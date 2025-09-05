Múlt hétvégén Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásgóljával a Liverpool legyőzte az Arsenalt a Premier League csúcsrangadóján, azóta minden magyar válogatott csapatkapitányáról szól. A szombat esti Írország elleni vb-selejtezőn is sokan Szoboszlaitól várják, hogy a hátán vigye a csapatot, azonban a sikerhez szükség lesz a jó védekezésre és egy jó kapusteljesítményre is.

A Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominikról beszél az egész világ

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Miután Gulácsi Péter májusban bejelentette, hogy visszavonul a magyar válogatottól, végérvényesen eldőlt, hogy az a Dibusz Dénes lesz a nemzeti csapat első számú kapusa, akivel a válogatott veretlenül hozta le a 2023-as naptári évet.

Hogy ez milyen nagyszerű teljesítmény, az is mutatja, hogy ilyenre utoljára 1976-ban volt példa a magyar válogatott történetében. Ennek ellenére a Fradi kapusa nem kapott lehetőséget Rossitól a 2024-es németországi Európa-bajnokságon, az 1-es mezre addig kellett várnia, amíg Gulácsi be nem jelentette visszavonulását.

​ A Liverpool korábbi kapusa Dibusz rutinját méltatta

Dibusz Dénes helyét korábban senki nem kérdőjelezte meg a válogatottban, azonban a 34 éves kapus mostanában nincs csúcsformában. Dibusznak január végén megsérült a csípője az Eintracht Frankfurt elleni Európa-liga-mérkőzésén, és több mint egy hónapot ki kellett hagynia.

Frankfurtban Varga Ádám érkezett a megsérült Dibusz Dénes helyére

Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

Azóta ugyan visszatért, de nem brillírozik a Fradi kapusa. Persze, arról nincs szó, hogy Dibusz potyagólokat kapna, azonban a tőle megszokott földöntúli bravúrok mostanság elmaradnak. Vannak, akik szerint ez a kapus korábbi sérülésének lehet a következménye, mások szerint összefügghet az életkorával vagy azzal a sorozatterheléssel, amelynek Dibusz évek óta ki van téve.

Dibusz a 2024/25-ös szezont 2024. július 23-án kezdte a walesi The New Saints elleni BL-selejtezővel, az utolsó meccsét pedig 2025. június 6-án játszotta Svédország ellen a válogatottban.

Ezt követően a bajnoki címvédő Ferencváros egy héttel később, június 14-én kezdte meg a felkészülést a szezonra, tehát kis túlzással kijelenthető, hogy Dibusz komolyabb pihenés nélkül ment bele a most futó idénybe, aminek talán most fizeti meg az árát.