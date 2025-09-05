Live
Szombat este 20.45-től a Marco Rossi által vezetett magyar labdarúgó-válogatott Dublinban kezdi meg szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban. A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember olyan szempontból kényelmes helyzetben van, hogy csapata támadói kirobbanó formában vannak, elég csak a gólokat ontó Varga Barnabást vagy a Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominikot említeni, akit a legutóbbi két mérkőzésen a meccs emberének választottak a Premier League-ben. A védelemben viszont adódnak problémák, sőt azt is hallani, hogy a kapuban sincs minden rendben. Erről kérdeztük Bogdán Ádámot, a korábbi 21-szeres válogatott kapust.

Múlt hétvégén Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásgóljával a Liverpool legyőzte az Arsenalt a Premier League csúcsrangadóján, azóta minden magyar válogatott csapatkapitányáról szól. A szombat esti Írország elleni vb-selejtezőn is sokan Szoboszlaitól várják, hogy a hátán vigye a csapatot, azonban a sikerhez szükség lesz a jó védekezésre és egy jó kapusteljesítményre is. 

Dominik Szoboszlai scores from a free kick during the Premier League match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, England, on August 31, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominikról beszél az egész világ
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Miután Gulácsi Péter májusban bejelentette, hogy visszavonul a magyar válogatottól, végérvényesen eldőlt, hogy az a Dibusz Dénes lesz a nemzeti csapat első számú kapusa, akivel a válogatott veretlenül hozta le a 2023-as naptári évet.

Hogy ez milyen nagyszerű teljesítmény, az is mutatja, hogy ilyenre utoljára 1976-ban volt példa a magyar válogatott történetében. Ennek ellenére a Fradi kapusa nem kapott lehetőséget Rossitól a 2024-es németországi Európa-bajnokságon, az 1-es mezre addig kellett várnia, amíg Gulácsi be nem jelentette visszavonulását.

A Liverpool korábbi kapusa Dibusz rutinját méltatta

Dibusz Dénes helyét korábban senki nem kérdőjelezte meg a válogatottban, azonban a 34 éves kapus mostanában nincs csúcsformában. Dibusznak január végén megsérült a csípője az Eintracht Frankfurt elleni Európa-liga-mérkőzésén, és több mint egy hónapot ki kellett hagynia. 

Frankfurtban Varga Ádám érkezett a megsérült Dibusz Dénes helyére
Frankfurtban Varga Ádám érkezett a megsérült Dibusz Dénes helyére 
Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

Azóta ugyan visszatért, de nem brillírozik a Fradi kapusa. Persze, arról nincs szó, hogy Dibusz potyagólokat kapna, azonban a tőle megszokott földöntúli bravúrok mostanság elmaradnak. Vannak, akik szerint ez a kapus korábbi sérülésének lehet a következménye, mások szerint összefügghet az életkorával vagy azzal a sorozatterheléssel, amelynek Dibusz évek óta ki van téve. 

  • Dibusz a 2024/25-ös szezont 2024. július 23-án kezdte a walesi The New Saints elleni BL-selejtezővel, az utolsó meccsét pedig 2025. június 6-án játszotta Svédország ellen a válogatottban. 

Ezt követően a bajnoki címvédő Ferencváros egy héttel később, június 14-én kezdte meg a felkészülést a szezonra, tehát kis túlzással kijelenthető, hogy Dibusz komolyabb pihenés nélkül ment bele a most futó idénybe, aminek talán most fizeti meg az árát. 

Petry Zsolt, a korábbi 38-szoros magyar válogatott kapus az írek elleni mérkőzés előtt azt mondta, hogy az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusát, Tóth Balázst védetné Dublinban, amit azzal indokolt, hogy a Championshipben pontosan azt a közeget és stílust tapasztalja meg hétről hétre, amelyben az ír csapat is futballozni fog.

Tóth Balázs remekül teljesít az angol Blackburn Rovers csapatában
Tóth Balázs remekül teljesít az angol Blackburn Rovers csapatában
Fotó: MI News/NurPhoto via AFP

Bogdán Ádám, a korábbi 21-szeres magyar válogatott kapus 2020 és 2023 között Dibusz Dénes csapattársa volt a Fradiban, így tisztában van a válogatott hálóőrének képességeivel. 

Érthető, hogy szóba kerülnek ezek a dolgok, hiszen Tóth Balázs most kezdőként véd a Championshipben, ráadásul jó teljesítményt nyújt. Kiváló kapusról van szó. Mellette pedig ott van Szappanos Peti is, aki meg az NB I-ben nyújt kiemelkedő teljesítményt minden héten. A tény viszont az, hogy a három kapus közül Dénesnek van a legnagyobb tapasztalata nemzetközi szinten. Én úgy gondolom, hogy egy világbajnoki selejtezőre készülve ez a tapasztalat az, ami a legkevesebb kockázattal jár. Azonban Tóth Balázs és Szappanos Péter is jól védett az azeriek elleni felkészülési mérkőzésen, úgyhogy bárkit is választ a kapitány, nem tud mellényúlni” 

– mondta az Origónak Bogdán Ádám, aki maga is úgy látja, hogy Dibusz most nincs bombaformában. 

