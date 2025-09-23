Live
Az angol Ligakupa negyedik fordulójában a legutóbb döntős Liverpool a vártnál nehezebben, 2-1-re legyőzte az Anfielden a másodosztályú Southamptont, így bejutott a legjobb 16 csapat közé. A Liverpool sűrű menetrendje miatt Arne Slot több tapasztalt sztárját, így Szoboszlai Dominikot is pihentette, de Kerkez Milos a hajrában pályára lépett.

Arne Slot, a Liverpool edzője a múlt hétvégi Everton elleni győztes meccshez képest alaposan felforgatta csapatát, ugyanis a teljes kezdőtizenegyet lecserélte a keddi Ligakupa-találkozóra. A holland edző pihenőt adott Szoboszlai Dominiknak, aki így a keret be sem került be, míg Kerkez Milos csak a kispadon kezdett.

Alexander Isak megszerezte első gólját a Liverpool színeiben
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Bár a Liverpool B csapattal állt fel, így is toronymagas esélyese volt a találkozónak a másodosztály 19. helyén álló Southampton ellen, amely a legutóbbi öt bajnokijából egyet sem tudott megnyerni, ráadásul a Szentek 2021 januárjában tudták utoljára legyőzni a Vörösöket, akik ezzel szemben az eddigi összes meccsüket megnyerték a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is győzelemmel rajtoltak.

Szenvedett a Liverpool, de megint a hajrában jött a győztes gól

Már az első percben kis híján megszerezte a vezetést a Liverpool, de a brit átigazolási rekordért igazolt Alexander Isak lövésénél a vendégek kapusa, Alex McCarthy alighanem pályafutása egyik legnagyobb védését mutatva hárítani tudott. A folytatásban is hazaiak irányították a meccset, többet birtokolták a labdát, de sok volt a hiba a Vörösök játékában, miközben a bátran futballozó Southampton sem feltartott kézzel érkezett az Anfielden, sőt a 42. percben Adam Armstrong kapufája után Leo Scienza hagyott ki hatalmas ziccert. 

Az első játékrész végén aztán megtört a jég, és Isak góljával megszerezte a vezetést a Liverpool. A nyáron a Newcastle Unitedtől igazolt svéd válogatott csatár ezzel megszerezte első találatát az angol bajnok színeiben.

English referee Thomas Bramall (R) shows a yellow, then a red card to Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike (L) after he takes off his shirt celebrating scoring their second goal during the English League Cup third round football match between Liverpool and Southampton at Anfield in Liverpool, north west England on September 23, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Hugo Ekitiké 40 perc alatt egy gólt lőtt és kapott két sárga lapot
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool játéka a fordulás után sem volt meggyőző, s bár Federico Chiesa révén lesgólig eljutottak a hazaiak, a 76. percben egy szögletet követően egyenlíteni tudtak a vendégek, igaz kellett hozzá Wataru Endo hatalmas hibája is, ugyanis a japán középpályás éppen Joshua Quarshie elé fejelte le a labdát, akinek a passzából Shea Charles volt eredményes közelről.

A Liverpool azonban ismét bizonyította, hogy a hajrában rendkívül erős, és a 85. percben a csereként beállt Hugo Ekitiké találatával újra előnybe került. A francia csatár alighanem elfelejtette, hogy volt már egy sárga lapja, ugyanis gólörömében levette a mezét, amiért kapott még egyet, így az utolsó percekre nehéz helyzetbe hozta csapatát, ugyanis teljesen feleslegesen kiállíttatta magát. A hátralévő időben viszont a másodosztályú együttes nem tudta kihasználni az emberelőnyét, így Arne Slot együttese jutott tovább.

A Chelsea ugyancsak megszenvedett az alacsonyabb osztályú riválissal szemben. Enzo Maresca Konferencia-liga-győztes és Klubvilágbajnok együttese a harmadosztályú Lincoln City otthonában hátrányból fordítva 2-1-re nyert, így bebiztosította helyét a legjobb 16 között.

