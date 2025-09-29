Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes kór támadja a fiatalok szívét – sokkoló a magyarázat

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool világbajnok sztárjának gyenge teljesítménye felháborítja a csapat szurkolóit. Sokan vélig úgy, hogy Alexis Mac Allister jelenleg nagyon kilóg az együttesből, sőt, még Kerkez Milos játékára is rossz hatással van.

A Liverpool a hétvégén elszenvedte első vereségét a Premier League-ben, a címvédő a Crystal Palace otthonában kapott ki 2-1-re. Szoboszlai Dominik ezúttal is remek teljesítményt nyújtott, ám Arne Slot vezetőedzőnek Alexis Mac Allister gyenkélkedése miatt fájhat a feje. A világbajnok argentin középpályás tavaly kulcsfigurája volt a Liverpoolnak, idén viszont csak árnyéka önmagának.

A Liverpool 10-ese, Alexis Mac Allister az idei szezonban gyenge teljesítményt nyújt
A Liverpool 10-ese, Alexis Mac Allister az idei szezonban gyenge teljesítményt nyújt
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Alexis Mac Allister még Kerkez Milos játékát is lehúzza

A Magyar Nemzet észrevette, hogy a liverpooli kötődésű Anfield Watch erős kritikával illette a 26 éves játékost. A portál szerint az argentin futballista különösen a földön vívott párharcokban gyenge, a bajnokságban 21-ből csak 9-et nyert meg, a Palace ellen pedig kettőből egyet sem. Az átlaga 43 százalék, ez az egyik leggyengébb mutató a Liverpool keretében, ez pedig komoly probléma, hiszen Slot játékrendszerének alapja az intenzitás és a párharcok dominálása.

Az Anfield Watch azt is nagy gondként említette meg, hogy Mac Allister gyengélkedése negatívan hat Kerkez Milos teljesítményére, 

mivel a magyar válogatott balhátvéd kénytelen óvatosabban játszani, hogy kisegítse társát a védekezésben. Emiatt Kerkez kevésbé tud aktív szerepet vállalni a támadásokban – ami a fő erőssége –, ez pedig a Liverpool egész bal oldali játékát hátráltatja. 

Slotnak ezt látva kemény döntést kell majd minden bizonnyal meghoznia a világbajnokkal kapcsolatban, akit a középpályán stabilabb teljesítményt nyújtó Curtis Jones helyettesíthet hosszabb távon, amennyiben az argentin nem javul.

Kapcsolódó cikkek

Van egy Szoboszlainál is nélkülözhetetlenebb játékosa a Liverpoolnak?
Botrány az Arsenal-meccsen, Mikel Artetának saját stábtagját kellett visszafognia – videó
Micsoda trollkodás! A szurkolók megalázták a Liverpoolt a vereség után – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!