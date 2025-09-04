A macskaverő focista ingyen került a klubhoz, hiszen júniusban lejárt a szerződése a West Hammel, így szabadúszóként igazolt Romániába.

A macskaverő Kurt Zouma a kolozsvári CFR focistája lett

Fotó: Horvath Tamas / CFR Cluj

Macskaverő focista Erdélyben

Az érkezését a CFR Cluj látványos videóval jelentette be közösségi oldalain és hivatalos honlapján.

A videóban Kurt Zouma örömét fejezte ki az új kaland miatt:

Új fejezet kezdődik. Románia, Kurt Zouma megérkezett

– fogalmazott. Az előző szezonban a francia hátvéd Szaúd-Arábiában, az Al-Orobah kölcsönjátékosaként futballozott, így az általa választott út ismét szokatlan, új kihívásokkal teli.

A CFR Cluj új sportigazgatója, Mikael Silvestre – korábbi Arsenal és Manchester United sztár – jelentős szerepet vállalt a transzfer lebonyolításában. A klub elnöke, Cristian Balaj szerint Silvestre sokat segített abban, hogy Zouma elfogadja az ajánlatot.

Balaj a transzfer előtt így nyilatkozott:

Sok mindennek kell megtörténnie, hogy aláírjon… Most itt van Kolzsváron. Amikor megjelenik a bejelentés a hivatalos honlapon, akkor tudok beszélni. Mikael Silvestre segít, sokat segít nekünk.

A klub közleményében kiemelte, hogy a Chelsea-vel BL-győztes Zouma „impozáns pályafutással, hatalmas tapasztalattal” érkezik a csapathoz. A transzfer egyértelműen azt jelzi, hogy a CFR Cluj továbbra is ambiciózus terveket dédelget – ismert játékosokat szerződtetve kívánnak előrelépni a román futballban.