Roberto Martínez szövetségi kapitány és a játékosok részéről Bernardo Silva is dicsérte a magyar válogatottat, amely kedden csap össze Portugáliával a világbajnoki selejtezősorozatban. "A magyarok nagyon jók a labda nélküli játékban, ráadásul labdaszerzés után veszélyesek az ellentámadásaik. Erre nagyon jó referenciát nyújtottak számunkra a németek és hollandok elleni mérkőzéseik a tavalyi Nemzetek Ligájából. Szintén nagyon oda kell figyelnünk a pontrúgásokra. Érdemes azt is megjegyezni, hogy állandóság jellemzi a riválisunkat, Marco Rossi már 77 mérkőzésen irányította a válogatottat, amelynek játékán ez meg is látszik" - beszélt a hétfői sajtótájékoztatón a magyarokról a portugálok spanyol mestere.

A portugálok szövetségi kapitánya sokat beszélt a magyar válogatottról

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A magyar válogatott írországi meccse is szóba került

A 2023 januárjában kinevezett Martínez úgy vélekedett, a magyar csapatnak majdnem egy félidőt emberhátrányban futballozva nehéz meccse volt Írországban, de így is agresszív hazai együttesre és kiegyenlített meccsre számít. "Természetesen mindig a győzelem a cél, azonban mi elsősorban arra koncentrálunk, hogy jó teljesítményt nyújtsunk. Csak ezt követően nézünk az eredményjelzőre, mert előfordulhat olyan, hogy jól játszunk, de veszítünk. Magyarországon kihívás lesz pályára lépni és hasonlóan jól futballozni, mint azt Örményországban tettük" - fogalmazott udvariasan Martínez, aki elsősorban azért dicsérte a 222 válogatott mérkőzésén 140-szer eredményes Cristiano Ronaldót, mert ilyen rutinnal és tapasztalattal a háta mögött is minden meccsre úgy készül a nemzeti együttesben, mintha az első következne a számára, ez pedig az egész keretnek inspiráló.

Bernardo Silva szerint bizonyos szempontból az egész selejtezősorozat legnehezebb meccse lesz a budapesti, ennek ellenére a három pontért jöttek. "A magyar csapat remekül játszik olyan ellenfelekkel, amelyek labdatartásra alapoznak. Ennek az az oka, hogy jól váltogatja meccs közben is a magas és mély védekezést. Két embert, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot külön kiemelném, mert Angliában a mi nagy riválisunknál, a Liverpoolnál futballoznak. De persze a magyarok többi játékosa is magas színvonalat képvisel" - mondta a Manchester City 102-szeres válogatott középpályása.