A Burnley elleni bajnokin a 93. percig úgy tűnt, a Liverpool pontokat veszít. Aztán jött egy kezezés, Mohamed Szalah pedig higgadtan bevágta a tizenegyest.

Szalah bevágta a Burnley ellen a hajrában megítélt Liverpool-büntetőt

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Gary Neville, a Manchester United ikonja a Sky Sports podcastjában így reagált: „Egy pillanatig sem kételkedtem benne, hogy a Liverpool betalál. Most megvan benne az a plusz, ami bajnokcsapatokat jellemez.”

Az Athletic elemzésében is felidézett statisztika tényleg döbbenetes: Arne Slot együttese négy egymást követő Premier League-meccsen is a 80. perc után szerezte a győztes gólt. Chiesa a 88. percben a Bournemouth ellen, a 17 éves Ngumoha a 100. percben Newcastle-ben, Szoboszlai szabadrúgásból az Arsenal ellen, Szalah pedig a 93. percben a Burnley vendégeként.

Klopp-örökség Slot-féle kockázatvállalással

A „mentalitás szörnyei” kifejezés még Jürgen Klopp idejéből ragadt a klubra, és Guardiola is elismerte

Ha egyszer-kétszer történik, az szerencse. Ha rendszeresen, az már különleges karakter.

Slotnál ez a mentalitás kiegészült egy extra adag bátorsággal: a Burnley ellen például az utolsó percekre hét támadót pakolt fel a pályára, mindent egy lapra feltéve. „Nem akartam úgy hazamenni, hogy döntetlen lett, miközben a kispadon hagytam a gólveszélyes játékosaimat” – magyarázta a holland mester.

Felejtsd el a Fergie-time-ot, itt a Slot-time!

A Premier League aranykorában született meg a „Fergie-time” fogalma: Sir Alex Ferguson Manchester Unitedje szinte menetrendszerűen a hosszabbítás perceiben döntötte el a meccseket. A történet szerint Ferguson nemcsak a saját játékosait, hanem a játékvezetőket is befolyásolta – sokan úgy hitték, az órák csak addig ketyegnek, amíg a United meg nem szerzi a győztes gólt. Ez a mítosz idővel önálló életre kelt: az ellenfelek féltek a hosszabbítás perceitől, a United szurkolói pedig szinte biztosra vették a drámát. Most ugyanez a hangulat lengi be Anfieldet is. Arne Slot Liverpoolja egymás után négy bajnokit nyert meg a 80. perc után szerzett találattal, így Angliában már új név született a régi jelenségre: „Slot-time”. A riválisok idegeit a mai napig ugyanaz a félelem teszi próbára, mint hajdanán Ferguson idejében – csak a szereplők cserélődtek.

Van Dijk szerint ez a hozzáállás hitet ad a csapatnak: „A menedzser bízik bennünk, mi pedig bízunk benne. Ez nagyon sokat számít.”