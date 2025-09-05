Múlt hétvégén Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásgóljával a Liverpool legyőzte az Arsenalt a Premier League csúcsrangadóján, azóta minden magyar válogatott csapatkapitányáról szól. A szombat esti Írország elleni vb-selejtezőn is sokan Szoboszlaitól várják, hogy a hátán vigye a csapatot, azonban a sikerhez szükség lesz a jó védekezésre és egy jó kapusteljesítményre is.
Miután Gulácsi Péter májusban bejelentette, hogy visszavonul a magyar válogatottól, végérvényesen eldőlt, hogy az a Dibusz Dénes lesz a nemzeti csapat első számú kapusa, akivel a válogatott veretlenül hozta le a 2023-as naptári évet.
Hogy ez milyen nagyszerű teljesítmény, az is mutatja, hogy ilyenre utoljára 1976-ban volt példa a magyar válogatott történetében. Ennek ellenére a Fradi kapusa nem kapott lehetőséget Rossitól a 2024-es németországi Európa-bajnokságon, az 1-es mezre addig kellett várnia, amíg Gulácsi be nem jelentette visszavonulását.
Dibusz Dénes helyét korábban senki nem kérdőjelezte meg a válogatottban, azonban a 34 éves kapus mostanában nincs csúcsformában. Dibusznak január végén megsérült a csípője az Eintracht Frankfurt elleni Európa-liga-mérkőzésén, és több mint egy hónapot ki kellett hagynia.
Azóta ugyan visszatért, de nem brillírozik a Fradi kapusa. Persze, arról nincs szó, hogy Dibusz potyagólokat kapna, azonban a tőle megszokott földöntúli bravúrok mostanság elmaradnak. Vannak, akik szerint ez a kapus korábbi sérülésének lehet a következménye, mások szerint összefügghet az életkorával vagy azzal a sorozatterheléssel, amelynek Dibusz évek óta ki van téve.
Ezt követően a bajnoki címvédő Ferencváros egy héttel később, június 14-én kezdte meg a felkészülést a szezonra, tehát kis túlzással kijelenthető, hogy Dibusz komolyabb pihenés nélkül ment bele a most futó idénybe, aminek talán most fizeti meg az árát.
Petry Zsolt, a korábbi 38-szoros magyar válogatott kapus az írek elleni mérkőzés előtt azt mondta, hogy az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusát, Tóth Balázst védetné Dublinban, amit azzal indokolt, hogy a Championshipben pontosan azt a közeget és stílust tapasztalja meg hétről hétre, amelyben az ír csapat is futballozni fog.
Bogdán Ádám, a korábbi 21-szeres magyar válogatott kapus 2020 és 2023 között Dibusz Dénes csapattársa volt a Fradiban, így tisztában van a válogatott hálóőrének képességeivel.
Érthető, hogy szóba kerülnek ezek a dolgok, hiszen Tóth Balázs most kezdőként véd a Championshipben, ráadásul jó teljesítményt nyújt. Kiváló kapusról van szó. Mellette pedig ott van Szappanos Peti is, aki meg az NB I-ben nyújt kiemelkedő teljesítményt minden héten. A tény viszont az, hogy a három kapus közül Dénesnek van a legnagyobb tapasztalata nemzetközi szinten. Én úgy gondolom, hogy egy világbajnoki selejtezőre készülve ez a tapasztalat az, ami a legkevesebb kockázattal jár. Azonban Tóth Balázs és Szappanos Péter is jól védett az azeriek elleni felkészülési mérkőzésen, úgyhogy bárkit is választ a kapitány, nem tud mellényúlni”
– mondta az Origónak Bogdán Ádám, aki maga is úgy látja, hogy Dibusz most nincs bombaformában.
A korábbi kiváló Premier League-kapus szerint ebben az is közrejátszhat, hogy Dibusz Dénes novemberben lesz 35 éves.
