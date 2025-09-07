Live
Rendkívüli

Zelenszkij sokkoló választ adott Putyin meghívására

Gólpasszal tért vissza a magyar válogatott kezdőcsapatába Callum Styles a dublini vb-selejtezőn, és egyből válogatottunk legjobbja lett. A magyar csapat Sallai kiállítása után emberhátrányban hősiesen védekezett, de a hosszabbításban az írek egyenlíteni tudtak, ami után Styles okkal volt csalódott.

Callum Styles visszatérése a kezdőcsapatba egyből komoly erősítést jelentett a válogatottnak a dublini 2–2-es vb-selejtezőn. Marco Rossi csapata magabiztosan kezdett: Varga Barnabás és Sallai Roland találataival hamar kétgólos előnybe került. A félidő hátralévő részében az íreknek csak elvétve akadt lehetőségük, a magyar válogatott kézben tartotta a mérkőzést.

A második félidőben emberhátrányban is hősiesen védelkzett a magyar válogatott, de nem sikerült megőrizni előnyüket
A második félidőben emberhátrányban is hősiesen védekezett a magyar válogatott, de nem sikerült megőrizni előnyüket
Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A magyar válogatott hősiesen küzdött

A fordulás után viszont hamar szépített Evan Ferguson, majd Sallai kiállítása fordulópontot jelentett. Több mint negyven percet kellett emberhátrányban végigküzdeni, ami óriási erőpróba elé állította a csapatot. Szoboszlaiék hősiesen védekeztek, a hosszabbításig úgy tűnt, hogy sikerül megszerezni a győzelmet, de a ráadásban Adam Idah egalizált, így pontosztozkodás lett a vége.

Callum Styles visszatért a kezdőbe és a legjobbja volt a magyar válogatottnak, mégis csalódottan nyilatkozott a lefújás után
Callum Styles visszatért a kezdőbe és a legjobbja volt a magyar válogatottnak, mégis csalódottan nyilatkozott a lefújás után Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

Styles volt a legjobb magyar

A magyar válogatottban Callum Styles játéka kiemelkedett, tétmeccsen első gólpasszát adta a nemzeti csapatban, és mind védekezésben, mind támadásépítésben stabilitást hozott. A statisztikai értékelések alapján a magyarok legjobbja lett, az ír televízió a hazai kapust, Caoimhín Kellehert látta a mérkőzés emberének. Styles tréfával reagált a döntésre

Az ír tv ír játékost választott, ennyi az egész

– mondta.

Styles nem titkolta csalódottságát, kifejtette, hogy a kiállításig Magyarország fölényben játszott, a döntetlen pedig inkább vereségnek érződik.

Styles ígéretet tett a visszavágóra

A West Bromwich középpályása a találkozó után úgy értékelt, hogy a meccs tempója a Championship intenzitását idézte, de színvonalban magasabb volt. Nem tekintett különleges párharcként az írek elleni összecsapásra, ugyanakkor ígéretet tett: amikor a csoport utolsó fordulójában Budapesten újra összecsapnak, mindent megtesz azért, hogy a magyar válogatott győzelemmel zárjon.

 

 

