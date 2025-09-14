Újabb NB I-es csapat búcsúzott a Magyar Kupa küzdelmeitől, miután a Nyíregyháza, a Kisvárda és a Puskás Akadémia után vasárnap az Újpest is vereséget szenvedett a 3. fordulóban, így búcsúzni kényszerült. A fővárosi lila-fehér csapat az NB I-ből az előző idény végén kiesett Kecskemét otthonában kapott ki 3-2-re.

Hiába utazott el sok Újpest-drukker Kecskemétre, a Magyar Kupa-meccsen is csalódniuk kellett

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Csodagóllal vezetett a Kecskemét

A KTE először a 6. percben szerzett vezetést, méghozzá egy nem akármilyen góllal: Derekas Zoltán egy félollózó mozdulattl lőtt Banai kapujának a bal alsó sarkába.

Három perccel később egy sakk-mattra kijátszott akció végén Horváth Krisztofer egyenlített ki, de Szabó Alexnek köszönhetően mégis hazai előnnyel mehettek pihenőre a csapatok.

A második félidő közepén, egészen pontosan a 70. percben Medeiros bombagóljával másodszor is egyenlített az Újpest.

A vendégek innentől többet birtokolták ugyan a labdát, de képetelenek voltak igazi gólhelyzetet kidolgozni.

A hosszabbításban, a 109. percben a csereként beállt Banó-Szabó Bence harmadszor is vezetéshez jutott a Kecskemét. Az utolsó percekben már óriási volt a feszültség a pályán, többször is összeugrottak a játékosok, de Káprály Mihály piros lap nélkül, a sárgákat viszont bő kézzel osztogatva a lefújásig kézben tudta tartani a meccset.

Felhőszakadásra gólzápor a Magyar Kupa játéknapján

A vasárnapi öt meccsen összesen 25 gól esett, és, ha a Mezőörs nem csak 1-0-ra veri a Komáromi VSE-t, akkor még gazagabb lett volna a góltermés. A sok gólról így a fővárosban, Martfűn és Sárváron gondoskodtak. Budapesten a Kelen SC játszott 2-2-t a Tarpával, majd jutott tovább 11-esekkel. Sárváron a vendég Pilis győzött 5-2-re, míg a legtöbb izgalom Martfűn volt.

A Szolnok vármegyei kisvárosban 3-3-nál félbe kellett szakítani a Dombóvár elleni meccset, akkora zivatar zúdult a pályára. A pályára visszatérő csapatok aztán rúgtak még egy-egy gólt, hogy végül a 11-esekkel a hazaiak jussanak tovább.

Érdekesség, hogy a továbbjutók közül a Pilis, a Mezőörs és a Kelen SC is a vármegyei I. osztályban szerepel.

Eredmények, 3. forduló (a 32 közé jutásért):

Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III) 4-4 (2-0, 3-3, 3-3) - tizenegyesekkel: 5-4

Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC 3-2 (2-1, 2-2, 2-2) - hosszabbítás után

Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III) 2-2 (1-0, 2-2, 2-2) - tizenegyesekkel: 2-0

Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III) 1-0 (0-0)

Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.) 2-5 (2-2)

