A Puskás Arénába hamar elkelt minden jegy a Portugália elleni mérkőzésre. A meccs előtt jelezte a magyar válogatott szurkoló tábora, hogy egy élőképpel készül, ezért, akinek odaszól a jegye a kapu mögé, az legyen szíves időben érkezzen, nehogy ne működjen a koreográfia. Nos, ahogy a lenti képen jól látható, minden összejött, ezzel a csodás élőképpel hangolták a csapatot Cristiano Ronaldóék ellen.

A magyar válogatottat ez az élőkép várta a Puskás Arénában

Fotó: Csudai Sándor

A magyar válogatottat egy élőképpel várta a közönség

Magyarország a selejtezők első körében Írországban lépett pályára, ahol egy rendkívül érdekesen, a mi szemszögünkből drámai találkozón 2-0-ás félidei vezetés után egy piros lapot követően 2-2-re végeztünk Dublinban. Így egy pont van a magyar válogatott zsebében egy kör után, míg Portugáliának három az örmények elleni győzelmet követően.