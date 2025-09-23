Arne Slot, a Liverpool edzője a múlt hétvégi Everton elleni győztes meccshez képest alaposan felforgatta csapatát, ugyanis a teljes kezdőtizenegyet lecserélte a keddi Ligakupa-találkozóra. A holland edző pihenőt adott Szoboszlai Dominiknak, aki így a keret be sem került be, míg Kerkez Milos csak a kispadon kezdett.

Alexander Isak megszerezte első gólját a Liverpool színeiben

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Bár a Liverpool B csapattal állt fel, így is toronymagas esélyese volt a találkozónak a másodosztály 19. helyén álló Southampton ellen, amely a legutóbbi öt bajnokijából egyet sem tudott megnyerni, ráadásul a Szentek 2021 januárjában tudták utoljára legyőzni a Vörösöket, akik ezzel szemben az eddigi összes meccsüket megnyerték a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is győzelemmel rajtoltak.

Szenvedett a Liverpool, de megint a hajrában jött a győztes gól

Már az első percben kis híján megszerezte a vezetést a Liverpool, de a brit átigazolási rekordért igazolt Alexander Isak lövésénél a vendégek kapusa, Alex McCarthy alighanem pályafutása egyik legnagyobb védését mutatva hárítani tudott. A folytatásban is hazaiak irányították a meccset, többet birtokolták a labdát, de sok volt a hiba a Vörösök játékában, miközben a bátran futballozó Southampton sem feltartott kézzel érkezett az Anfielden, sőt a 42. percben Adam Armstrong kapufája után Leo Scienza hagyott ki hatalmas ziccert.

Az első játékrész végén aztán megtört a jég, és Isak góljával megszerezte a vezetést a Liverpool. A nyáron a Newcastle Unitedtől igazolt svéd válogatott csatár ezzel megszerezte első találatát az angol bajnok színeiben.

Hugo Ekitiké 40 perc alatt egy gólt lőtt és kapott két sárga lapot

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool játéka a fordulás után sem volt meggyőző, s bár Federico Chiesa révén lesgólig eljutottak a hazaiak, a 76. percben egy szögletet követően egyenlíteni tudtak a vendégek, igaz kellett hozzá Wataru Endo hatalmas hibája is, ugyanis a japán középpályás éppen Joshua Quarshie elé fejelte le a labdát, akinek a passzából Shea Charles volt eredményes közelről.

A Liverpool azonban ismét bizonyította, hogy a hajrában rendkívül erős, és a 85. percben a csereként beállt Hugo Ekitiké találatával újra előnybe került. A francia csatár alighanem elfelejtette, hogy volt már egy sárga lapja, ugyanis gólörömében levette a mezét, amiért kapott még egyet, így az utolsó percekre nehéz helyzetbe hozta csapatát, ugyanis teljesen feleslegesen kiállíttatta magát. A hátralévő időben viszont a másodosztályú együttes nem tudta kihasználni az emberelőnyét, így Arne Slot együttese jutott tovább.