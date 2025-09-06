Nem túlzás kijelenteni, hogy az utóbbi évek sikereinek köszönhetően nőtt az elvárás a magyar válogatottal szemben. Még úgy is, hogy a tavalyi Európa-bajnokság sem sikerült igazán jól, márciusban pedig búcsúzott a csapat a Nemzetek Ligája elitjéből. A világbajnoki selejtezők kezdete előtt viszont ismét van ok bizakodni, hiszen Marco Rossi csapata az F csoportban a portugálokkal, az írekkel és az örményekkel került egy négyesbe – vagyis nehéz, de nem lehetetlen feladat előtt áll a nemzeti együttes.
Több válogatott is megkezdte már a jövőre az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos világbajnokságra a selejtezősorozatot, amelybe a magyar válogatott most csatlakozik be. Szoboszlai Dominikék szombaton Dublinban lépnek pályára Írország vendégeként.
A magyar labdarúgó-válogatott 40 éves átok megtörésére készül a vb-selejtezősorozatban, ugyanis legutóbb 1986-ban, Mexikóban vett részt világbajnokságon.
A kijutásról annyit érdemes tudni, hogy a 48 csapatos vb-re Európából a 12 csoportgyőztes automatikusan kijut a világbajnokságra, a második helyezettek bekerülnek a pótselejtezős mezőnybe, kiegészülve azzal a négy legjobb Nemzetek Ligája-csoportgyőztessel, amely nem végzett továbbjutó helyen a vb-selejtezős csoportjában. Nyilván ezzel még korai lenne bővebben foglalkozni, jelenleg az a legfontosabb, hogy a két szeptemberi vb-selejtezőn, Írország és Portugália ellen a lehető legtöbb pontot gyűjtse össze a magyar nemzeti együttes.
Bár a magyar válogatott idén még csak Azerbajdzsán ellen tudott nyerni, Marco Rossi együttese mégis jó előjelekkel várhatja az írek elleni meccset, mivel a kulcsjátékosok jó formába kerültek a szezon elejére. Az olasz mester a szeptemberi mérkőzések előtt változtatott csapatán, ugyanis négy újoncot hívott be a keretbe. Ám az eredménykényszer miatt meglepő lenne, ha Ötvös Bence, Lukács Dániel, Tóth Barna, vagy az azóta már Lengyelországba szerződő Molnár Rajmund komoly szerepet kapna a dublini meccsen.
Szoboszlai Dominikra viszont főszerep hárulhat, már csak azért is mert a magyar válogatott csapatkapitánya önbizalomtól duzzadva csatlakozott a nemzeti csapat keretéhez, hiszen az elmúlt hetekben két egymást követő mérkőzésen is a meccs embere lett Liverpoolban, nem mellesleg az Arsenal elleni csúcsrangadón győztes gólt lőtt szabadrúgásból. Szoboszlai mellett Kerkez Milos is élvezi Arne Slot bizalmát Liverpoolban, ahol alapember lett, múlt hétvégén pedig eddigi legjobb meccsét játszotta a nyári klubváltása óta.
A Bundesligában szereplő magyarok közül Schäfer András ugyan izomsérülés miatt kihagyja az első két világbajnoki selejtezőmérkőzést, – arról, hogy kik pótolhatják az Union Berlin légiósát, itt írtunk – de jó hír, hogy Willi Orbán annak ellenére folyamatosan játszik az RB Leipzigben, hogy nyáron még arról lehetett hallani, hogy a lipcsei vezetőség megválna tőle. Dárdai Bencének eddig nem sok babér termett a Wolfsburgban, de bátyja, Dárdai Márton folyamatosan játszik a Herthában.
Sallai Roland ugyan klubcsapatában nem azon a poszton játszik, ahol a nemzeti együttesben, de kirobbanthatatlan a török Galatasarayból, melyben legutóbb gólpasszt adott Mauro Icardinak. Ugyancsak bizakodásra adhat okot, hogy a támadók közül Varga Barnabás remek formában futballozik az utóbbi időben, az idei szezonban 11 tétmeccsen eddig tíz gól és két gólpassz a mérlege, a BL-selejtezőkben pedig a Fradi csatára volt a legeredményesebb.
