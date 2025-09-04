A Liverpool FC a hivatalos oldalán számolt be arról, hogy Bobby Graham, a csapat egykori játékosa 80 éves korában meghalt. A skót csatár, aki több mint 100 alkalommal lépett pályára a Vörösök csapatában Bill Shankly irányítása alatt, még szerda este hunyt el. A Motherwellben született Graham 1960-ban csatlakozott a klubhoz, és négy évvel később debütált a felnőtt együttesben.

A Liverpool korábbi csatára, Bobby Graham

Fotó: Liverpool FC

A Liverpool játékosa remekül kezdett anno a csapatban

A mindössze 19 éves játékos álomszerű kezdést produkált, amikor minden idők egyik legnagyobb bajnoki debütálását hozta össze - Bobby mesterhármast szerzett az Aston Villa elleni 5-1-es hazai győzelem során. Ennek ellenére az évtized végéig várnia kellett a rendszeres játéklehetőségre, az 1969-70-es szezon aztán kétségtelenül a legemlékezetesebb egyéni idénye volt. Abban a szezonban Graham mind az 54 mérkőzésen pályára lépett a Liverpool színeiben, és 21 góllal a csapat gólkirálya volt.

Az 1970-71-es szezon elején háromszor is betalált, de sajnos októberben egy Chelsea elleni Anfield-meccsen lábtörést szenvedett, ami végül véget vetett a liverpooli karrierjének. Bobby a szezon utolsó hónapjaiban tért vissza, és további hat góllal növelte a mérlegét, mielőtt 1972 márciusában búcsút intett a Liverpoolnak, és csatlakozott a Coventry Cityhez. Összesen 137 alkalommal lépett pályára és 42 gólt szerzett a klubnál.