Ami eddig is tudható volt, most újabb megerősítést nyert: világszerte hatalmas tiszteletnek örvend az aranylabdás horvát focista. Luka Modric kereken 40 esztendős lett szeptember 9-én, de a válogatottbeli kötelezettségei miatt csak a hét második felében csatlakozott az AC Milanhoz. Az olasz klub duplán meglepte a külsőségeket kerülő, szerény játékost.

Luka Modric rövid ünneplés után belevetette magát a munkába Milanellóban Fotó: AC Milan

Luka Modric tisztelői

A kerek évfordulóhoz érkezett középpályás szerződése lejártával, 13 sikerekben gazdag esztendő után kissé keserűen intett búcsút a Real Madridnak. Ha a Királyiak nem is emlékeztek meg róla, a BL-rekordgyőztes nagy szurkolója, Carlos Sainz Jr. megtette.

Hello, Luka! Boldog 40. születésnapot kívánok! Sok ölelést küldök neked, mindig a szurkolód maradok

– mondta az alább is látható összeállításban a Forma–1-es pilóta, aki a közismerten Milan-drukker teniszlegenda, Novak Djokovic, a korábbi Real-edző, Carlo Ancelotti, az egykori Milan-játékos, Kaká és Zlatan Ibrahimovic társaságában adta át a jókívánságait.

– A 40 csak egy szám, még rengeteg jó év áll előtted. Te vagy a legjobb! Vezető vagy, és nagy dolgok várnak rád

– nyomatékosította a tulajdonosok tanácsadójaként az AC Milánnál tevékenykedő Ibrahimovic, hogy sokat várnak a veterán irányítótól. A felvétel végén Modric gyerekei is felbukkannak:

Az igazi ajándék

Luka Modric még csupán három tétmérkőzésen viselte az AC Milan mezét, ám gyorsan közönségkedvenccé vált technikás megoldásai és egyedi meglátásai miatt. Az első góljára még várni kell. A játékostársak és a stábtagok külön is köszöntötték edzés előtt, egy gyümölcsös tortával és nagy tapssal lepték meg.

– Köszönöm a jókívánságokat, nagyszerű itt lenni és együtt ünnepelni veletek a születésnapomat. Csak egy ajándékot szeretnék ebben a szezonban, hogy trófeákat nyerjek a csapattal és ennyi

– reménykedett az egyéves szerződéssel rendelkező Luka Modric.

Az AC Milan – miután csupán a 8. lett az olasz bajnokságban – nem indulhat a nemzetközi porondon, s a Serie A-t két győzelemmel és vereséggel kezdve a 8. helyen áll. Az olasz kupa és a Szuperkupa is kínál esélyt az áhított trófea megszerzésére...