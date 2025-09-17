A Burnley elleni bajnokin a 93. percig úgy tűnt, a Liverpool pontokat veszít. Aztán jött egy kezezés, Mohamed Szalah pedig higgadtan bevágta a tizenegyest.
Gary Neville, a Manchester United ikonja a Sky Sports podcastjában így reagált: „Egy pillanatig sem kételkedtem benne, hogy a Liverpool betalál. Most megvan benne az a plusz, ami bajnokcsapatokat jellemez.”
Az Athletic elemzésében is felidézett statisztika tényleg döbbenetes: Arne Slot együttese négy egymást követő Premier League-meccsen is a 80. perc után szerezte a győztes gólt. Chiesa a 88. percben a Bournemouth ellen, a 17 éves Ngumoha a 100. percben Newcastle-ben, Szoboszlai szabadrúgásból az Arsenal ellen, Szalah pedig a 93. percben a Burnley vendégeként.
A „mentalitás szörnyei” kifejezés még Jürgen Klopp idejéből ragadt a klubra, és Guardiola is elismerte
Ha egyszer-kétszer történik, az szerencse. Ha rendszeresen, az már különleges karakter.
Slotnál ez a mentalitás kiegészült egy extra adag bátorsággal: a Burnley ellen például az utolsó percekre hét támadót pakolt fel a pályára, mindent egy lapra feltéve. „Nem akartam úgy hazamenni, hogy döntetlen lett, miközben a kispadon hagytam a gólveszélyes játékosaimat” – magyarázta a holland mester.
Felejtsd el a Fergie-time-ot, itt a Slot-time!
A Premier League aranykorában született meg a „Fergie-time” fogalma: Sir Alex Ferguson Manchester Unitedje szinte menetrendszerűen a hosszabbítás perceiben döntötte el a meccseket. A történet szerint Ferguson nemcsak a saját játékosait, hanem a játékvezetőket is befolyásolta – sokan úgy hitték, az órák csak addig ketyegnek, amíg a United meg nem szerzi a győztes gólt. Ez a mítosz idővel önálló életre kelt: az ellenfelek féltek a hosszabbítás perceitől, a United szurkolói pedig szinte biztosra vették a drámát. Most ugyanez a hangulat lengi be Anfieldet is. Arne Slot Liverpoolja egymás után négy bajnokit nyert meg a 80. perc után szerzett találattal, így Angliában már új név született a régi jelenségre: „Slot-time”. A riválisok idegeit a mai napig ugyanaz a félelem teszi próbára, mint hajdanán Ferguson idejében – csak a szereplők cserélődtek.
Van Dijk szerint ez a hozzáállás hitet ad a csapatnak: „A menedzser bízik bennünk, mi pedig bízunk benne. Ez nagyon sokat számít.”
A hajrában szerzett gólok másik titka a beálló játékosok. Chiesa a kispadról érkezve döntött, Ngumoha pedig gyakorlatilag első felnőtt perceiben szerzett győztes gólt a Newcastle ellen. Burnley-ben Frimpong és Ngumoha érkezett a végén, előbbi beadásából született a mindent eldöntő tizenegyes.
Slot pontosan tudja, hogy a fáradó ellenfelek ellen ezek a friss, gyors játékosok halálos fegyvert jelentenek.
Óriási előny, hogy ennyi variációs lehetőségem van a hajrában
– mondta a szakvezető.
A Liverpoolnál mindenki tisztában van vele: ez a sorozat nem tarthat örökké. Két éve Kloppnál divattá vált hátrányból fordítani, aztán a varázs egyszer csak elmúlt. Andy Robertson is óvatosan fogalmazott: „Fontos, hogy így is nyerünk, de előbb-utóbb kényelmesebben kell meccseket hoznunk.”
De ahogyan az Opta táblázatában is látható, a Liverpoolnak már jó ideje kedveznek a 90. perc utáni történések, ami véletlen semmiképpen nem lehet.
A Liverpool szerda este az Atlético Madrid csapatát fogadja majd a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában, ami Szoboszlai Dominik 100. meccse lehet majd az angol csapatban.