„Amiért Gula lemondta a válogatottságot, az szerintem ugyanúgy igaz Dénesre is. Talán annyi a különbség, hogy Dénes a Fradi kapusa, a csapat státusza pedig német szinthez mérve a Bayern Münchennek felel meg. A védésmennyiséget tekintve Dénesnek ezért kevesebbet kell játékba avatkoznia, mint Gulának, mellette pedig a Bundesliga irama is nagyobb. Ezzel együtt ugyanúgy fel kell készülni, ugyanúgy kell edzeni, ezt pedig
Dénes több mint tíz éve csinálja. Ráadásul ezeket a nyári szüneteket folyamatosan egy-két hét pihenéssel viszi végig. Dénes az elmúlt években nagyon nagy terhelésnek tette ki a testét, nem beszélve a mentális fáradtságról, hiszen fejben is ott kell lenni”
– folytatta a Liverpool csapatában is megfordult kapus, aki pontosan átérzi Dibusz Dénes életkorából fakadó helyzetét.
„Én 35 évesen visszavonultam, nem tudtam olyan magas szinten folytatni, mint Dibusz vagy Gulácsi, de érdekes, hogy pont ennyi idősen kezdtem el érezni magamon a kort.
Változik az ember teste, más mennyiségű munkát kell elvégezni. Ennyi idősen már lehet, hogy az ember kicsit fásultabb, ha nem tudja kipihenni magát. Úgy látom, mostanában Dénes óriási bravúrjai valóban elmaradnak, de ettől még hatalmas nemzetközi rutinja van”
– mondta Bogdán Ádám, aki arra kérdésre, hogy Dibusz Dénes kiesése esetén kit állítana a kapuba, Tóth Balázs mellett tette le a voksát.
„Mindkét kapus mellett szólnak érvek, de Tóth Balázs 28 éves, fiatalabb, mint Szappanos, aki egyidős Dibusszal. Szappanos azonban évek óta a keret tagja, gyönyörűen beleillik a válogatottba, és közkedvelt ember az öltözőben, úgyhogy az ő védetése is indokolt lenne.
Viszont, ha ez az 1990-es generáció kimegy, akkor Tóth Balázs lehet az a kapus, aki megfelelő tudással és rutinnal természetes választás lehet a válogatottnál. Ha pedig Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron is bizonyít a felnőttek között, akkor ők is szóba jöhetnek majd”
– vélekedett Bogdán Ádám, akit arról is kérdeztünk, hogy szerinte jó döntés volt-e Pécsi Ármin részéről a Liverpool tartalékcsapatához igazolni ahelyett, hogy felnőtt szinten gyűjtögetné a játékperceket.
„Ebben a történetben a nagyobb képet kell értelmezni. Pécsi Ármin olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hogy azzal szerzett magának egy belépőt Liverpoolba. Ez már önmagában is hatalmas dolog, ráadásul minden nap a felnőtt csapat világsztárjaival edz. Ez egy hosszú távú projekt, melynek részeként Ármin most kicsit eltűnik a szemek elől, de ha beválik, akkor nagyon sokat profitálhat belőle ő és a magyar futball is. Ráadásul jó példák is vannak előtte, hiszen Caoimhín Kellehert most vette meg 15 millió euróért a Brentford, míg a cseh Vítězslav Jarošt az Ajax vitte el a nyáron.
Szerintem a természetes folyamat az lesz, hogy Ármin egy évig erősödni fog, megszokja az elit futball tempóját, a következő szezonban pedig jöhet egy kölcsönadás egy olyan csapatba, ami szem előtt van. A harmadik évtől beszélhetünk arról, hogy ki tud-e magának vívni olyan pozíciót, amire mindenki felkapja a fejét”
– tette hozzá a 21-es szeres magyar válogatott Bogdán Ádám.
A magyar válogatott szombat este 20.45-től lép pályára Dublinban az ír csapat ellen, jövő kedden pedig a Nemzetek Ligája-győztes portugál együttest fogadja a Puskás Arénában.