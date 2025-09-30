A magyar válogatott a 2026-os amerikai, kanadai, mexikói labdarúgó-világbajnokságra készül, a kerethirdetés pedig most az októberi selejtezőkre szólt. Marco Rossi csapata október 11-én Örményországot fogadja majd a Puskás Arénában, 14-én pedig a selejtezők legnehezebb meccsén Portugáliába látogat majd a válogatott.

Marco Rossi kihirdette a magyar válogatott keretét az októberi meccsekre

Fotó: Purger Tamás/MTI

A magyar válogatott fontos meccseken lép pályára októberben

Szeptemberben két meccset játszott a magyar válogatott: az írek elleni 2-2 és a portugálok elleni 3-2-es vereség után az örmények ellen muszáj lenne javítani, de nem lesz ott a csapatban a keret egyik legfontosabb játékosa, az eltiltott Varga Barnabás, valamint a szintén eltiltott Sallai Roland sem.

A válogatott csatárkérdését ebben a cikkben hosszabban elemeztük, és abban igazunk volt, hogy az olvasók vágya nem teljesül, azaz nem reaktiválja Rossi Böde Dánielt.

Marco Rossi csapatába visszatért a védelembe Balogh Botond, aki a Parmától kölcsönbe a Kocaelispor csapatához került, de újonc ezúttal nincs a keretben.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Balog Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

„Nincs igazán változás a keretben, pláne, hogy az elmúlt három hétben nem hívta fel magára új játékos a figyelmem. Szalai Gábor helyét vette át Balogh Botond, aki a klubváltása után újra rendszeresen játszik csapatában. A másik kimaradó Dárdai Bence, aki az előző összetartás óta egy percet sem játszott a klubjában. A csapat teljesítményével elégedett voltam szeptemberben, így nem is nagyon lenne indokolt változtatnom. Elöl van két hiányzónk, nekem pedig az a feladatom, hogy megtalálja a megoldást erre a helyzetre, és megszerezzük a három pontot Örményország ellen” – idézi az MLSZ a kapitányt.