Luis Enrique neve örökre összeforrt Barcelonával: játékosként, majd edzőként is szép sikereket ért el a klub színeiben. A PSG jelenlegi trénere nem is titkolja, hogy a Barcelona iránti kötődése a mai napig élő és mély.

Luis Enrique egy nap szívesen visszatérne a Barcelonához

Fotó: Anne-Christine Poujoulat / AFP

„Mindig is „culer” maradok, ez sosem fog megváltozni" – mondta nemrég egy élő Twitch-adás során.

Bár a Barcelona jelenleg nem keres új edzőt, és Enrique is stabil helyzetben van Párizsban, a sajtóban máris találgatások indultak meg arról, hogy egy esetleges jövőbeli edzőváltásnál ő lehet az egyik favorit.

Enrique ugyanakkor a visszafogottság híve: nyilatkozataiban egyértelművé tette, hogy most minden figyelmét a PSG-re fordítja, és nem tartja etikusnak, hogy más klubról nyíltan beszéljen, miközben élő szerződés köti jelenlegi munkaadójához.

Nagyon nehéz lenne újra a Barcelona edzőjévé válni. A körülményeknek kell úgy alakulniuk, hogy ez egyáltalán szóba jöhessen.

Enrique hangsúlyozta, hogy jelenlegi klubjánál hosszú távú tervei vannak, és bár nosztalgiával gondol vissza a Camp Noura, a sportban nem lehet csak érzelmekre alapozni.

A katalán sajtóban újraindult a „Luis Enrique-vonat”

A spanyol sajtó – különösen a barcelonai Sport című napilap – az utóbbi napokban egyre többet foglalkozik Luis Enrique és a Barca kapcsolatával. Egyes véleménycikkek szerint a tréner „elkerülhetetlenül” visszatér majd a katalán fővárosba, ha egyszer lejár a párizsi szerződése, vagy ha úgy érzi, már nem tud többet hozzátenni a PSG-projekthez.

Bár konkrét tárgyalásokról vagy megkeresésekről egyelőre nincs szó, sokan úgy vélik, hogy a jelenlegi vezetőség szívesen látná őt újra a klub élén, különösen, ha a közeljövőben ismét edzőkérdés merülne fel.

Mikor és hogyan térhetne vissza?

A forgatókönyvek sokfélék lehetnek. Luis Enrique párizsi szerződése 2027-ig szól, de a futball világában a helyzet gyorsan változhat. Ha a PSG nem ér el átütő sikereket a Bajnokok Ligájában, vagy a klubvezetés más irányba indulna, Enrique számára is megnyílhat az út egy lehetséges barcelonai visszatérés felé.

A másik oldalon viszont a Barcelona sincs egyszerű helyzetben: gazdasági gondok, strukturális problémák és sportvezetői kihívások is nehezítik a klub mindennapjait. Egy új edző kinevezése csak akkor lehet reális, ha e tényezők is kedvezően alakulnak.