A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdte árusítani a belépőket, s kedden kora délután jelezte, hogy valamennyi jegyet értékesítette, így hozzávetőlegesen 65 ezer néző előtt rendezik meg a magyar válogatott következő mérkőzését – adta hírül az MTI.

A magyar válogatott legközelebb Örményország ellen játszik vb-selejtezőt a Puskás Arénában

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Telt ház előtt fogadja a magyar válogatott az örményeket

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az F csoportban szerepel, szeptemberben Írországban 2-2-es döntetlent ért el, illetve hazai pályán 3-2-re kikapott Portugáliától, így a harmadik helyen áll.

Elfogytak a rendelkezésre álló belépők a Magyarország-@OfficialArmFF találkozóra. A magyar válogatott a 3. vb-selejtező mérkőzését 2025. október 11-én, szombaton 18 órától játssza a Puskás Arénában.#HUNARM #magyarok pic.twitter.com/K0lCAu2niN — MLSZ (@MLSZhivatalos) September 23, 2025

Az európai vb-selejtezők tizenkét csoportjának első helyezettjei kijutnak a jövőre az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.