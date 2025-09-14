Az angol másodosztály (Championship) ötödik fordulójában megszakadt a 26-szoros magyar válogatott Callum Stylest is foglalkoztató West Bromwich Albion veretlenségi sorozata, miután a birminghami együttes szombaton 1-0-ra kikapott hazai pályán a Derby Countytól. A találkozó egyetlen gólját Andreas Weimann szerezte a 84. percben, miután egy lecsorgó labdát a tizenegyespont magasságáról fordulásból a rövid alsóba lőtt laposan. A balhátvédként játszó Callum Styles kifejezetten aktívan játszott, a 62. percben sárga lapot kapott, de végig játszotta a meccset.

A magyar válogatott Callum Styles végig a pályán volt

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Pályára pottyant madártetem miatt félbeszakadt a magyar válogatott focista csapatának meccse

Öt perccel Styles sárga lapja után aztán egy egészen döbbenetes dolog rázta fel az addig nem túl eseménydús meccset, majd gyakorlatilag az egész stadion értetlenül állt, amikor Ruebyn Ricardo játékvezető úgy döntött, hogy felfüggeszti a mérkőzést. Esőre úgy tűnt, egy pályára bedobott tárgy miatt kellett félbeszakítani a bajnokit, ám végül kiderült, ennél sokkal bizarrabb dolog történt. Ugyanis

a második félidő derekánál egy ragadozó madár elvesztette a zsákmányát, miközben átrepült a stadion felett. A madár csőréből kiesett galambtetem pedig éppen a pálya kellős közepén landolt.

A bíró ekkor állította meg a meccset, majd a West Bromwich edzői stábjának egyik tagja kesztyűt húzott és beszaladt a pályára, hogy levigye onnan a véres maradványokat.

😱 El West Brom - Derby County de #Championship estuvo detenido luego de que un ave rapaz dejó caer el cadáver de una paloma en el campo mientras el partido estaba en juego.



🥶 Los aficionados y jugadores se quedaron perplejos cuando vieron caer un objeto al césped. #wba #dcfc pic.twitter.com/pKSVlIjBep — Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) September 13, 2025

A kényszerszünetben a vendégjátékosok jól szórakoztak és viccesen biztatták a stábtagot, miközben az elhagyta a pályát. A szokatlan helyzetet végül gyorsan sikerült orvosolni, így három perc után folytatódhatott a meccs.

A Derby ezzel megszerezte szezonbeli első győzelmét és elmozdult a kieső zónából, míg a West Brom jelenleg a rájátszást érő ötödik helyen áll.

