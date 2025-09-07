Arról az Origón is beszámoltunk, hogy szombat este a nemzeti tizenegy majdnem egy félidőt emberhátrányban futballozva, 2-2-es döntetlent játszott Dublinban az ír csapat vendégeként úgy, hogy félidőben még 2-0-ra vezetett a magyar válogatott. A vb-selejtező sorozat kezdete előtt Szoboszlai Dominikék aláírták volna az írek elleni döntetlent, de a találkozó eleje olyannyira álomszerűen alakult, hogy egyelőre még nehéz örülni annak, hogy „csak” szimpla pontszerzés lett belőle. A mérkőzés után Marco Rossi szövetségi kapitány élesen kritizálta a játékvezetést, a csapatkapitány Szoboszlai Dominikről pedig azt mondta, a világ egyik legjobb védekező középpályása lehet a jövőben. A magyar meccs előtt még a portugálok is pályára léptek, lássuk, hogy állnak a pontok.

A magyar válogatott Szoboszlai vezetésével 2-2-őt játszott Írországban

A magyar válogatott második a csoportjában

A világbajnoki selejtezőknél egyszerű a matek, az elsők egyeneságon kijutnak a 2026-os amerikai világbajnokságra, míg a csoportmásodikokra egy kisebb torna vár majd, ahol két mérkőzést kell nyerni a vb-n való részvételért.

A magyar válogatott négyes csoportjában mindenki játszik mindenkivel otthon és idegenben, így hat meccs lesz, illetve már csak öt, mivel szombaton lement az első forduló. A magyarok és az írek 1-1 pontot szereztek a 2-2-es végeredménnyel, míg a Ronaldóval felálló Portugália 5-0-ra győzte le Örményországot idegenben. Ezzel természetesen a portugálok három ponttal állnak a csoport élén, a második-harmadik helyen Magyarország és Írország, míg a negyediken az örmények.

Kedden jön a folytatás a portugálok ellen a telt házas Puskás Arénában, ahol kulcsfontosságú lenne legalább egy pontot begyűjteni, majd bízni abban, hogy ugyanerre az írek otthon majd nem lesznek képesek, mert azzal máris lépéselőnybe kerülne a nemzeti csapat. Persze egy győzelemmel még a csoportelsőség is meg lehetne két forduló után, amit előre bárki aláírt volna látatlanban. Végül egy esetleges vereséggel sem lenne még minden veszve, ebben az esetben a portugáloknak kell drukkolni, hogy Írországban verjék majd meg a házigazdát.