A Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain győzelemmel hangolt a szerdai, Atalanta elleni BL-meccsre. A francia bajnok vasárnap délután 2-0-ra legyőzte a Lens csapatát a Ligue 1-ben, ezzel négy meccs után továbbra is hibátlan Luis Enrique együttese a bajnokságban.

Luis Enrique két helyen is feltűnt a PSG legutóbbi mérkőzésén

Az 55 éves spanyol edző még szeptember elején eltörte a kulcscsontját egy kerékpárbalesetben, ezért rögzítőt hord továbbra is. Enrique érdekes dolgot tett a vasárnapi bajnokin, korábban erre nem volt példa.

A Barcelona korábbi edzője az első félidőben a nézőtéren volt, majd a második félidőben a kispadon foglalt helyet.

Miért csinálta ezt Luis Enrique?

A kamerák egyből kiszúrták a spanyol edzőt a lelátón, ezért a lefújás után rákérdeztek nála, hogy mi volt az oka mindennek.

Egy ideje már figyelem azokat a rögbiedzőket, akik egy meccsen több szemszögből figyelik a saját csapatukat. Ki akartam ezt én is próbálni, mindig fejlődni akarok. Hihetetlen látvány volt a lelátóról az első félidő!

– mondta Luis Enrique az újságíróknak, majd hozzátette, a szünetben sokkal több mindent tudott a játékosainak mondani, köszönhetően annak, hogy a lelátóról jobban átlátta a pályát.

Szerdán az Atalanta ellen ismét hazai pályán játszik a PSG, kérdés, a spanyol edző ott is alkalmazni fogja-e ezt az új megközelítést.