A magyar válogatott már hétfőn megérkezett Telkibe és nagy erőkkel készül a közelgő vb-selejtezőkre. Szeptember 6-án, Dublinban Írország ellen játszik Marco Rossi csapata, majd három nappal később a Cristiano Ronaldóval felálló portugálok látogatnak a Puskás Arénába. A vb-selejtezők menetrendje meglehetősen sűrű, szeptember elején kezdődik és november közepén vége is lesz a csoportokon belüli csatáknak, a magyar nemzeti tizenegy Írország és Portugália mellett még Örményországgal csap össze. A válogatott a dublini mérkőzés előtt rossz hírt kapott, ugyanis az egyik kulcsember, Schäfer András megsérült, így nem léphet pályára az írek és portugálok elleni talákozókon.

A magyar válogatott játékosai Telkiben készülnek a vb-selejtezőkre

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

A magyar válogatott érzi a dublini mérkőzés súlyát

A szerdai sajtótájékoztatón a Puskás Akadémia szélsője, Nagy Zsolt és a Paks támadója, Tóth Barna állt a sajtó rendelkezésére.

Mindenki érzi azt, mekkora súlya van ennek a mérkőzésnek. Jó eredményt kell elérnünk, ami nagyon nehéz lesz.

Ismerjük az íreket, játszottunk velük, de természetesen az akkori eredményt nem fogadnánk el” – nyilatkozta a telki edzőközpontban tartott sajtótájékoztatón a Puskás Akadémia futballistája, utalva arra, hogy tavaly júniusban, Dublinban a házigazdák 2-1-re nyertek barátságos mérkőzésen.

A legfontosabb, hogy a védekezésünk rendben legyen, erre fogunk elsősorban fókuszálni,

és persze el akarjuk kerülni azokat a hibákat, amiket legutóbb elkövettünk ellenük” – idézte a Magyar Nemzet az NB I előző idényének legjobbjává választott játékos szavait.

Nagy Zsolt szerint mindenki érzi az írek elleni vb-selejtező súlyát

Fotó: AGIT ERDI ULUKAYA / ANADOLU

A magyar válogatott egyik újonca, Tóth Barna elmondta, amikor tavaly Paksra szerződött, akkor fogalmazódott meg benne először, hogy lehet esélye bekerülni a nemzeti csapatba,

idén nyáron pedig már úgy érezte, realitása is lehet a meghívónak. Megjegyezte, a válogatottnál hasonlóan barátságos légkör uralkodik, mint a tolnaiaknál, azok a játékosok is pozitívan fogadták, akiket korábban nem ismert személyesen.

Későn érő típus vagyok, ezt magamon és a karrieremen is érzem. Nagyon boldog vagyok, és nagyon jól érzem magam a válogatottnál,

sokakat ismertem már a kerettagok közül, de akikkel nem volt személyes kapcsolatom, azok is pozitívan fogadtak, remek a légkör Telkiben” – mondta a Paks futballistája.