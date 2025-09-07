Live
Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket – veszélyben Magyarország energiaellátása?

Jelenleg a top európai bajnokságok szünetelnek a válogatott szünet miatt. Szoboszlai Dominik is pályára lépett szombaton az Írország elleni meccsen, a Liverpool pedig róla és Kerkez Milosról is megemlékezett a saját Facebook-oldalán.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy szombaton este a magyar labdarúgó-válogatott Dublinban 2-2-es döntetlent ért el az írek ellen az első vb-selejtezőjén. Sajnos a mérkőzésen többször is villant a bíró kezében a sárga lap, így többek között Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Dibusz Dénes további játéka is veszélybe került. Az előbbi kulcsjátékosok, ha a selejtezők során újabb sárga lapot kapnak, egy meccset ki kell hagyniuk, ami nem jönne jól a mindössze hat, illetve most már csak öt meccses sorozat során. Most azonban nem erről lesz szó, hanem Szoboszlairól és a Liverpoolról.

A Liverpool egyik sztárja, Szoboszlai Dominik az írek elleni vb-selejtezőn is remekül futballozott
A Liverpool egyik sztárja, Szoboszlai Dominik az írek elleni vb-selejtezőn is remekül futballozott

Szoboszlai Dominik elég menő becenevet kapott a Liverpooltól

Aki ismeri a Halálos Iramban-filmeket, az pontosan tudja, hogy a Vin Diesel által alakított főszereplő, Dominic Toretto beceneve a barátai és a családja körében "Dom". Nos, lehet ez volt a liverpooliak oka is arra, hogy a magyar válogatott csapatkapitányára csak úgy hivatkozzanak a közösségi médiában, mint "Dom". 

 