A szeptemberi vb-selejtezőkre készülő magyar válogatott kerete:
A két csapat egymás elleni mérkőzései eddig öt magyar siker mellett hat döntetlent és három ír győzelmet hoztak. A legutóbbi hat összecsapás mérlege ugyanakkor negatív, ezeken született három vereség, két döntetlen és csak egyszer sikerült nyerni. Tétmeccsen a mieink legutóbb 56 éve győzték le az íreket. Az 1969-es vb-selejtezőben viszont oda-vissza legyőztük az íreket, idegenben 2-1-re, a Népstadionban pedig 4-0-ra diadalmaskodott Sós Károly együttese. A mostani tétmérkőzést megelőzően öt barátságos összecsapásra került sor, legutóbbi tavaly júniusban találkoztunk mostani riválisunkkal közvetlenül az Eb előtt, ahol egy hajrágóllal 2-1-re kikaptunk. A dublini kudarccal megszakadt a nemzeti együttes 14 meccses veretlenségi sorozata, vagyis már csak emiatt is lenne miért visszavágni az íreknek.
Vélhetően a magyar válogatott az írekkel lesz nagy csatában a selejtezős-csoport második helyéért. A szigetországi alakulat legutóbbi vb-szereplése ugyancsak rég volt, egész pontosan 2002-ben, ahol az akkori aranygenerációnak oszlopos tagja volt az ír válogatottsági- és gólrekorder Robbie Keane, aki jelenleg már a Ferencváros vezetőedzője. A mostani ír keretben nincsenek kifejezetten topjátékosok, inkább csapatként erősek, de sokan így is a Premier League-ben, vagy az angol másodosztályban szerepelnek. Viszont magyar szempontból mindenképp biztató, hogy az egyik leggólerősebb támadójuk, Troy Parrott megsérült, így ő biztosan kihagyja a szombati találkozót.
A holland Az Alkmaar csatárának hiányában a legnagyobb veszélyt az AS Roma 20 éves játékosa, Evan Ferguson jelentheti, aki a nyári felkészülési időszakban 6 meccs alatt 6 gólt termelt, ugyanakkor a Serie A idei szezonjában még nem volt eredményes, de a legutóbbi fordulóban győztes gólpasszt adott a Pisa otthonában.
A tavalyi dublini meccs óta nem változott sokat az írek kerete, vagyis Marco Rossi csapatát nem érheti különösebb meglepetés abban a tekintetben, hogy mi kell számítani az ellenféltől. Igaz, azon a meccsen még a Manchester United egykori védője, John O'Shea megbízott szövetségi kapitányként ült a kispadon, azóta viszont már Heimir Hallgrímsson irányítja az együttest. Az izlandi válogatottal korábban csodát elérő szakember eddigi tíz mérkőzéséből két döntetlen mellett négyet megnyert, négyet pedig elveszített, viszont a 2025-ös naptári évben még veretlen az ír csapattal.
A korábban fogorvosként praktizáló Hallgrímsson ugyancsak találkozott már ellenfélként a magyarokkal, méghozzá a 2016-os Európa-bajnokság csoportkörében, ahol társedzője volt az izlandi válogatottnak, amely a futballtörténelem egyik legnagyobb meglepetését okozva 2-1-re megverte Angliát a nyolcaddöntőben. A 2016-os történelmi tett után Halgrímsson már egyedül vezette ki Izlandot a 2018-as vb-re, többek között a későbbi ezüstérmes horvátokat is megelőzte a selejtezőcsoportban. A világbajnokságon végül nem sikerült továbbjutni a csoportból.
Hallgrímsson a pénteki sajtótájékoztatón a magyar válogatottat dicsérte, az egyéni képességeknél azonban jobban aggasztja, hogy rendkívül összeszokottak Szoboszlaiék. Szerinte egy nemzeti együttesnél óriási előny, ha régóta ugyanaz az edző irányítja, márpedig Marco Rossi immár nyolc éve vezeti a magyarokat.
