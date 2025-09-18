Live
Elképesztő rekordeső a BL-ben. Virgil van Dijk, aki Szoboszlai Dominik szögletéből talált be, eddig már 25 fejesgólt szerzett a Liverpool színeiben minden sorozatot figyelembe véve – írta csütörtökön az IFFHS a Bajnokok Ligája szerdai játéknapját értékelő összefoglalójában.

A futball történetével és statisztikájával foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy a Liverpool holland védője ezzel hattal több gólt szerzett fejjel, mint bármely más hátvéd Európa öt legerősebb bajnokságában azóta, hogy 2018 januárjában bemutatkozott az angol bajnoknál.

Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Champions League first round football match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on September 17, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Szoboszlai gólpassza után Van Dijk fejelte a Liverpool győztes gólját az Atlético ellen
Fotó: Oli Scarf/AFP

A Liverpool szupertinijét csak Wilshere előzi meg

A szerdai, Atlético Madrid elleni 3-2-es győzelem során a hazaiaknál pályára lépett a mindössze 17 éves és 19 napos Rio Ngumoha is, aki a Bajnokok Ligája történetének második legfiatalabb angol játékosa lett. Nála fiatalabban csak Jack Wilshere mutatkozott be, aki 2008-ban, 16 évesen és 329 naposan játszott először az Arsenal színeiben.

Az Atlético szlovén kapusa, Jan Oblak lett a klub történetének első kapusa, aki elérte az 500 mérkőzést minden sorozatot beleszámítva. Ezzel Koke (688) és Adelardo (550) mögött a harmadik játékos a madridiaknál, aki eljutott ehhez a mérföldkőhöz.

A PSG mostanság minden második büntetőjét kihagyja

A Paris Saint-Germain-Atalanta (4-0) találkozó kapcsán az IFFHS megjegyezte: a francia együttes az első címvédő, amely négy góllal nyert a BL nyitófordulójában azóta, hogy a Bayern München 2020. október 21-én ugyanilyen arányban győzte le az Atlético Madridot. A magabiztos diadal mellett ugyanakkor negatívum, hogy Bradley Barcola kihagyott egy tizenegyest, így a PSG az utóbbi nyolc büntetőjéből négyet is elrontott.

A Bayern München-Chelsea (3-1) összecsapásról azt emelte ki a szervezet, hogy a német csapat sorozatban 22. alkalommal kezdett győzelemmel BL-szezont, tovább javítva ezzel saját rekordját.

A három müncheni gólból kettőt szerző Harry Kane lett a harmadik futballista, aki legalább 20 gólt ért el két különböző klub színeiben a BL-ben vagy az előd BEK-ben.

Az angol csatár 21 találatig jutott a Tottenham játékosaként, és már 20 gólnál jár a Bayernben. Hasonló bravúrra eddig csak Cristiano Ronaldo és Neymar volt képes: Ronaldo 105 gólt szerzett a Real Madrid, 21-et a Manchester United színeiben, míg Neymar 21-szer volt eredményes a Barcelonában és 22-szer a PSG-ben.

A Bayern kapuját őrző Manuel Neuer pedig a klub legidősebb játékosa lett, aki pályára lépett a Bajnokok Ligájában: a 39 éves és 174 napos kapus ezzel megelőzte Lothar Matthäust, aki 38 évesen és 353 naposan szerepelt a sorozatban.

