Ki-ki döntse el, hogy megúszta-e ennyivel, vagy lehetett volna keményebb is büntetés, amit az MLS kiszabott az Inter Miami uruguayi csatárára. Mint emlékezetes, Luis Suárez egy vesztes meccs után arcon köpte a Seattle Sounders biztonsági főnökét.

Botrányos közjátékkal ért véget az észak-amerikai Ligák Kupája döntője. A Seattle Sounders 3-0-ra verte a Lionel Messivel és a 2010-es évek Barcelonájának sztárjaival felálló Inter Miamit. A lefújás után kitört tömegverekedésben persze Luis Suárez, a floridaiak balhés csatára járt az élen, aki produkciója csúcspontján közvetlen közelről arcon köpte, a Sounder egyik stábtagját.

Luis Suárez az Inter Miami csatára büntetés köpködösért
Luis Suárez az Inter Miami csatára leköpte a Sounders biztonsági főnökét
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Luis Suárez megkapta a büntetését

A sokan azonnal örökös eltiltást követeltek a többszörös visszaeső uruguayi rendbontónak, az amerikai profi futball-liga, az MLS azonban megelégedett egy viszonylag súlyos eltiltással. Ennek értelmében Suáreznek hat meccset kell kihagynia, ami azért komoly érvágás a Miaminak.

Az uruguayi egyébként a történtek után mindenkitől bocsánatot kért, akit megütött, fojtogatott vagy éppen leköpött a lefújás utáni balhé során.

A botrányban ugyancsak főszerepet játszó Sergio Busquets két, Tomas Aviles pedig három meccsre szóló eltiltást kapott. 