„Éppen ezért működik remekül a sok mozgásra és gyors passzokra épülő játékuk, mert ismerik és keresik egymást a játékosok a pályán. Az elmúlt években ezt a legkiválóbb riválisok ellen is megmutatták, elég csak az előző Európa-bajnokságokra vagy éppen a Nemzetek Ligája élvonalában játszott meccseikre gondolni. Szintén veszélyesek a pontrúgásaik, a keretük pedig egyénileg is jóval erősebb, mint például a 2016-os Európa-bajnokságon volt” – mondta az ír kapitány, hozzátéve, hogy a játékosai az elmúlt egy évben már elsajátították az elképzeléseit, ennek pedig a pályán is láthatóak a jelei, mert egyre nagyobb az önbizalmuk.
A találkozót megelőző sajtótájékoztatón Marco Rossi a keret erejét és motivációját emelte ki, majd a sérülés miatt hiányzó Schäfer Andrásra utalva azt mondta, hogy mindig vannak a sérültek és hiányzók, ezért nem jelent újdonságot egyik edzőnek sem, hogy pótolnia kell egy-egy kulcsjátékosát.
A múltban sosem beszéltem a hiányzó játékosokról, ma sem kezdem el. Megvannak a játékosaink, akik játszanak holnap, akik büszkévé tehetik a magyar szurkolókat”
– mondta a szövetségi kapitány, aki szerint az ír válogatott fizikális erős csapat, direkt futballt játszik, de a labdát is tudja birtokolni.
A kapitány hangsúlyozta, hogy kiegyensúlyozott mérkőzésre számít, ami az apró részleteken dőlhet el, csapatának pedig mindent meg kell tennie, hogy ezek a részletek a mieink javára döntsenek. Rossi az összeállítást illetően csupán annyit árult el, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik nem jobbhátvédként szerepel majd, ahogy az idény elején a Liverpoolban, hanem olyan poszton, ami a játékos számára komfortosabb és a válogatottnak a leghasznosabb.
Tudom, mennyire fontos ez a mérkőzés az országnak és a szurkolóknak. Hét éve egy július napon, amikor elvállaltam a szövetségi kapitányi posztot, akkor is százszázalékos motivációval álltam minden egyes meccshez, így az elsőhöz Finnországban is. Ennél nincs nagyobb, most is ugyanekkora a motivációm”
– válaszolt arra a kérdésre a szövetségi kapitány, hogy nyomasztó vagy motiváló az, hogy negyven év után ő vezethetné ki a nemzeti együttest a világbajnokságra.
Az elmúlt meccsek alapján és a csapatok játékerejét nézve nehéz megjósolni, hogy milyen eredmény fog születni Dublinban, ahol leginkább háromesélyes meccsre van kilátás. Még a keretek összértékék tekintve sincs igazán különbség a két válogatott között, hiszen a Transfermarkt alapján a magyar csapat 187 millió eurót ér, míg a FIFA világranglistáján 60. helyen álló írek kerete 194,35 millió eurót. Viszont lévén, hogy az ír mérkőzés után három nappal a Nemzetek Ligája-győztes Portugália látogat a Puskás Arénában, korántsem mindegy milyen eredménnyel kezdi Marco Rossi csapata a selejtező-sorozatot, hiszen két vereséggel gyorsan reménytelen helyzetbe kerülhetne.
Az biztos, hogy jelenleg kizárólag az Írország elleni mérkőzésre kell koncentrálni, ahol egy esetleges győzelem kellő önbizalmat adna a csapat számára ahhoz, hogy sikerrel vegye a folytatást és 40 év után végre kijusson a világbajnokságra.
Az ír-magyar mérkőzés közép-európai idő szerint szombaton 20.45-kor kezdődik a teltházas Aviva Stadionban, amely 2011-ben és tavaly az Európa-liga döntőjének is otthont adott.