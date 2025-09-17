Live
Négy meccs, négy győztes gól a hajrában. Szalah, Szoboszlai, Chiesa és a 17 éves csodagyerek, Rio Ngumoha gondoskodtak róla, hogy a Liverpool a hosszabbítások specialistája legyen. Gary Neville szerint Slot csapatát immár ugyanaz a „bajnoki mentalitás” hajtja, mint egykor a Manchester Unitedet vagy a Cityt, miközben a holland vezetőedző olyan kockázatokat vállal, amelyektől a rivális edzőknek feláll a szőr a hátán.

A Burnley elleni bajnokin a 93. percig úgy tűnt, a Liverpool pontokat veszít. Aztán jött egy kezezés, Mohamed Szalah pedig higgadtan bevágta a tizenegyest.

Gary Neville, a Manchester United ikonja a Sky Sports podcastjában így reagált: „Egy pillanatig sem kételkedtem benne, hogy a Liverpool betalál. Most megvan benne az a plusz, ami bajnokcsapatokat jellemez.”

Az Athletic elemzésében is felidézett statisztika tényleg döbbenetes: Arne Slot együttese négy egymást követő Premier League-meccsen is a 80. perc után szerezte a győztes gólt. Chiesa a 88. percben a Bournemouth ellen, a 17 éves Ngumoha a 100. percben Newcastle-ben, Szoboszlai szabadrúgásból az Arsenal ellen, Szalah pedig a 93. percben a Burnley vendégeként.

Klopp-örökség Slot-féle kockázatvállalással

A „mentalitás szörnyei” kifejezés még Jürgen Klopp idejéből ragadt a klubra, és Guardiola is elismerte

Ha egyszer-kétszer történik, az szerencse. Ha rendszeresen, az már különleges karakter.

Slotnál ez a mentalitás kiegészült egy extra adag bátorsággal: a Burnley ellen például az utolsó percekre hét támadót pakolt fel a pályára, mindent egy lapra feltéve. „Nem akartam úgy hazamenni, hogy döntetlen lett, miközben a kispadon hagytam a gólveszélyes játékosaimat” – magyarázta a holland mester.

Felejtsd el a Fergie-time-ot, itt a Slot-time!
A Premier League aranykorában született meg a „Fergie-time” fogalma: Sir Alex Ferguson Manchester Unitedje szinte menetrendszerűen a hosszabbítás perceiben döntötte el a meccseket. A történet szerint Ferguson nemcsak a saját játékosait, hanem a játékvezetőket is befolyásolta – sokan úgy hitték, az órák csak addig ketyegnek, amíg a United meg nem szerzi a győztes gólt. Ez a mítosz idővel önálló életre kelt: az ellenfelek féltek a hosszabbítás perceitől, a United szurkolói pedig szinte biztosra vették a drámát. Most ugyanez a hangulat lengi be Anfieldet is. Arne Slot Liverpoolja egymás után négy bajnokit nyert meg a 80. perc után szerzett találattal, így Angliában már új név született a régi jelenségre: „Slot-time”. A riválisok idegeit a mai napig ugyanaz a félelem teszi próbára, mint hajdanán Ferguson idejében – csak a szereplők cserélődtek.

Van Dijk szerint ez a hozzáállás hitet ad a csapatnak: „A menedzser bízik bennünk, mi pedig bízunk benne. Ez nagyon sokat számít.”

Liverpool hős cseréi

A hajrában szerzett gólok másik titka a beálló játékosok. Chiesa a kispadról érkezve döntött, Ngumoha pedig gyakorlatilag első felnőtt perceiben szerzett győztes gólt a Newcastle ellen. Burnley-ben Frimpong és Ngumoha érkezett a végén, előbbi beadásából született a mindent eldöntő tizenegyes.

Slot pontosan tudja, hogy a fáradó ellenfelek ellen ezek a friss, gyors játékosok halálos fegyvert jelentenek.

Óriási előny, hogy ennyi variációs lehetőségem van a hajrában

 – mondta a szakvezető.

Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha celebrates in front of the Newcastle fans after scoring their third goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai átlépős csele után Ngumoha első PL-meccsén az első gólját szerezte
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Meddig tartható ez?

A Liverpoolnál mindenki tisztában van vele: ez a sorozat nem tarthat örökké. Két éve Kloppnál divattá vált hátrányból fordítani, aztán a varázs egyszer csak elmúlt. Andy Robertson is óvatosan fogalmazott: „Fontos, hogy így is nyerünk, de előbb-utóbb kényelmesebben kell meccseket hoznunk.”

 

De ahogyan az Opta táblázatában is látható, a Liverpoolnak már jó ideje kedveznek a 90. perc utáni történések, ami véletlen semmiképpen nem lehet.

A Liverpool szerda este az Atlético Madrid csapatát fogadja majd a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában, ami Szoboszlai Dominik 100. meccse lehet majd az angol csapatban.

