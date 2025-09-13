Live
A Chelsea meglepetésre 2-2-es döntetlent ért el a Brentford vendégekét az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában. A londoni együttes botlása remek hír a címvédő Liverpoolnak, amely vasárnap tovább növelheti előnyét.

A londoni sztárcsapat remekül kezdte a Premier League idei idényét, ugyanis két győzelemmel és egy döntetlennel kezdte a szezont, a címvédő Liverpool és a Crystal Palace mellett így veretlenül állt három fordulót követően. Enzo Maresca együttese szezonbeli negyedik londoni derbijén lépett pályára a szezont felemásan kezdő Brentford otthonában, ugyanis a bajnokságban eddig csupán fővárosi csapatokkal találkozott.

Liverpoolban örülhetnek, csak döntetlent ért el a Brentford vendégeként a Chelsea
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Hiába birtokolta sokkal többet a labdát a Konferencia-liga-címvédő és klubvilágbajnok Chelsea, igazán komoly helyzetbe nem tudott kerülni, sőt meglepetésre a hazaiak szerezték meg a vezetést egy kontrából. A 35. percben Kevin Schade iramodott meg Jordan Anderson indítása után, majd értékesítette a ziccert. 

Enzo Maresca a szünetben hármat is cserélt, a londoniak fölénye pedig aztán a 60. percben már góllá érett Cole Palmer révén. Enzo Fernandez beívelése után Joao Pedro fejelte le a labdát az angol válogatott játékos elé, aki azonnal kilőtte a rövid alsót – megszerezve szezonbeli első gólját.

A Liverpool lehet a PL-forduló legnagyobb nyertese

Az egyenlítés után kis híján rögtön góllal válaszolt a Brentford, de Shade lövését nagy bravúrral védte Robert Sánchez. A hajrá tartogatott még fordulatokat, ugyanis a csereként beállt Moises Caicedo távoli góljával fordítani tudott a Chelsea, ám a slusszpoén a hazaiaké volt, ugyanis a 93. percben Fabio Carvalho találatával egy pontot otthont tartott a Brentford.

A londoni Kékek ezzel megőrizték veretlenségüket, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató és jelenleg pontazonossággal jelenleg harmadik Liverpool vasárnap ismét élre állhat, amennyiben legalább döntetlent ér el a Burnley vendégeként.

A Tottenham Hotspur 3-0-ra győzött a West Ham United vendégeként. A gól nélküli első játékrész után gyorsan megszerezte a vezetést a Tottenham. Nem sokkal ez után a West Ham Tomas Soucek piros lapja miatt emberhátrányba is került, három perc elteltével pedig már kétgólos volt a vendégek előnye. A 3-0-s végeredményt Micky van de Ven állította be. Thomas Frank együttese már a harmadik győzelmét aratta. 

A Bournemouth 2-1-re nyert a Brigthon ellen. A hazai csapat szintén harmadszor győzött. 

A Fulham a ráadásban szerzett góllal tartotta otthon a három pontot a Leeds Uniteddel szemben, míg a Newcastle a nyáron igazolt, német válogatott Nick Woltemade találatával győzte le a pont nélkül álló Wolverhamptont. 

  • Premier League, 4. forduló:

Brentford-Chelsea 2-2 (1-0)
Bournemouth-Brighton 2-1 (1-0)
Crystal Palace-Sunderland 0-0
Everton-Aston Villa 0-0
Fulham-Leeds United 1-0 (0-0)
Newcastle United-Wolverhampton Wanderers 1-0 (1-0)
West Ham United-Tottenham Hotspur 0-3 (0-0)
Arsenal-Nottingham Forest 3-0 (1-0)

