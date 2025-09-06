Botrányos közjátékkal ért véget az észak-amerikai Ligák Kupája döntője. A Seattle Sounders 3-0-ra verte a Lionel Messivel és a 2010-es évek Barcelonájának sztárjaival felálló Inter Miamit. A lefújás után kitört tömegverekedésben persze Luis Suárez, a floridaiak balhés csatára járt az élen, aki produkciója csúcspontján közvetlen közelről arcon köpte, a Sounder egyik stábtagját.

Luis Suárez az Inter Miami csatára leköpte a Sounders biztonsági főnökét

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Luis Suárez megkapta a büntetését

A sokan azonnal örökös eltiltást követeltek a többszörös visszaeső uruguayi rendbontónak, az amerikai profi futball-liga, az MLS azonban megelégedett egy viszonylag súlyos eltiltással. Ennek értelmében Suáreznek hat meccset kell kihagynia, ami azért komoly érvágás a Miaminak.

Az uruguayi egyébként a történtek után mindenkitől bocsánatot kért, akit megütött, fojtogatott vagy éppen leköpött a lefújás utáni balhé során.

A botrányban ugyancsak főszerepet játszó Sergio Busquets két, Tomas Aviles pedig három meccsre szóló eltiltást kapott.