Bogdán Ádám 21-szer szerepelt a magyar válogatottban
Bogdán Ádám 21-szer szerepelt a magyar válogatottban
Fotó: Csudai Sándor -  Origo

A korábbi kiváló Premier League-kapus szerint ebben az is közrejátszhat, hogy Dibusz Dénes novemberben lesz 35 éves. 

„Amiért Gula lemondta a válogatottságot, az szerintem ugyanúgy igaz Dénesre is. Talán annyi a különbség, hogy Dénes a Fradi kapusa, a csapat státusza pedig német szinthez mérve a Bayern Münchennek felel meg. A védésmennyiséget tekintve Dénesnek ezért kevesebbet kell játékba avatkoznia, mint Gulának, mellette pedig a Bundesliga irama is nagyobb. Ezzel együtt ugyanúgy fel kell készülni, ugyanúgy kell edzeni, ezt pedig 

Dénes több mint tíz éve csinálja. Ráadásul ezeket a nyári szüneteket folyamatosan egy-két hét pihenéssel viszi végig. Dénes az elmúlt években nagyon nagy terhelésnek tette ki a testét, nem beszélve a mentális fáradtságról, hiszen fejben is ott kell lenni” 

– folytatta a Liverpool csapatában is megfordult kapus, aki pontosan átérzi Dibusz Dénes életkorából fakadó helyzetét.

„Én 35 évesen visszavonultam, nem tudtam olyan magas szinten folytatni, mint Dibusz vagy Gulácsi, de érdekes, hogy pont ennyi idősen kezdtem el érezni magamon a kort. 

Változik az ember teste, más mennyiségű munkát kell elvégezni. Ennyi idősen már lehet, hogy az ember kicsit fásultabb, ha nem tudja kipihenni magát. Úgy látom, mostanában Dénes óriási bravúrjai valóban elmaradnak, de ettől még hatalmas nemzetközi rutinja van” 

– mondta Bogdán Ádám, aki arra kérdésre, hogy Dibusz Dénes kiesése esetén kit állítana a kapuba, Tóth Balázs mellett tette le a voksát.

A nemzetközi meccseken szerzett rutin mindenképpen Dibusz Dénes mellett szól
A nemzetközi meccseken szerzett rutin mindenképpen Dibusz Dénes mellett szól
Fotó: Ladóczki Balázs

„Mindkét kapus mellett szólnak érvek, de Tóth Balázs 28 éves, fiatalabb, mint Szappanos, aki egyidős Dibusszal. Szappanos azonban évek óta a keret tagja, gyönyörűen beleillik a válogatottba, és közkedvelt ember az öltözőben, úgyhogy az ő védetése is indokolt lenne. 

Viszont, ha ez az 1990-es generáció kimegy, akkor Tóth Balázs lehet az a kapus, aki megfelelő tudással és rutinnal természetes választás lehet a válogatottnál. Ha pedig Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron is bizonyít a felnőttek között, akkor ők is szóba jöhetnek majd” 

– vélekedett Bogdán Ádám, akit arról is kérdeztünk, hogy szerinte jó döntés volt-e Pécsi Ármin részéről a Liverpool tartalékcsapatához igazolni ahelyett, hogy felnőtt szinten gyűjtögetné a játékperceket. 

Pécsi Ármin az előző szezonban az NB I legjobb kapusa volt 
Pécsi Ármin az előző szezonban az NB I legjobb kapusa volt 
Fotó: Ladóczki Balázs

„Ebben a történetben a nagyobb képet kell értelmezni. Pécsi Ármin olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hogy azzal szerzett magának egy belépőt Liverpoolba. Ez már önmagában is hatalmas dolog, ráadásul minden nap a felnőtt csapat világsztárjaival edz. Ez egy hosszú távú projekt, melynek részeként Ármin most kicsit eltűnik a szemek elől, de ha beválik, akkor nagyon sokat profitálhat belőle ő és a magyar futball is. Ráadásul jó példák is vannak előtte, hiszen Caoimhín Kellehert most vette meg 15 millió euróért a Brentford, míg a cseh Vítězslav Jarošt az Ajax vitte el a nyáron. 

Szerintem a természetes folyamat az lesz, hogy Ármin egy évig erősödni fog, megszokja az elit futball tempóját, a következő szezonban pedig jöhet egy kölcsönadás egy olyan csapatba, ami szem előtt van. A harmadik évtől beszélhetünk arról, hogy ki tud-e magának vívni olyan pozíciót, amire mindenki felkapja a fejét” 

– tette hozzá a 21-es szeres magyar válogatott Bogdán Ádám.

A magyar válogatott szombat este 20.45-től lép pályára Dublinban az ír csapat ellen, jövő kedden pedig a Nemzetek Ligája-győztes portugál együttest fogadja a Puskás Arénában.

