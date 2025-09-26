A Liverpool FC továbbra is fellép az illegális jegyértékesítés minden formája ellen, mind online, mind a helyszínen, hogy megvédje a valódi szurkolókat a becsapástól vagy az átveréstől. A múlt évadban a klub rekordszámú, 1 114 életre szóló kitiltást adott ki a klub. Ennek majdnem a felét szoftveres manipulációk felfedezése után szabták ki, ami hatalmas növekedés a 2023/24-es idényben kiszabott 75 végérvényes eltiltáshoz képest.

A Liverpool háza táján nagy probléma a jegyhamisítás

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

A Liverpool felveszi a kesztyűt a csalókkal

Az életre szóló eltiltások és a határozatlan idejű felfüggesztések többségét bérletek és egyéb jegyek jogosulatlan értékesítése miatt szabták ki, amivel az emberek megsértették a klub szerződési feltételeit. A klub nyomozói 162 közösségi média csoportot is bezárattak – összesen több mint egymillió felhasználóval –, amelyek hamis, soha meg nem jelent jegyek értékesítésében vettek részt. Emellett 45 000 hamis jegyértékesítő fiókot is megszűntettek, és jelenleg további 10 000 fiókot vizsgálnak.

A 2024/25-ös idényben a helyszíni ellenőrzésekre eredményeként közel 500 emberttől tagadták meg az Anfieldre való belépést. A szurkolóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy ha olyan jeggyel rendelkeznek, amelyet nem a klub feltételeinek megfelelően adtak el vagy hamisítottak, akkor a rendezők vagy a rendőrség kiutasítja őket.

A szurkolókat arra emlékezteti a klub, hogy ne vásároljanak jegyeket nem hivatalos online csatornákon vagy nem hivatalos eladóktól, mivel egyre kifinomultabb és szervezettebb módszereket fedeznek fel a szurkolók megkárosítására vagy zsarolására. Az ezeken a nem hivatalos oldalakon árusított ​​jegyek több mint 90 százaléka vagy nem létezik, vagy olyan jegyek, amelyeket többször is eladtak.