Egészen kiváló mérkőzést játszott a magyar válogatott Cristiano Ronaldóék ellen kedden este hazai pályán. Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a meccs előtt jelezte a magyar válogatott szurkolótábora, hogy egy élőképpel készül, ezért, akinek odaszól a jegye a kapu mögé, az legyen szíves időben érkezzen, nehogy működjön a koreográfia. Nos, ahogy a lenti képen jól látható, minden összejött, ezzel a csodás élőképpel hangolták a csapatot a portugálok ellen.

A magyar válogatott tábora ezzel a pazar élőképpel készült a meccsre

Fotó: Csudai Sándor

A magyar válogatott szurkolói hihetetlen munkát tettek az élőkép elkészítésébe

A Carpathian Brigade '09 szurkolói csoport a hivatalos Facebook-oldalán felfedte, hosszú munka vezetett az élőkép megszületéséhez: „Közel 5 hónapnyi előkészület, 12 500 db "üveggolyó", majd' 1 000 m²-nyi grund, egy hűséges, bajtársias Tábor.”