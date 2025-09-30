A 2026-os amerikai, kanadai, mexikói labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatának októberi állomásán két újabb kőkemény mérkőzés vár a magyar válogatottra. Marco Rossi csapata a szeptemberi első két fordulóban – az öt csapatos csoportok már előbb járnak – a remélt három, sőt akár négy pont helyett csak 1-et szerzett, ami nem azt jelenti, hogy nem maradt volna még bőven esélye legalább a pótselejtezőt érő második helyre. Ezt az esélyt azonban október 11-én és 14-én már muszáj lesz megragadni.
A helyzetünk tehát nem könnyű, de nem is reménytelen. Marco Rossi kedden 13 órakor hirdeti ki az október 11-i, Örményország elleni hazai és a három nappal később Lisszabonban sorra kerülő, portugálok elleni meccs keretét. Lássuk, mire számíthatunk!
Marco Rossi szeptemberben a Dibusz Dénes, Szappanos Péter, Tóth Balázs trióval számolt, és ez aligha lesz másként októberben. A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes magasan a legnagyobb válogatottbeli és nemzetközi rutinnal rendelkezik a poszton, sorozatban hetedik éve áll a Fradi kapujában az európai kupák valamelyikében, 34 évesen ráadásul óriási respektje van az öltözőben.
Nem lehet kérdés, hogy a számtalan bravúrjával megannyi fontos győzelmet hozó Dibusznak ott a helye a keretben.
Ahogy a Fradi kapusánál két nappal fiatalabb Szappanos Péternek is, még úgy is, hogy az eddigi nyolc bajnoki fordulóban csak a két kieső helyen álló csapat, azaz a Nyíregyháza és a Kazincbarcika (17-17), valamint a Diósgyőr (16) kapott több gólt, mint az előző idényben ezüstérmes Puskás Akadémia.
A harmadik kapus, Tóth Balázs az új idényben megszilárdította a helyét az angol másodosztályban (Championship) szereplő Blackburn Roversben, amivel kiérdemelte Marco Rossi bizalmát, így ő védhetett a Nemzetek Ligája-győztes portugálok ellen a Puskás Arénában.
A hátsó alakzat neuralgikus pontja a csapatnak. Az éveken át stabil csapatrész mostanában nem mindig működik megbízható gépezetként. Márpedig különösen az örmények elleni telt házas hazai meccsen életbe vágóan fontos lesz a győzelem, azt pedig a legkönnyebben úgy lehet elérni, ha nem kapunk gólt.
Szeptemberben két meccsen ötöt kaptunk az írek ellen 2-2 és a portugálok elleni 2-3 alkalmával, ezt mindenhogy lentebb kell szorítani.
Az biztató, hogy Willi Orbán az idény valamennyi meccsét végig játszotta Lipcsében, és a Bayern elleni vereséget leszámítva, mindig az RB Leipzig egyik legjobbja volt. Megkérdőjelezhetetlen a helye a keretben, ahogy a török élvonalbeli Kasimpasa csapatában végre talán ismét magára találó Szalai Attilának is. A portugálok ellen néha már emlékeztetett a korábbi önmagára.
Az előző kerethirdetés során a Fradit hat játékos képviselte, köztük Szalai Gábor, aki nem alapember a válogatottban, de szükség lehet rá, ha Szalai Attila összeszed egy újabb sárga lapot az örmények ellen, mert akkor nem léphet pályára Lisszabonban.
Kerkez Milos játéka csak Liverpoolban lehet kérdéses, ahol egyesek szeretnének minden gólt a balbekk nyakába varrni, de Arne Slot, hasonlóan Marco Rossihoz, továbbra is bízik a fiatal védőben.
A Le Havre-ben szereplő Nego Loic és a bécsi Rapidban alapember, Bolla Bendegúz is joggal várhatja a meghívót.
Itt lesz talán a legkevesebb gondja Rossinak. Styles Callum és Tóth Alex helye is biztos középen, ahogy Ötvös Bence kimaradása is meglepetés lenne. A sérülése után a hétvégén egy-két perc játéklehetőséget kapó Schäfer András helyzete talán bizonytalan, így ismét képbe kerülhet a Fradi elleni bajnokin az ETO egyik legjobbjaként szereplő Schön Szabolcs neve.
Nem elképzelhetetlen, hogy a kapitány tesz egy próbát az MTK 22 éves szélsőjével, a bajnokságban már két gólnál járó Kerezsi Zalánnal.
A mieink legélesebb, a kontinens élmezőnyével is versenyképes csapatrésze, egyértelműen a támadó egység. Ahonnan viszont pont a legfontosabb, örmények elleni hazai meccsen fog hiányozni a két mérkőzésre eltiltott (az elsőt a portugálok ellen már letudta) Sallai Roland, és a két sárga lapja miatt ugyancsak eltiltott Varga Barnabás, aki már három gólt szerzett a két szeptemberi meccsen, míg az egész idényt figyelembe véve 16 meccsen 14-szer volt eredményes, ami európai szinten is kimagasló.
Ha ez még nem lenne elég, akkor Szoboszlai Dominiknak, és a Varga első számú helyettesítőjének szánt Tóth Barnabásnak is van egy-egy sárga lapja. A kapitány viszont számolhat a Fradiban remeklő Gruber Zsomborral, de a Rossi által a keretbe már meghívott Molnár Rajmund is hallatott magáról egy szenzációs góllal.
A Nyíregyháza elleni gólpassza után a Paks elleni rangadón végre megszerezte első gólját a kapitány által korábban már számításba vett Németh András is,
de csapattársa, az NB I-ben öt gólnál járó Lukács Dániel is opció lehet.
Persze, ha a kapitány a szurkolókra hallgat, akkor Böde Dániellel ijeszthet rá az örményekre.