Az M1 aktuális csatornának nyilatkozó, korábbi negyvenszeres válogatott középpályás jelenleg a Mészöly Focisuli szakmai vezetője, és naponta érzékeli, mennyire felnéznek a gyerekek a Liverpool magyar légiósaira, Szoboszlai Dominikra, Kerkez Milosra vagy akár Pécsi Árminra.

A Liverpool két magyarja, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik a pályán és a pályán kívül is elegánsak

Fotó: Mirkó István

Remélhetőleg a jövőben több magyar labdarúgó is csatlakozik Szoboszlaiékhoz, egyre többen játszanak majd kiemelt bajnokságban, és minél tovább tart ez a futballforradalom, ami most Magyarországon érzékelhető

– fogalmazott Kozma István. – „Nagyon érezhető a gyerekeknél a büszkeség és a szeretet, Szoboszlaiék pedig nem véletlenül a magyar gyerekek kedvencei.”

Liverpoolban nem nehéz a beilleszkedés

Hozzátette, Liverpoolban nagy az elvárás, de aki odateszi magát, annak nem nehéz beilleszkednie.

„A külföldi labdarúgókra ugyanúgy tekintenek, mint a hazaiakra, és az elvárások mindenkire egyformán érvényesek. Viszont a szurkolóktól érkező szeretet és erő gyakran számít az eredményességben. Aki alkalmazkodik ehhez a közeghez, maradhat.”

Örömteli, hogy három magyar is tagja a keretnek, mert az angol futball az egyik legjobb a világon, a Liverpool pedig visszatért az angol bajnokság csúcsára

– hangsúlyozta.

Kozma István az Újpesttel 1987-ben Magyar Kupát nyert és bajnoki ezüstérmet szerzett, majd a francia Girondins Bordeaux és a skót Dunfermline után 1992-ben a Liverpoolhoz szerződött. Egy idényen keresztül volt a klub játékosa, hat Premier League-mérkőzésen lépett pályára, és FA-kupát nyert. Később háromszor is visszatért az Újpesthez, és 1998-ban tagja volt a lila-fehérek eddigi utolsó bajnoki címét szerzett keretének.