Sokkoló fordulat Kaszás Nikolett halála körül – öngyilkosságra utalhatnak a jelek

A Premier League címvédőjénél elkészült a 2025/2026-os szezon hivatalos csapatfotója. A Liverpool keretének labdarúgói közös fotón pózolnak együtt, a képre rákerültek a nyári igazolások, ami azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominik mellett a csapat két másik magyar játékosa, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is helyet kapott.

A Liverpool idén nyáron elképesztő összeget költött új futballistákra, a Premier League címvédője közel 500 millió euróért szerződtetett új játékosokat, miközben kétszer is megdöntötte az angol élvonal átigazolási rekordját.

Kerkez Milos is idén nyáron érkezett a Liverpoolhoz
Kerkez Milos is idén nyáron érkezett a Liverpoolhoz
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Közös fotón a Liverpool magyar sztárjai

Szoboszlai Dominik már a harmadik szezonját kezdte a Liverpoolban, a magyar válogatott csapatkapitánya ezen a nyáron két magyar csapattársat is kapott maga mellé. Közülük a Bournemouth-tól 47 millió euróért igazolt Kerkez Milossal rendszeresen együtt játszik, a 21 éves balhátvéd általában a kezdőcsapatban kap helyet, bár a játékát időnként érik kritikák. 

Kerkez mellett a PL-címvédő még egy magyar játékost szerződtetett az előző átigazolási időszakban, ami óriási szenzációnak hatott. A Liverpool a Puskás Akadémia fiatal kapusát, Pécsi Ármint is megszerezte, igaz, a 20 esztendős focista egyelőre az U21-esek között lép pályára.

Az angol sztárcsapat nemrég közzétette a 2025/2026-os szezon csapatfotóját

amelyen nem csupán Szoboszlai és Kerkez, hanem Pécsi is helyet kapott, így mindhárom magyar ott feszít a képen.

A Liverpool legközelebb a Bajnokok Ligájában lép pályára egy olyan csapat ellen, amelynek szintén van egy magyar légiósa. A Vörösök kedd este a török Galatasaray otthonába látogatnak, a meccsen vélhetően Sallai Roland is játszani fog, aki válogatottbeli csapattársaival, Szoboszlaival és Kerkezzel is összemérheti az erejét.

