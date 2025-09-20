Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bár jelenleg a Paris Saint-Germain vezetőedzőjeként dolgozik, Luis Enrique ismét felkavarta az állóvizet az FC Barcelonánál. A spanyol szakember több fórumon is utalt arra, hogy a szívéhez továbbra is közel áll a katalán klub, és – ha nem is a közeljövőben – egy nap szívesen visszatérne a Camp Nouba. A kérdés már csak az, mikor és milyen körülmények között történhet meg mindez. Egy biztos: Luis Enrique visszatéréséhez több dolognak is össze kell jönnie.

Luis Enrique neve örökre összeforrt Barcelonával: játékosként, majd edzőként is szép sikereket ért el a klub színeiben. A PSG jelenlegi trénere nem is titkolja, hogy a Barcelona iránti kötődése a mai napig élő és mély.

Luis Enrique egy nap szívesen visszatérne a Barcelonához
Luis Enrique egy nap szívesen visszatérne a Barcelonához
Fotó: Anne-Christine Poujoulat / AFP

„Mindig is „culer” maradok, ez sosem fog megváltozni" – mondta nemrég egy élő Twitch-adás során.

Bár a Barcelona jelenleg nem keres új edzőt, és Enrique is stabil helyzetben van Párizsban, a sajtóban máris találgatások indultak meg arról, hogy egy esetleges jövőbeli edzőváltásnál ő lehet az egyik favorit.

Enrique ugyanakkor a visszafogottság híve: nyilatkozataiban egyértelművé tette, hogy most minden figyelmét a PSG-re fordítja, és nem tartja etikusnak, hogy más klubról nyíltan beszéljen, miközben élő szerződés köti jelenlegi munkaadójához.

Nagyon nehéz lenne újra a Barcelona edzőjévé válni. A körülményeknek kell úgy alakulniuk, hogy ez egyáltalán szóba jöhessen.

Enrique hangsúlyozta, hogy jelenlegi klubjánál hosszú távú tervei vannak, és bár nosztalgiával gondol vissza a Camp Noura, a sportban nem lehet csak érzelmekre alapozni.

A katalán sajtóban újraindult a „Luis Enrique-vonat”

A spanyol sajtó – különösen a barcelonai Sport című napilap – az utóbbi napokban egyre többet foglalkozik Luis Enrique és a Barca kapcsolatával. Egyes véleménycikkek szerint a tréner „elkerülhetetlenül” visszatér majd a katalán fővárosba, ha egyszer lejár a párizsi szerződése, vagy ha úgy érzi, már nem tud többet hozzátenni a PSG-projekthez.

Bár konkrét tárgyalásokról vagy megkeresésekről egyelőre nincs szó, sokan úgy vélik, hogy a jelenlegi vezetőség szívesen látná őt újra a klub élén, különösen, ha a közeljövőben ismét edzőkérdés merülne fel.

Mikor és hogyan térhetne vissza?

A forgatókönyvek sokfélék lehetnek. Luis Enrique párizsi szerződése 2027-ig szól, de a futball világában a helyzet gyorsan változhat. Ha a PSG nem ér el átütő sikereket a Bajnokok Ligájában, vagy a klubvezetés más irányba indulna, Enrique számára is megnyílhat az út egy lehetséges barcelonai visszatérés felé.

A másik oldalon viszont a Barcelona sincs egyszerű helyzetben: gazdasági gondok, strukturális problémák és sportvezetői kihívások is nehezítik a klub mindennapjait. Egy új edző kinevezése csak akkor lehet reális, ha e tényezők is kedvezően alakulnak.

Csodagólt lőtt a Barcelonában, újabb sztárról került le a manchesteri átok
A Manchester United kiutált sztárja a Barcelona hőse lett a BL-ben
Spanyolország bojkottálhatja a jövő évi foci-vb-t

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!