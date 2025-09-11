Mozgalmas nyári átigazolási időszakon van túl a Liverpool, amely a Premier League történetében a valaha volt legtöbb pénzt költötte új játékosokra. Összesen 485 millió eurót, miközben a bevétele 220 millió euró volt. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool emellett Alexander Isak révén egy másik rekordot is megdöntött, ugyanis új csúcsot jelentő 144 millió eurót fizetett a svéd csatárért a Newcastle Unitednek. A bajnoki címvédő Florian Wirtz (125 millió euró), Hugo Ekitike (95), Kerkez Milos (47), Jeremie Frimpong (40) és Giovanni Leoni (31) játékjogát szerezte meg a nyáron.

A Liverpool költötte a nyáron a legtöbb pénzt új játékosokra

A rekordköltekezés után több százmilliós bevételt produkálhatnak a Liverpool tulajdonosai

A jelentős kiadások ellenére úgy tűnik a Liverpool főtulajdonosának, a Fenway Sports Groupot (FSG) irányító John Henrynek nincs miért aggódnia, ugyanis sajtóhírek szerint hamarosan óriási bevételre tehet szert.

A Liverpool Echo információi szerint az FSG jelenleg tárgyalásokat folytat az ugyancsak tulajdonában lévő Pittsburgh Penguins eladásáról. Az FSG négy évvel ezelőtt mintegy 665 millió fontért vásárolta meg az ötszörös Stanley-kupa-győztes jégkorongcsapatot, amely azonban zsinórban háromszor is lemaradt az NHL rájátszásáról, így érthető, hogy a tulajdonosok inkább tovább adnának rajta. A nagy múltú hokiklub eladása hatalmas profitot eredményezhet a vállalatnak, ugyanis a kanadai Sportsnet szerint csaknem kétszeres áron, vagyis 1,3 milliárd fontért adhatja el az FSG.

Új tulajdonosa lehet az NHL-es Pittsburgh Penguins csapatának

A Fenway Sports Group (FSG) egy globális sport-, marketing-, média-, szórakoztató- és ingatlanipari vállalat. Portfóliójába tartozik a Boston Red Sox (MLB) baseballcsapat, a Premier League-ben szereplő Liverpool, a Pittsburgh Penguins (NHL) jégkorongcsapat, és az autósport világából az RFK Racing csapata, amely a Nascarban versenyez, valamint befektetőként jelent van a Tiger Woods és Rory McIlroy által létrehozott TMRW golfligában is.