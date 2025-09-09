A tavasszal a Debrecenben - szintén kölcsönben - futballozó 22 éves magyar kapus márciusban, a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra készülő válogatott összetartásán sérült meg, vagyis műtétje miatt csaknem öt hónapja nem lépett pályára.

Hegyi Krisztián, a West Ham United magyar kapusa hamarosan visszatérhet a pályára

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

Állapotáról az M1 aktuális csatornának adott rövid tájékoztatást:

„Elkezdhettem a dinamikus edzéseket, így az izomzatom is újra fejlődésnek indult. Előreláthatólag október közepén, legkésőbb október végén újra játszhatok” – fogalmazott a kapus, aki sérülésétől függetlenül az idény végén mindenképpen visszatért volna a keretében három kapust is foglalkoztató West Ham Unitedhez.

„A felnőtt keret tagja vagyok, de szinte biztos, hogy januárban újra kölcsönad a klubom. A sérülésem alatt több magyar csapat mellett volt holland, török és osztrák együttestől is megkeresés, de legközelebb a téli átigazolási időszakban lehet újra aktuális klubváltásról beszélni” – tette még hozzá.

(MTI)