csupán szerencse kérdése, hiszen a hazai pályán 19 PL-találkozó óta veretlen Liverpool hét közben a szezon egyik legjobb meccsét játszotta, amiben Szoboszlai Dominiknak is kulcsszerepe volt. A magyar válogatott középpályás a szezon eleje óta a hátán cipeli a csapatot, a nagy rivális Arsenalt két fordulóval ezelőtt éppen az ő szabadrúgásgóljával győzte le a Liverpool, ráadásul a 24 éves futballista az elmúlt hetekben kényszerűségből jobbhátvédként játszott, de a szokatlan szerepkörben is szenzációs teljesítményt nyújtott, így elévülhetetlen érdemei vannak az idény eleji sikerekben. A Burnley otthonában egy félidő után lecserélt Kerkez Milos azonban már nehezebb helyzetben van, hiszen a szerdai BL-meccsen csak csere volt, a posztján játszó Andy Robertson pedig bizonyította, hogy még mindig lehet rá számítani. 

Szoboszlai mellett nehéz labdába rúgni
Szoboszlai mellett nehéz labdába rúgni
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlainak és Kerkeznek is jól megy az Everton ellen

Szoboszlai az elmúlt két idényben mind a négy Mersey-parti derbin pályára lépett, ebből hármat végig is játszott. Kerkez még a Bournemouth játékosaként ötször találkozott az Evertonnal, ezek közül négyszer győztes csapat tagja volt, és egy gólpasszt is adott. Van azonban egy liverpooli, akinek kifejezetten jól megy az Everton ellen (is), ő Mohamed Szalah. Az egyiptomi támadó már nyolcszor talált be a Mersey-parti derbiken, ennél többször csak a Liverpool legendás csapatkapitánya, Steven Gerrard (9 gól) volt eredményes a városi rivális ellen.

Pihenteti Slot a magyarokat?

Mivel a Liverpool hét napon belül már a harmadik fontos tétmeccsét vívja – ráadásul jövő kedden a Southampont fogadja a Ligakupában – így az sem kizárható, hogy Arne Slot pihenőt ad néhány kulcsjátékosának, így Szoboszlai Dominiknak is. A sűrű program mellett pedig Curtis Jones visszatérése is alternatívát kínál az estleges változtatásokra.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) walks off with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A városi rangadón is biztosnak tűni Szoboszlai és Szalah helye a kezdőbe, Kerkezé már kevésbé
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az elmúlt éveket tekintve a Liverpool-Everton csatákban egyértelmű esélyesek voltak a Vörösök, s bár alapvetően ez most is így van, a rivális sokat javult, s az első fordulós vereség után két győzelemmel és egy döntetlennel folytatta a szereplését a PL-ben. David Moyes együttese az otthonától távol is veszélyes tud lenni, hiszen a legutóbb 11 idegenbeli bajnokijából csak hármat veszített el, hatot megnyert, pontosan annyit, mint az azt megelőző 30 meccsén összesen.

Legutóbb az elhunyt Diogo Jota gólja döntött

Az Anfielden ugyanakkor rendkívül erős a Liverpool, amit jól mutat, hogy az elmúlt 28 hazai mérkőzéséből csak egyet veszített el az Everton ellen (17 győzelem, 10 döntetlen), amely legutóbb 2021 februárjában tudott tétmeccsen nyerni vendégként, az azóta játszott négy PL-találkozót kivétel nélkül megnyerte pályaválasztóként a Liverpool. Legutóbb áprilisban találkoztak a felek, akkor a tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota góljával nyert a 'Pool – ez volt a portugál támadó utolsó gólja és a klub történetének 100. győzelme az Everton ellen. Jotára a mérkőzés előtti napon is megemlékezett a csapat, ugyanis éppen szeptember 19-én volt öt éve, hogy leigazolták a támadót, akinek elvesztését a mai napig képtelenek feldolgozni Liverpoolban.

Ezen a napon, 2020-ban Jota a Vörösök játékosa lett. Mindörökké a szívünkben. Örökké a mi 20-asunk”

 – írta a klub a közösségi oldalán.

Slot csapata egyébként a hétvégén is beállíthat egy klubcsúcsot, ugyanis a 2018/19-es és a 2019/20-as szezon után harmadszor fordulhat elő, hogy zsinórban öt megnyert mérkőzéssel kezdi a csapat a Premier League-et.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (R) greets Everton's Scottish manager David Moyes ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Everton at Anfield in Liverpool, north west England on April 2, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot harmadik Mersey-parti derbijére készül
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Mersey-parti derbi abból azon apropóból is érdekes lesz, hogy bár Szoboszlai Dominik is jelölt volt a hónap játékosa díjra a Premier League-ben, ám az Evertonban újra magára találó Jack Grealish elhappolta előle az elismerést. Bár a Manchester Citytől kölcsönvett angol válogatott szélső egyetlen gólt sem lőtt, kiosztott négy gólpasszt, amivel kulcsszerepe van abban, hogy az elmúlt években jobbára a kiesés elől menekülő Everton jelenleg a hatodik helyen áll a bajnokságban. Így ha Szoboszlai is pályára lép a derbin, akkor a kettőjük külön csatája is pikánsnak érkezik. Főleg, hogy Grealish igazi Liverpool-specialista, pályafutása során eddig hét gólból vette ki közvetlenül a részét (3 gól, 4 gólpassz) a Vörösök ellen, ennél jobb mutatója egyetlen PL-csapat ellen sincs.

