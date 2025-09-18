A futball történetével és statisztikájával foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy a Liverpool holland védője ezzel hattal több gólt szerzett fejjel, mint bármely más hátvéd Európa öt legerősebb bajnokságában azóta, hogy 2018 januárjában bemutatkozott az angol bajnoknál.
A szerdai, Atlético Madrid elleni 3-2-es győzelem során a hazaiaknál pályára lépett a mindössze 17 éves és 19 napos Rio Ngumoha is, aki a Bajnokok Ligája történetének második legfiatalabb angol játékosa lett. Nála fiatalabban csak Jack Wilshere mutatkozott be, aki 2008-ban, 16 évesen és 329 naposan játszott először az Arsenal színeiben.
Az Atlético szlovén kapusa, Jan Oblak lett a klub történetének első kapusa, aki elérte az 500 mérkőzést minden sorozatot beleszámítva. Ezzel Koke (688) és Adelardo (550) mögött a harmadik játékos a madridiaknál, aki eljutott ehhez a mérföldkőhöz.
A Paris Saint-Germain-Atalanta (4-0) találkozó kapcsán az IFFHS megjegyezte: a francia együttes az első címvédő, amely négy góllal nyert a BL nyitófordulójában azóta, hogy a Bayern München 2020. október 21-én ugyanilyen arányban győzte le az Atlético Madridot. A magabiztos diadal mellett ugyanakkor negatívum, hogy Bradley Barcola kihagyott egy tizenegyest, így a PSG az utóbbi nyolc büntetőjéből négyet is elrontott.
A Bayern München-Chelsea (3-1) összecsapásról azt emelte ki a szervezet, hogy a német csapat sorozatban 22. alkalommal kezdett győzelemmel BL-szezont, tovább javítva ezzel saját rekordját.
A három müncheni gólból kettőt szerző Harry Kane lett a harmadik futballista, aki legalább 20 gólt ért el két különböző klub színeiben a BL-ben vagy az előd BEK-ben.
Az angol csatár 21 találatig jutott a Tottenham játékosaként, és már 20 gólnál jár a Bayernben. Hasonló bravúrra eddig csak Cristiano Ronaldo és Neymar volt képes: Ronaldo 105 gólt szerzett a Real Madrid, 21-et a Manchester United színeiben, míg Neymar 21-szer volt eredményes a Barcelonában és 22-szer a PSG-ben.
A Bayern kapuját őrző Manuel Neuer pedig a klub legidősebb játékosa lett, aki pályára lépett a Bajnokok Ligájában: a 39 éves és 174 napos kapus ezzel megelőzte Lothar Matthäust, aki 38 évesen és 353 naposan szerepelt a sorozatban.