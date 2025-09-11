Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League-ben szereplő Liverpool csapatát is birtokló Fenway Sports Group (FSG) komoly döntésre szánta el magát. Sajtóhírek szerint a Liverpoolt is birtokló amerikai multinacionális sportholding-konglomerátum eladná a NHL-es csapatát, amivel hatalmas bevételre tehet szert.

Mozgalmas nyári átigazolási időszakon van túl a Liverpool, amely a Premier League történetében a valaha volt legtöbb pénzt költötte új játékosokra. Összesen 485 millió eurót, miközben a bevétele 220 millió euró volt. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool emellett Alexander Isak révén egy másik rekordot is megdöntött, ugyanis új csúcsot jelentő 144 millió eurót fizetett a svéd csatárért a Newcastle Unitednek. A bajnoki címvédő Florian Wirtz (125 millió euró), Hugo Ekitike (95), Kerkez Milos (47), Jeremie Frimpong (40) és Giovanni Leoni (31) játékjogát szerezte meg a nyáron.

(250726) -- HONG KONG, July 26, 2025 (Xinhua) -- Dominik Szoboszlai (2nd L) of Liverpool celebrates with teammates during the match between Liverpool and AC Milan of the Hong Kong Football Festival in Hong Kong, south China, July 26, 2025. (Xinhua/Zhu Wei) (Photo by Zhu Wei / Xinhua via AFP)
A Liverpool költötte a nyáron a legtöbb pénzt  új játékosokra
Fotó: ZHU WEI / XINHUA

A rekordköltekezés után több százmilliós bevételt produkálhatnak a Liverpool tulajdonosai

A jelentős kiadások ellenére úgy tűnik a Liverpool főtulajdonosának, a Fenway Sports Groupot (FSG) irányító John Henrynek nincs miért aggódnia, ugyanis sajtóhírek szerint hamarosan óriási bevételre tehet szert. 

A Liverpool Echo információi szerint az FSG jelenleg tárgyalásokat folytat az ugyancsak tulajdonában lévő Pittsburgh Penguins eladásáról. Az FSG négy évvel ezelőtt mintegy 665 millió fontért vásárolta meg az ötszörös Stanley-kupa-győztes jégkorongcsapatot, amely azonban zsinórban háromszor is lemaradt az NHL rájátszásáról, így érthető, hogy a tulajdonosok inkább tovább adnának rajta. A nagy múltú hokiklub eladása hatalmas profitot eredményezhet a vállalatnak, ugyanis a kanadai Sportsnet szerint csaknem kétszeres áron, vagyis 1,3 milliárd fontért adhatja el az FSG.

PITTSBURGH, PENNSYLVANIA - APRIL 17: The Pittsburgh Penguins salute the fans following a 5-2 win over the Washington Capitals during the game at PPG PAINTS Arena on April 17, 2025 in Pittsburgh, Pennsylvania. Justin Berl/Getty Images/AFP (Photo by Justin Berl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Új tulajdonosa lehet az NHL-es Pittsburgh Penguins csapatának
Fotó: JUSTIN BERL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Fenway Sports Group (FSG) egy globális sport-, marketing-, média-, szórakoztató- és ingatlanipari vállalat. Portfóliójába tartozik a Boston Red Sox (MLB) baseballcsapat, a Premier League-ben szereplő Liverpool, a Pittsburgh Penguins (NHL) jégkorongcsapat, és az autósport világából az RFK Racing csapata, amely a Nascarban versenyez, valamint befektetőként jelent van a Tiger Woods és Rory McIlroy által létrehozott TMRW golfligában is.

Kapcsolódó cikkek:

Undorító bűncselekményt követett el a Szoboszlaiékat gyalázó botránybíró
„Ennyi elég volt” – a Liverpool szurkolói máris ítéletet mondtak Isakról
Szoboszlai hiába kérte el Ronaldo mezét, ő nem adta oda – videó
Mutatjuk Szoboszlai felejthetetlen találkozását Cristiano Ronaldóval – videó
Szoboszlai Dominik zokogva kért bocsánatot a szurkolóktól
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!