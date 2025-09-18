A Liverpool már hat perc elteltével kétgólos előnyben volt, előbb a Kerkez Milos helyén kezdő Andrew Robertsonon szerzett vezetést, majd a gólpassza után Mohamed Szalah is betalált. A második félidőben az Atlético Madrid ugyan ledolgozta a hátrányát, de az utolsó szó a hazaiaké volt, ebben pedig kulcsszerepe volt Szoboszlai Dominiknak is. A hosszabbítás második percben a magyar válogatott csapatkapitánya adott be egy szögletet, ami után Virgil van Dijk fejelt a kapuba.

A Liverpool holland válogatott játékosa, Ryan Gravenberch az Atlético ellen is uralta a középpályát

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Ezúttal ismét a középpályán szereplő Szoboszlai végig játszotta a találkozót, amelyen a hátvági bajnokin már az első félidőben lecserélt Kerkez Milos a 86. percben állt be. A 3-2-es siker után a vendégek edzője, Diego Simeone a hazai szurkolókkal keveredett nézeteltérésbe, majd reklamálásért piros lapot kapott.

Az egekig magasztalják a szurkolók a Liverpool középpályását

A Liverpool újonca, a brit rekordot jelentő 125 millió fontért igazolt Alexander Isak végre bemutatkozott, de a közösségi médiában a legnagyobb elismerést Ryan Gravenberch kapta, aki olyan teljesítményt nyújtott, hogy amellett a szurkolók sem tudtak elmenni szó nélkül.

„Ryan Gravenberch Európa egyik legjobb középpályása. Már most azon a szinten teljesít” – írta az X-en az egyik szurkoló.

„Ryan Gravenberch a világ egyik legjobb játékosa” – állapította meg egy másik.

„Szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy Gravenberch a világ legkomplettebb középpályása” – fogalmazott egy harmadik.

A 23 éves holland játékos Arne Slot érkezése óta valósággal megtáltosodott, honfitársa kezei alatt megtalálta a helyét Liverpoolban. Az előző idényben 49 tétmeccsen lépett pályára, ebből 37 alkalommal a Premier League-ben, ami bizonyítja, mennyire fontos láncszemmé vált. Eltiltása miatt ugyan kihagyta a Vörösök Bouremouth elleni szezonnyitóját, de azóta minden mérkőzésen pályára lépett. Gólt szerzett a Newcastle United ellen, és legutóbb a Burnley ellen is kimagasló teljesítményt nyújtott.

A remek Bajnokok Ligája kezdés után a Liverpoolra hétvégén újabb rangadó vár, ugyanis a városi rivális Evertont fogadja a címvédő és listavezető a Premier League-ben.