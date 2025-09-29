A Liverpool idén nyáron elképesztő összeget költött új futballistákra, a Premier League címvédője közel 500 millió euróért szerződtetett új játékosokat, miközben kétszer is megdöntötte az angol élvonal átigazolási rekordját.

Kerkez Milos is idén nyáron érkezett a Liverpoolhoz

Közös fotón a Liverpool magyar sztárjai

Szoboszlai Dominik már a harmadik szezonját kezdte a Liverpoolban, a magyar válogatott csapatkapitánya ezen a nyáron két magyar csapattársat is kapott maga mellé. Közülük a Bournemouth-tól 47 millió euróért igazolt Kerkez Milossal rendszeresen együtt játszik, a 21 éves balhátvéd általában a kezdőcsapatban kap helyet, bár a játékát időnként érik kritikák.

Kerkez mellett a PL-címvédő még egy magyar játékost szerződtetett az előző átigazolási időszakban, ami óriási szenzációnak hatott. A Liverpool a Puskás Akadémia fiatal kapusát, Pécsi Ármint is megszerezte, igaz, a 20 esztendős focista egyelőre az U21-esek között lép pályára.

Az angol sztárcsapat nemrég közzétette a 2025/2026-os szezon csapatfotóját,

amelyen nem csupán Szoboszlai és Kerkez, hanem Pécsi is helyet kapott, így mindhárom magyar ott feszít a képen.

Our official 2025/26 squad photo 📸🔴 pic.twitter.com/AxBhert6u8 — Liverpool FC (@LFC) September 29, 2025

A Liverpool legközelebb a Bajnokok Ligájában lép pályára egy olyan csapat ellen, amelynek szintén van egy magyar légiósa. A Vörösök kedd este a török Galatasaray otthonába látogatnak, a meccsen vélhetően Sallai Roland is játszani fog, aki válogatottbeli csapattársaival, Szoboszlaival és Kerkezzel is összemérheti az erejét.

