Romelu Lukaku szívszorító tisztelettel adózott édesapja emléke előtt, aki 58 éves korában elhunyt. A csatár megosztott egy kisfiúként készült fotót édesapjával, Rogerrel. A bejegyzéshez ezt írta: „Köszönöm, hogy megtanítottál mindenre, amit tudok. Örökké hálás leszek és nagyra értékelem. Az élet soha többé nem lesz ugyanolyan. Úgy védtél és vezettél az életben, mint senki más. Én sem leszek ugyanaz. A fájdalom és a könnyek nagy erővel törtek utat maguknak. De Isten erőt ad, hogy összeszedjem magam.”

Idősebb Lukaku mindössze 58 éves volt

Fotó: LAURIE DIEFFEMBACQ / BELGA

Mindenki osztozik Romelu Lukaku gyászában

Roger Lukaku emlékére özönlöttek a tiszteletnyilvánítások a futballközösség minden részéről. A belga labdarúgó-szövetség egy közleményben ezt írta: „Gondolataink és imáink a Lukaku családdal vannak Roger Lukaku halála után.” Rio Ferdinand és a Manchester City, valamint a belga válogatott sztárja, Jeremy Doku szív alakú emojikat hagyott Lukaku Instagram-bejegyzése alatt.

Roger Lukaku is focizott, pályafutása során szerepelt a KV Oostende, a Seraing, a Germinal Ekeren és a KV Mechelen csapatában is.