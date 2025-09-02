Live
Rendkívüli

Ő lehet az, aki megölte a miskei kislányt, segítsen megtalálni

Horrorsérülés okozott teljes döbbenetet a finn labdarúgó-bajnokságban megrendezett Inter Turku-Vaasan Palloseura meccsen. A vendégek kapusa, brutálisan letarolta az ellenfél játékosát, Loic Essombát aki az ütközés után eszméletlenül maradt lenn a földön és mentőautóval kellett kórházba szállítani.

Aggasztó fordulatot vett vasárnap Turkuban az FC Inter és a Vaasan Palloseura (VPS) közötti finn élvonalbeli bajnoki. A találkozó 54. percében a kapujából kirobbanó Rasmus Leislahti kapus brutálisan letarolta az ellenfél támadóját, Loic Essombát, aki eszméletlenül maradt lenn a földön.

Loic Essomba
Loic Essomba súlyosan megsérült a finn bajnokin
Fotó: tiktok.com/@yoboysl/video/

Loic Essomba horrorsérülése

Essomba súlyos sérülése pánikhangulatot teremtett a stadionban. Az orvosi személyzet gyorsan a helyszínre sietett, mindkét csapatot láthatóan szörnyen megviselte az eset. Miközben a játékvezető azonnali piros lapot adott a durva kapusnak, a tömeg elcsendesedett, és mindenki az Essomba állapotával kapcsolatos fejleményekre várt lélegzetvisszafojtva.

@yoboysl

Horror tackle in Veikkausliiga yesterday 🇫🇮😱

♬ son original - 𝐷𝑀 𝑆𝑂𝑁𝐺𝑆 • 歌

Essombát több mint 15 percig ápolták az orvosok a pályán, majd megérkezett egy mentőautó, amely a hordágyat és a szükséges orvosi felszerelést hozta. A jelentések megerősítették, hogy a játékos még eszméletlen volt, amikor kórházba vitték, ahol azonnal életmentő beavatkozást végeztek rajta. 

A kommentárok rendkívül aggasztónak és hátborzongatónak írták le a helyzetet, a mérkőzés pedig 20 perc elteltével folytatódott. Az FC Inter végül 2-1-re megnyerte a mérkőzést, de a győzelem sokak számára keserédes volt. A győztes csapat játékosa, Joonas Kekarainen Essombának ajánlotta a sikert. 

„Loicért nyertünk” 

– jelentette ki az Inter Turku futballistája.

