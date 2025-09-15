Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Oroszország az újabb dróntámadásról - elmondták azt is, hogy ki tehette

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az újonc Csíkszereda 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a címvédő FCSB-vel, ám a meccs nem a játékról marad emlékezetes. A vendégszurkolók magyarellenes rigmusokkal borzolták a kedélyeket, akkor azonban csend lett, amikor a lelátón összeesett egy néző.

A Magyar Nemzet figyelt fel rá, hogy az összecsapás szünetében több FCSB-drukker is magyarellenes rigmusokat skandált, majd csend lett, amikor egy lelátón összeesett néző orvosi ápolásra szorult, mielőtt kórházba szállították.

A magyarellenes rigmusok sem zavarták meg a Csíkszeredát
A magyarellenes rigmusok sem zavarták meg a Csíkszeredát
Fotó: fkcsikszereda.ro

A magyarellenes rigmusok sem zavarták meg a Csíkszeredát

A mérkőzés végül 1-1-es döntetlennel ért véget, a több helyzetet kidolgozó FCSB Malcom Edjouma 55. percben szerzett góljával előnybe került, de a 81. percben Alexandru Pantea öngóljának köszönhetően a magyarokat képviselő Csíkszereda egyenlített, és végül pontot is mentett.

Az immár hárompontos csíkszeredaiak legközelebb jövő hétfőn, az utolsó helyezett és szintén bukaresti Metaloglobus ellen lépnek pályára saját közönségük előtt. 

„Vissza a PL-be" – Szoboszlai Dominik üzent a drámai Liverpool-siker után
A Manchester United edzője kiakadt az újabb kudarc után, a kirúgásáról beszélt
Lamine Yamal a lelátóról nézte végig a barcelonai mészárlást

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!