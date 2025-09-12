A madridi Bajnokok Ligája-döntő mellett döntés született a női BL 2027-es fináléjának helyszínéről is, annak Varsó lesz a házigazdája, míg a Szuperkupáért Salzburgban küzd majd meg egymással a BL- és az Európa-liga-győztes.

A madridi Metropolitano stadionban rendezik a 2027-es BL-döntőt

Fotó: Juan Carlos Rojas/Notimex via AFP

Ugyanakkor a testület nem határozott abban az ügyben, hogy olasz és spanyol élvonalbeli mérkőzéseket rendezhetnek-e külföldön.

​Milánó helyett Madridban lesz a BL-döntő

A 2027-es BL-döntőt eredetileg a milánói San Siróban rendezték volna, de az UEFA tavaly szeptemberben elvette a lehetőséget az olaszoktól, mert semmilyen konkrétumot nem lehetett megtudni a legendás, de már elavultnak számító létesítmény tervezett felújításáról.

Azerbajdzsán és Spanyolország jelentkezett Milánó helyére, az UEFA végül a spanyol főváros 2019-es finálénak is otthont stadionját választotta. Jövőre május 30-án a Puskás Aréna látja vendégül az európai klubfutball legfontosabb mérkőzésének résztvevőit. A nőknél az oslói Ullevaal Stadion lesz a mostani BL-idény döntőjének házigazdája.

A testület megvitatta a spanyol és az olasz szövetség kérelmét, hogy az UEFA engedélyezze egy-egy bajnoki mérkőzés lebonyolítását az országon, sőt, Európán kívül. Ez egy fontos és egyre növekvő kérdés, de a végső döntés meghozatala előtt minden érdekelt fél véleményét kikéri az UEFA, mert európai irányító testületként az ő felelőssége, hogy minden tényezőt figyelembe vegyen”

– idézi az MTI a döntés elhalasztásának indoklását arra utalva, hogy Európában több szurkolói csoport tiltakozott a bajnoki összecsapások külföldi megrendezése ellen.

Az olasz szövetség júliusban engedélyezte, hogy az AC Milan az ausztráliai Perth-ben játsszon a Comóval, míg a spanyol szövetség szintén zöld lámpát adott annak, hogy a Villarreal decemberben az egyesült államokbeli Miamiban fogadja a Barcelonát.