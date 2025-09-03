Szombaton este Marco Rossi magyar válogatottja elkezdi a novemberig tartó küzdelmeket a világbajnoki selejtező sorozatban. A mieink Írországgal, Örményországgal és Portugáliával kerültek egy csoportba, ahol majd mindenki játszik mindenkivel (egy meccs otthon, egy pedig idegenben). A nemzeti tizenegy 12. játékosa mindig is a szurkolótábor volt, amely minden egyes alkalommal ott van az együttes mellett. Nem lesz ez most sem másként, Dublinba is lehet majd magyar hangokat hallani a lelátókról, ezzel kapcsolatban pedig a tábor, a Carpathian Brigade '09 üzent mindenkinek.

A magyar válogatott szurkolói Írországba is elmennek

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A magyar válogatott sosem marad szurkolók nélkül

A CB'09 üzenetét az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

Szurkolótársaink, barátaink!

Közeleg az első vb-selejtező, a helyszín Dublin. Gyülekezőt hirdetünk, szombaton helyi idő szerint 18:00-kor találkozunk a Slattery’s Pubban (D04 T295), ahonnan 18:30-kor indulunk a stadionba. A mérkőzés 19:45-kor kezdődik. Hajszoljuk bele a csapatot a győzelembe, alapozzuk meg az őszi hadjáratot egy rendkívül fontos 3 ponttal!

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, év elején gyűjtést indítottunk azon szurkolótársaink számára, akik irreális büntetésekkel és perekkel kényszerültek szembesülni. Ami a friss fejleményeket illeti, több szurkolótársunknak is tudtunk anyagi és jogi értelemben is segíteni. Információink szerint 24 fő esetében pénzbüntetéssel zárult az ügy, így folytatjuk a gyűjtést mindazok számára, akiknek még segítségre van szüksége. A további fejleményekről a későbbiekben természetesen újfent beszámolunk. Köszönjük mindenkinek a támogatását!

Végezetül, már most szeretnénk megjegyezni, hogy az első hazai mérkőzésre kiemelten készülünk. Jövő hét kedden, a kezdést megelőzően látvány fogja fogadni a csapatokat, minderről idejében megosztunk minden fontos információt. Készüljetek!

Mindörökké Magyarország!

CB'09