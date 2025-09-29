A Liverpool megnevezte 21 fős utazó keretét a keddi, Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre. A Vörösök hétfő délután Isztambulba utaznak, ahol a bajnoki címvédő török ​​csapattal csapnak össze a RAMS Parkban a Bajnokok Ligája alapszakaszának második mérkőzésén. Arne Slot legénysége az Atlético Madrid elleni 3-2-es hazai győzelem folytatására törekszik az idei szezon első idegenbeli BL-mérkőzésén.

A Liverpool Törökországban lép pályára kedden este

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Íme a Liverpool kerete

A Liverpool utazó kerete: Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch és Ngumoha.

A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray elleni mérkőzés kedden este 21.00-kor lesz.