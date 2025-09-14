A 105-szörös brazil válogatott játékos 2020-ban vonult vissza a profi futballtól, a bő két évtizedig tartó pályafutása során világbajnoki címet és két Konföderációs Kupa-trófeát is szerzett a nemzeti csapattal. Az egykori védő az olasz Interrel BL-t is nyert, de volt többek között Németországban a Bayern München és a Bayer Leverkusen légiósa is, Európán belül pedig még a Juventus színeiben is szerepelt. A jelenleg 47 éves Lúcio idén májusban azzal került a hírek középpontjába, hogy súlyos égési sérülésekkel (testfelülete 18 százaléka megégett) szállították kórházba. 29 éves barátnője, Marília Forgiarini akkor elmondta, a balesetet egy biokandalló felrobbanása okozta. Az akkor az intenzív osztályon ellátott Lúcio a napokban felelevenítette a történteket.

A brazilok világbajnok futballistája, Lúcio tavasszal súlyosan megégett az otthonában

Fotó: DPA/Sebastian Gollnow

Lúcio beszélt az égési sérüléseinek körülményeiről

„Isten adott nekem egy második félidőt. Időbe telik, mire túlteszem magam a sokkon, különösen mentálisan, pláne mert még sokáig bőrkezeléseken kell részt vennem, de az állapotom javul. A nehezén viszont már túl vagyok, a kórházi kezelés volt a legkeményebb trauma – nyilatkozta a brazil válogatott korábbi csapatkapitánya a La Gazzetta dello Sportnak. – Éppen egy barátomnál vacsoráztam, miután megünnepeltük a születésnapomat. A tűz kialudt, a barátom pedig alkoholt öntött rá, hogy felélessze.

Ekkor történt a robbanás, utána csak a lángokra emlékszem, ahogy ellepik az arcomat, a karjaimat és a lábaimat. Azonnal beugrottam a medencébe."

Lúcio a vele történtek után úgy gondolja, kapott egy második esélyt, és szerinte ez az eset is tanulságként szolgál, hogy milyen fontos mindenkinek vigyázni magára.

„Olyasmit éltem át, amit azelőtt soha nem is tudtam volna elképzelni, de ebből megtanultam, hogy néha nagyon kevés kell a tragédia elkerüléséhez: figyelem, józanság és egyszerű mozdulatok. Mindenki vigyázzon magára!" – üzent a BL-győztes focista.