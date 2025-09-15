A Magyar Nemzet figyelt fel rá, hogy az összecsapás szünetében több FCSB-drukker is magyarellenes rigmusokat skandált, majd csend lett, amikor egy lelátón összeesett néző orvosi ápolásra szorult, mielőtt kórházba szállították.

A magyarellenes rigmusok sem zavarták meg a Csíkszeredát

Fotó: fkcsikszereda.ro

A mérkőzés végül 1-1-es döntetlennel ért véget, a több helyzetet kidolgozó FCSB Malcom Edjouma 55. percben szerzett góljával előnybe került, de a 81. percben Alexandru Pantea öngóljának köszönhetően a magyarokat képviselő Csíkszereda egyenlített, és végül pontot is mentett.

Az immár hárompontos csíkszeredaiak legközelebb jövő hétfőn, az utolsó helyezett és szintén bukaresti Metaloglobus ellen lépnek pályára saját közönségük előtt.