Jonathan Poulter legutóbb a Bajnokok Ligája-alapszakasz első fordulójában megrendezett Liverpool-Atlético Madrid rangadón került a figyelem középpontjába, miután káromkodva hergelte a madridiak argentin vezetőedzőjét, Diego Simeonét.

Jonathan Poulter, a Liverpool botrányhős szurkolója

Fotó: tribuna.com

A balhés Liverpool-szurkoló esete Diego Simeonéval

Az Atlético Madrid kétgólos hátrányból jött vissza a Liverpool elleni BL-meccsbe, azonban a 92. percben Virgil van Dijk fejesével az angol bajnok megnyerte a mérkőzést. Diego Simeone, a spanyol csapat edzője nehezen viselte a vereséget. A Liverpool győztes gólja után összetűzésbe keveredett a szurkolókkal, a botrány után pedig az öltözőbe zavarták az argentin mestert.

One of Simeone’s staff spat at a Liverpool fan on 13 seconds…



DISGUSTING😡🤢🤮pic.twitter.com/OoCDpxhKDK — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 18, 2025

A négy biztonsági őr által lefogott Atlético-edző később elmondta, hogy azért kapott dührohamot, mert az egyik néző a közönség első soraiból a középső ujját mutatta felé,

mellette pedig folyamatosan harsogta neki a „b.zd meg” kifejezést. Nem nehéz kitalálni, hogy ez a drukker a Liverpool botrányhős szimpatizánsa, Jonathan Poulter volt.

„Mindig arról beszélnek, hogy vigyázni kell a show-ra, de az egész mérkőzés alatt sértegettek, én meg nem mondhatok semmit, mert én vagyok az edző.

A reakcióm nyilván nem igazolható, de nem tudják, milyen az, amikor kilencven percig folyamatosan sértegetnek

– nyilatkozta a botrány után Simeone.

Diego Simeone teljesen kiborult az őt gyalázó Liverpool-drukker miatt

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Poulter is reagált a történtek után, Szoboszlai Dominikék fanatikus szurkolója a közösségi médiában megosztott videójában gyávának nevezte Simeonét, amiért az argentin edző a témát megelégelve nem válaszolt arra a kérdésre, hogy elhangzott-e rasszista inzultus is a szidalmazások során. Poulter felelt az Atlético trénere helyett: nem volt rasszizmus és nem emlegették az angol–argentin viszonylatban érzékeny témának számító Falkland-szigeteki háborút sem. A drukker azt is elmondta, hogy szerinte kölcsönös adok-kapok volt a felek között, az Atlético egyenlítő gólja után például Simeone és segítői mutogattak felé.

Óriási botránya után három évre eltiltották a Liverpool őrült szurkolóját

Nem a Simeone-affér volt Poulter egyetlen botránya, a Liverpool hírhedt drukkere 2015 áprilisában, Steven Gerrard hazai búcsúmeccsén olyat tett, amiért három évre eltiltották a futballmeccsek látogatásától. Az ominózus mérkőzésre Poulter egyik szurkolótársa, David Higham a fogyatékkal élő, kerekesszéket használó feleségével látogatott ki az Anfield Roadra. Az incidens akkor történt, amikor a botrányhős szurkolót megkérték, hogy tegye félre a nála lévő óriási transzparenst, amely zavarja a kilátást, de Higham kérésére Poulter sértegetésekkel felelt. A sértett elmondta, hogy fenyegetve és megfélemlítve érezte magát a 193 cm magas drukker agresszív magatartása miatt, aki természetesen tagadta, hogy zaklatta volna szurkolótársát és annak feleségét.

„Mr. Higham elég dühösen odajött és elkezdett az arcomba kiabálni. Először nem tudtam, miért dühös, de azt mondta, hogy ezek a transzparensek kib.szott szánalmasak”

– védekezett Poulter, akit a bíróság azonban bűnösnek talált.