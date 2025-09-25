A Premier League címvédője, a Liverpool még a bajnokság első fordulójában a Bournemouth csapatát verte 4-2-re. Ehhez kellett Federico Chiesa is, aki a 2-0-s előny elszórakozása után állt be csereként, majd nem sokkal később ő lőtt be csapata harmadik gólját, ezzel alaposan kivette a részét a Liverpool sikeréből. Ekkor még lett volna lehetősége az olasznak eligazolnia, de ő annak ellenére maradt, hogy Hugo Ekitike és Alexander Isak mellett csak epizódszereplő lehet a Vörösöknél.

A Liverpool-szurkolók kedvence, Federico Chiesa mégis ot lehet a BL-keretben

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Chiesa kimaradt a Liverpool BL-keretéből is

„Nagyon boldog vagyok Liverpoolban, beszélni fogok a vezetőkkel, maradni akarok és trófeákért küzdeni” – mondta Chiesa, amire Arne Slot is reagált, miszerint az olasznak van helye a csapatban. Chiesa maradt, sőt, miután megtudta, hogy nem lehet ott a Bajnokok Ligája-keretben, akkor is pozitív maradt. Azt mondta, hogy ha nem akarna versenyhelyzetet maga körül, akkor eligazolt volna, így pedig marad neki többek között a Ligakupa.

Chiesa kezdett is a Southampton ellen, ahol végül továbbjutott a csapat, az olasz adott két gólpasszt, és ő lett a meccs embere

Nem járt ennyire jól Chiesa honfitársa, ugyanis a Szoboszlai Dominikot pihentető csapatban szintén ott volt Giovanni Leoni, akit sérülés miatt le kellett cserélni a 81. percben. Giovanni elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, emiatt pedig több hónapra kidőlt. A 18 esztendős középhátvéd megpróbál még az idény vége előtt visszatérni a pályára, de a klubnál a teljes gyógyulás elérése lesz a fő szempont, nem a dolgok siettetése.

Ilyen hosszan tartó sérülés esetén lehet cserélni és egybehangzó sajtóhírek szerint Leoni helyére Chiesa kerül a Liverpool BL-keretébe, ami hatalmas dolog az olasznak, hiszen első körben nem fért be a 22 fős keretbe. Chiesa eddig négy bajnokin kapott összesen 47 percet, az Atlético elleni első BL-meccsen még nem léphetett pályára. A következő körben a Liverpool Sallai Roland klubjához, a Galatasarayhoz látogat majd.