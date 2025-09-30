A 2026-os amerikai, kanadai, mexikói labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatának októberi állomásán két újabb kőkemény mérkőzés vár a magyar válogatottra. Marco Rossi csapata a szeptemberi első két fordulóban – az öt csapatos csoportok már előbb járnak – a remélt három, sőt akár négy pont helyett csak 1-et szerzett, ami nem azt jelenti, hogy nem maradt volna még bőven esélye legalább a pótselejtezőt érő második helyre. Ezt az esélyt azonban október 11-én és 14-én már muszáj lesz megragadni.

A magyar válogatott remekül harcolt az írek és a portugálok (képünkön) ellen, a pontok száma mégis kevesebb lett a tervezettnél

Fotó: Csudai Sándor

A helyzetünk tehát nem könnyű, de nem is reménytelen. Marco Rossi kedden 13 órakor hirdeti ki az október 11-i, Örményország elleni hazai és a három nappal később Lisszabonban sorra kerülő, portugálok elleni meccs keretét. Lássuk, mire számíthatunk!

Kapusokkal rendben vagyunk

Marco Rossi szeptemberben a Dibusz Dénes, Szappanos Péter, Tóth Balázs trióval számolt, és ez aligha lesz másként októberben. A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes magasan a legnagyobb válogatottbeli és nemzetközi rutinnal rendelkezik a poszton, sorozatban hetedik éve áll a Fradi kapujában az európai kupák valamelyikében, 34 évesen ráadásul óriási respektje van az öltözőben.

Nem lehet kérdés, hogy a számtalan bravúrjával megannyi fontos győzelmet hozó Dibusznak ott a helye a keretben.

Ahogy a Fradi kapusánál két nappal fiatalabb Szappanos Péternek is, még úgy is, hogy az eddigi nyolc bajnoki fordulóban csak a két kieső helyen álló csapat, azaz a Nyíregyháza és a Kazincbarcika (17-17), valamint a Diósgyőr (16) kapott több gólt, mint az előző idényben ezüstérmes Puskás Akadémia.

A harmadik kapus, Tóth Balázs az új idényben megszilárdította a helyét az angol másodosztályban (Championship) szereplő Blackburn Roversben, amivel kiérdemelte Marco Rossi bizalmát, így ő védhetett a Nemzetek Ligája-győztes portugálok ellen a Puskás Arénában.

Nem inoghat a védelem

A hátsó alakzat neuralgikus pontja a csapatnak. Az éveken át stabil csapatrész mostanában nem mindig működik megbízható gépezetként. Márpedig különösen az örmények elleni telt házas hazai meccsen életbe vágóan fontos lesz a győzelem, azt pedig a legkönnyebben úgy lehet elérni, ha nem kapunk gólt.

Szeptemberben két meccsen ötöt kaptunk az írek ellen 2-2 és a portugálok elleni 2-3 alkalmával, ezt mindenhogy lentebb kell szorítani.

Az biztató, hogy Willi Orbán az idény valamennyi meccsét végig játszotta Lipcsében, és a Bayern elleni vereséget leszámítva, mindig az RB Leipzig egyik legjobbja volt. Megkérdőjelezhetetlen a helye a keretben, ahogy a török élvonalbeli Kasimpasa csapatában végre talán ismét magára találó Szalai Attilának is. A portugálok ellen néha már emlékeztetett a korábbi önmagára.