A Liverpool az új Manchester United?

Nem véletlen, hogy a rangadó előtt a Liverpool menedzsere, Arne Slot is dicsérte Grealish-t, aki szerinte a rivális legveszélyesebb játékosa. 

Amikor az előző szezonban találkoztunk velük, akkor nagyon jó formában voltak, de ami nem csupán átmeneti időszak volt, hiszen látható, hogy idén is jók. Jó felfogásban játszanak, és van egy kölcsönben szereplő játékosuk, akiért egyszer 100 millió eurót fizettek. Valószínűleg nem véletlenül. Jack Grealish most ragyog náluk. Szóval egy nagyon erős csapatról van szó”

 – hangsúlyozta a holland tréner. 

Jack Grealish #18 of Everton F.C. during the Premier League match between Everton and Aston Villa at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, England, on September 13, 2025. (Photo by Mike Morese/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Jack Grealish szenzációs formába lendült az Evertonnál
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

David Moyes elmondta, a címvédő a szezon elején a Bournemouth és a Newcastle ellen is sebezhetőnek tűnt, és ezt szeretnék kihasználni. A 28. Mersey-parti derbijére készülő skót edző nem akármilyen bókkal kedveskedett kollégájának, ugyanis Slot csapatát Sir Alex Ferguson legendás Manchester Unitedjéhez hasonlította.

„Manapság nem könnyű edzőnek lenni, kivéve, ha felhívjuk az emberek figyelmét erre. Régen ugyanez volt Fergie-vel is, aki megkapta a szükséges időt. Ugyanezt látom a Liverpoolnál is. Ferguson az óráját nézte, és azt mondta a bíróknak, hogy hosszabbítást szeretne, a csapata pedig az utolsó pillanatokban gólokat szerzett, mert folyamatosan támadtak. Ugyanezt látom a Liverpoolnál is. Kevés csapatnak van ilyen erőssége. Szerintem fontos része a játéknak, hogy a kispadról is be tudj állítani olyan játékosokat, akik képesek változást hozni. Persze, egy bajnoki címért küzdő csapatnak, amelyik a szezon során ennyi mérkőzést játszik, szüksége is van a plusz játékosokra” – fogalmazott a 62 éves tréner.

Érdekességek a Liverpool–Everton derbi kapcsán:

  • Ez lesz a két csapat 213. egymás elleni mérkőzése az élvonalban. A liga történetében ennél többször csak az Aston Villa és az Everton csapott össze egymással (215).
  • A Premier League történetében a Merseyside-i derbiken osztották ki a legtöbb piros lapot, szám szerint eddig 25-öt.
  • Arne Slot csapata 2024 szeptembere óta először hozhat le zsinórban három győztes meccset kapott gól nélkül
  • Az előző idény eleje óta a Liverpool több gólt szerzett az első tíz percben, mint bármely másik PL-csapat (19).
  • Mohamed Szalah csupán két gólra van a 250. liverpooli találatától.
     
Mohamed Salah right winger of Liverpool and Egypt celebrates the victory after winning the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Liverpool FC and Atletico de Madrid at Anfield on September 17, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Mohamed Szalah lehet a Mersey-parti derbik történetének legeredményesebb liverpooli játékosa
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto
  • A 2023/24-es szezon óta a Liverpool egyszer sem kapott ki, ha szombaton 13.30-tól lépett pályára a Premier League-ben (6 győzelem, 2 döntetlen). Ezzel szemben az Everton a legutóbbi kilenc ugyanebben az időpontban kezdődő bajnokijából egyet sem tudott megnyerni (4 döntetlen, 5 vereség).
  • Alisson Becker az eddigi 11 Everton elleni meccséből hetet lehozott kapott gól nélkül. A brazil kapusnál csak Ray Clemence-nek (14) és Pepe Reinának (nyolc) van jobb mérlege.
  • A Premier League-ben eddig 26-szor zárult döntetlennel a Liverpool és az Everton összecsapása, ennél többször a csak a Chelsea és a Manchester United (27) meccsein volt pontosztozkodás. 
  • Rio Ngumoha 17 évesen és 22 naposan minden idők legfiatalabb játékosa lehet, aki valaha is pályára lépett egy Merseyside-i derbin. Ha betalál, akkor megdöntheti Robbie Fowler rekordját, aki 1994-ben, 18 évesen és 338 naposan lett a liverpooli derbik valaha volt legfiatalabb gólszerzője.

