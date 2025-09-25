A magyar futsalválogatott nem mindennapi körülmények közepette jutott ki az Európa-bajnokságra. Sergio Mullor szövetségi kapitány együttese Debrecenben 3-2-re győzte le a románokat, a craiovai visszavágó azonban hatalmas botrányba fulladt. A román szurkolók egy része összeverekedett a rohamrendőrökkel is, többen átfutottak a pályán, majd petárda, később pedig füst- és fénygránát is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. A találkozó végül folytatódott, a magyar csapat pedig kiharcolta az Eb-részvételt, amelyben nagy szerepet játszott a párharc során három gólt szerző Büki Baltazár, aki a mérkőzés után sokkos állapotban nyilatkozott.

Óriási botrány robbant ki a román-magyar meccsen

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A magyar csapat legjobbja, Büki Baltazár sokkos állapotban értékelt

Még egy picit sokkos állapotban vagyok! Elképesztő, nagyon kemény csata volt. Hihetetlen hangulatban játszottunk, az elején félbeszakadt a mérkőzés, ami tele volt hullámvölggyel.

Hol mi támadtunk, hol ők. Rengeteg helyzetünk volt, boldog vagyok, hogy a végén sikerült egyet bekotornom. Egyet sajnálok, hogy picit korán jött a gól. Lehetett volna később, hogy ne legyen ennyi izgalom a végén. Viccet félretéve, alakulhatott volna fordítva is a párharc, kellett hozzá szerencse” – idézte a Magyar Nemzet a futsalválogatott hősét.

A magyar válogatott kijutott az Eb-re

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Sergio Mullor szövetségi kapitány büszke a tanítványaira az újabb csodás Eb-részvétel miatt.

„Semmit nem tudok most mondani, csupán annyit: hittünk magunkban, ezt mondtam a csapatnak is. Nemrég még egészen más pozícióban jegyeztek bennünket, senki nem gondolta, hogy helyet szerzünk az Európa-bajnokságra.

Ugyanakkor megérdemelten jutottunk ki. Akkor is elégedett lennék, ha szétlövésben jutottunk volna tovább. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, a csapat tele volt energiával.

Büszke vagyok rájuk, és köszönöm mindenkinek, aki segített bennünket. Ez egy hatalmas siker a magyar futsalnak” – mondta Sergio Mullor.

A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolására október 24-én kerül sor. Ez lesz a 13. Európa-bajnokság, és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a magyar csapat is részt vesz.