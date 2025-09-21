A Liverpool FC hivatalos oldalán számolt be a szörnyű hírről, hogy Matt Beard, az LFC női csapatának korábbi menedzsere hirtelen és váratlanul meghalt. A klub a közlemény szerint sokkot kapott a hír hallatán és azt is írták, hogy az egyesület minden tagja Matt családjával és barátaival van ebben a nehéz pillanatban. Matt nemcsak rendkívül elkötelezett és sikeres menedzser volt, hanem valódi integritással és melegséggel rendelkező szakember is, akire a klubnál együtt dolgozók mindig őszinte szeretettel fognak emlékezni.

A Liverpool FC női csapatának korábbi vezetőedzője, Matt Beard

Fotó: Liverpool FC

A Liverpool sokkot kapott a hír után

A mindössze 47 évesen elhunyt szakember 2012-ben csatlakozott az LFC Womenhez, és olyan csapatot épített fel, amely 2013-ban és 2014-ben egymás után megnyerte a Női Szuperliga bajnokságot, valamint vezette a Vörösöket első Bajnokok Ligája-kampányukban. Miután visszatért az amerikai Boston Breakers-től, Matt két évet töltött a West Ham United Womennél, ahol 2019-ben bejutott a női FA-kupa döntőjébe, majd a Bristol City Womennél folytatta pályafutását. 2021 májusában visszatért a Redshez, hogy újjáépítse a csapatot és visszajuttassa a női labdarúgás élvonalába, amit első szezonjában sikerült is megvalósítania: a csapat magabiztosan megnyerte az FA Women’s Championshipet és feljutott a WSL-be.

Februárban távozott az LFC Women csapatától, miután jelentős hozzájárulást nyújtott a klub fejlődéséhez, és számos emlékezetes pillanatot és eredményt ért el többszöri megbízatása alatt.