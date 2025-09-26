Live
A Liverpool labdarúgócsapatának legfanatikusabb szurkolója többször került már bajba a botrányai miatt. Jonathan Poulter a Bajnokok Ligája első fordulójának rangadóján az Atlético Madrid edzőjét, Diego Simeonét bosszantotta fel annyira, hogy az argentin trénert végül az öltözőbe kellett zavarni. A Liverpool hírhedt drukkerének számos balhéja volt, egyszer hároméves eltiltással sújtották, mert olyan felháborítóan viselkedett.

Jonathan Poulter legutóbb a Bajnokok Ligája-alapszakasz első fordulójában megrendezett Liverpool-Atlético Madrid rangadón került a figyelem középpontjába, miután káromkodva hergelte a madridiak argentin vezetőedzőjét, Diego Simeonét.

Jonathan Poulter, a Liverpool botrányhős szurkolója
Jonathan Poulter, a Liverpool botrányhős szurkolója
Fotó: tribuna.com

A balhés Liverpool-szurkoló esete Diego Simeonéval

Az Atlético Madrid kétgólos hátrányból jött vissza a Liverpool elleni BL-meccsbe, azonban a 92. percben Virgil van Dijk fejesével az angol bajnok megnyerte a mérkőzést. Diego Simeone, a spanyol csapat edzője nehezen viselte a vereséget. A Liverpool győztes gólja után összetűzésbe keveredett a szurkolókkal, a botrány után pedig az öltözőbe zavarták az argentin mestert. 

A négy biztonsági őr által lefogott Atlético-edző később elmondta, hogy azért kapott dührohamot, mert az egyik néző a közönség első soraiból a középső ujját mutatta felé, 

mellette pedig folyamatosan harsogta neki a „b.zd meg” kifejezést. Nem nehéz kitalálni, hogy ez a drukker a Liverpool botrányhős szimpatizánsa, Jonathan Poulter volt. 

„Mindig arról beszélnek, hogy vigyázni kell a show-ra, de az egész mérkőzés alatt sértegettek, én meg nem mondhatok semmit, mert én vagyok az edző. 

A reakcióm nyilván nem igazolható, de nem tudják, milyen az, amikor kilencven percig folyamatosan sértegetnek 

– nyilatkozta a botrány után Simeone. 

Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone is sent off by the Italian referee Maurizio Mariani during the UEFA Champions League first round football match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on September 17, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Diego Simeone teljesen kiborult az őt gyalázó Liverpool-drukker miatt
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Poulter is reagált a történtek után, Szoboszlai Dominikék fanatikus szurkolója a közösségi médiában megosztott videójában gyávának nevezte Simeonét, amiért az argentin edző a témát megelégelve nem válaszolt arra a kérdésre, hogy elhangzott-e rasszista inzultus is a szidalmazások során. Poulter felelt az Atlético trénere helyett: nem volt rasszizmus és nem emlegették az angol–argentin viszonylatban érzékeny témának számító Falkland-szigeteki háborút sem. A drukker azt is elmondta, hogy szerinte kölcsönös adok-kapok volt a felek között, az Atlético egyenlítő gólja után például Simeone és segítői mutogattak felé. 

Óriási botránya után három évre eltiltották a Liverpool őrült szurkolóját

Nem a Simeone-affér volt Poulter egyetlen botránya, a Liverpool hírhedt drukkere 2015 áprilisában, Steven Gerrard hazai búcsúmeccsén olyat tett, amiért három évre eltiltották a futballmeccsek látogatásától. Az ominózus mérkőzésre Poulter egyik szurkolótársa, David Higham a fogyatékkal élő, kerekesszéket használó feleségével látogatott ki az Anfield Roadra. Az incidens akkor történt, amikor a botrányhős szurkolót megkérték, hogy tegye félre a nála lévő óriási transzparenst, amely zavarja a kilátást, de Higham kérésére Poulter sértegetésekkel felelt. A sértett elmondta, hogy fenyegetve és megfélemlítve érezte magát a 193 cm magas drukker agresszív magatartása miatt, aki természetesen tagadta, hogy zaklatta volna szurkolótársát és annak feleségét.

„Mr. Higham elég dühösen odajött és elkezdett az arcomba kiabálni. Először nem tudtam, miért dühös, de azt mondta, hogy ezek a transzparensek kib.szott szánalmasak” 

– védekezett Poulter, akit a bíróság azonban bűnösnek talált.

Liverpool's English midfielder Steven Gerrard (C) walks with his daughters Lilly-Ella, Lexie and Lourdes on the pitch as he says farewell at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Crystal Palace at the Anfield stadium in Liverpool, northwest England, on May 16, 2015. Liverpool captain Steven Gerrard told supporters he was "devastated" about leaving the club during an on-pitch address after his final game at Anfield. Gerrard, 34, will join the Los Angeles Galaxy in July after almost 17 years at his home-town club and following a 3-1 loss to Crystal Palace, he paid an emotional tribute to Liverpool's fans. AFP PHOTO / OLI SCARFF RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. (Photo by OLI SCARFF / AFP)
A liverpooli klublegenda, Steven Gerrard búcsúmeccsén okozott botrányt Jonathan Poulter
Fotó: OLI SCARFF / AFP

„Ön 193 cm magas, innen is jól látszik, hogy rendkívül nagy termetű. Olyan helyzetben volt, hogy egy férfival beszélgetett, aki több mint 45 éve követi a Liverpool mérkőzéseit a feleségével. 

Mindössze 20 évesen azt mondja neki, hogy jól ismeri a Liverpoolt, és ha neki nem tetszik az Ön véleménye, akkor elmehet a p.csába. Ebben az országban nincs olyan bíróság, amely ártatlannak találná Önt ebben a szégyenletes bűncselekményben” 

– emlékeztette az elhangzottakra Richard Clancy kerületi bíró Poultert, aki a következő szezon elején végül elnézést kért Highaméktől.

A bíróság azonban nem kegyelmezett, az akkor mindössze 20 éves Liverpool-szurkolóra – akit 2013-ban azért figyelmeztettek, mert füstgránátokat akart bevinni egy Wiganban rendezett meccsre – hároméves eltiltást szabott ki. Poulternek ennyi ideig tilos volt megjelennie a Liverpool hazai és idegenbeli találkozóin, valamint bármely egyéb, nemzetközi mérkőzésen, továbbá 1080 fontnyi (közel 500 ezer forint) pénzbírságot is be kellett fizetnie.

A rentinens szurkoló eltiltása 2018-ban lejárt, és egy darabig nem igazán hallatott magáról, de a Diego Simeonéval történt összetűzésével sikerült újra felhívnia magára a figyelmet.

