Nem túlzás kijelenteni, hogy az utóbbi évek sikereinek köszönhetően nőtt az elvárás a magyar válogatottal szemben. Még úgy is, hogy a tavalyi Európa-bajnokság sem sikerült igazán jól, márciusban pedig búcsúzott a csapat a Nemzetek Ligája elitjéből. A világbajnoki selejtezők kezdete előtt viszont ismét van ok bizakodni, hiszen Marco Rossi csapata az F csoportban a portugálokkal, az írekkel és az örményekkel került egy négyesbe – vagyis nehéz, de nem lehetetlen feladat előtt áll a nemzeti együttes.

A magyar válogatott idén még nem nyert tétmeccset, tavasszal Törökország kettős győzelemmel búcsúztatta az NL első osztályából

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Több válogatott is megkezdte már a jövőre az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos világbajnokságra a selejtezősorozatot, amelybe a magyar válogatott most csatlakozik be. Szoboszlai Dominikék szombaton Dublinban lépnek pályára Írország vendégeként.

A magyar labdarúgó-válogatott 40 éves átok megtörésére készül a vb-selejtezősorozatban, ugyanis legutóbb 1986-ban, Mexikóban vett részt világbajnokságon.

A kijutásról annyit érdemes tudni, hogy a 48 csapatos vb-re Európából a 12 csoportgyőztes automatikusan kijut a világbajnokságra, a második helyezettek bekerülnek a pótselejtezős mezőnybe, kiegészülve azzal a négy legjobb Nemzetek Ligája-csoportgyőztessel, amely nem végzett továbbjutó helyen a vb-selejtezős csoportjában. Nyilván ezzel még korai lenne bővebben foglalkozni, jelenleg az a legfontosabb, hogy a két szeptemberi vb-selejtezőn, Írország és Portugália ellen a lehető legtöbb pontot gyűjtse össze a magyar nemzeti együttes.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és az újonc Tóth Barnabás a magyar labdarúgó-válogatott edzésén

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Topformában a magyar válogatott kulcsemberei

Bár a magyar válogatott idén még csak Azerbajdzsán ellen tudott nyerni, Marco Rossi együttese mégis jó előjelekkel várhatja az írek elleni meccset, mivel a kulcsjátékosok jó formába kerültek a szezon elejére. Az olasz mester a szeptemberi mérkőzések előtt változtatott csapatán, ugyanis négy újoncot hívott be a keretbe. Ám az eredménykényszer miatt meglepő lenne, ha Ötvös Bence, Lukács Dániel, Tóth Barna, vagy az azóta már Lengyelországba szerződő Molnár Rajmund komoly szerepet kapna a dublini meccsen.