A magyar labdarúgó-válogatott szombat este Írországban megkezdi szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban. A dublini mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a játékosok közül Nagy Zsolt és Tóth Barna nyilatkozott a média képviselőinek Telkiben.

A magyar válogatott már hétfőn megérkezett Telkibe és nagy erőkkel készül a közelgő vb-selejtezőkre. Szeptember 6-án, Dublinban Írország ellen játszik Marco Rossi csapata, majd három nappal később a Cristiano Ronaldóval felálló portugálok látogatnak a Puskás Arénába. A vb-selejtezők menetrendje meglehetősen sűrű, szeptember elején kezdődik és november közepén vége is lesz a csoportokon belüli csatáknak, a magyar nemzeti tizenegy Írország és Portugália mellett még Örményországgal csap össze. A válogatott a dublini mérkőzés előtt rossz hírt kapott, ugyanis az egyik kulcsember, Schäfer András megsérült, így nem léphet pályára az írek és portugálok elleni talákozókon.

magyar válogatott, Telki, 2025. június 3.Szoboszlai Dominik (k) a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. június 3-án. A magyar csapat június 6-án Svédország válogatottját fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Azerbajdzsán együttese ellen Bakuban lép pályára.MTI/Koszticsák Szilárd
A magyar válogatott játékosai Telkiben készülnek a vb-selejtezőkre
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

A magyar válogatott érzi a dublini mérkőzés súlyát

A szerdai sajtótájékoztatón a Puskás Akadémia szélsője, Nagy Zsolt és a Paks támadója, Tóth Barna állt a sajtó rendelkezésére.

Mindenki érzi azt, mekkora súlya van ennek a mérkőzésnek. Jó eredményt kell elérnünk, ami nagyon nehéz lesz. 

Ismerjük az íreket, játszottunk velük, de természetesen az akkori eredményt nem fogadnánk el” – nyilatkozta a telki edzőközpontban tartott sajtótájékoztatón a Puskás Akadémia futballistája, utalva arra, hogy tavaly júniusban, Dublinban a házigazdák 2-1-re nyertek barátságos mérkőzésen.

A legfontosabb, hogy a védekezésünk rendben legyen, erre fogunk elsősorban fókuszálni, 

és persze el akarjuk kerülni azokat a hibákat, amiket legutóbb elkövettünk ellenük” – idézte a Magyar Nemzet az NB I előző idényének legjobbjává választott játékos szavait.

ISTANBUL, TURKIYE - MARCH 20: Oguz Aydin (20) of Turkiye in action against Zsolt Nagy (18) of Hungary during the UEFA Nations League A/B play-off first-leg match between Turkiye and Hungary at RAMS Park in Istanbul, Turkiye on March 20, 2025. Agit Erdi Ulukaya / Anadolu (Photo by Agit Erdi Ulukaya / Anadolu via AFP)
Nagy Zsolt szerint mindenki érzi az írek elleni vb-selejtező súlyát
Fotó: AGIT ERDI ULUKAYA / ANADOLU

A magyar válogatott egyik újonca, Tóth Barna elmondta, amikor tavaly Paksra szerződött, akkor fogalmazódott meg benne először, hogy lehet esélye bekerülni a nemzeti csapatba, 

idén nyáron pedig már úgy érezte, realitása is lehet a meghívónak. Megjegyezte, a válogatottnál hasonlóan barátságos légkör uralkodik, mint a tolnaiaknál, azok a játékosok is pozitívan fogadták, akiket korábban nem ismert személyesen.

Későn érő típus vagyok, ezt magamon és a karrieremen is érzem. Nagyon boldog vagyok, és nagyon jól érzem magam a válogatottnál, 

sokakat ismertem már a kerettagok közül, de akikkel nem volt személyes kapcsolatom, azok is pozitívan fogadtak, remek a légkör Telkiben” – mondta a Paks futballistája.

A 30 éves támadó azt is elmondta, el tudja képzelni, hogy akár Varga Barnabással is együtt legyen a pályán, hiszen a Ferencváros támadója is jól „működött együtt” korábban Pakson Böde Dániellel. Kiemelte, a veterán gólkirállyal ő is jól megérti magát, azaz tudja, milyen, ha két, fizikálisabb csatár együtt van a pályán.

Paks, 2025. augusztus 14. A gólszerző Tóth Barna, a Paks játékosa a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében a 3. fordulóban játszott Paksi FC - Polisszja Zsitomir mérkőzésen Pakson, a Fehérvár úti stadionban 2025. augusztus 14-én. A Paks 2-1-re győzött, de 4-2-es összesítéssel kiesett a sorozatból. MTI/MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás
Tóth Barna lehet Marco Rossi legújabb felfedezettje
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

A magyar válogatott az európai vb-selejtező F csoportjának első fordulójában Írország vendége lesz szombaton, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.

