A stadionban 40 perccel a Magyarország-Portugália vb-selejtező kezdete előtt még alig fél ház volt , de aki ott volt, örülhetett: a bemelegítésnél Szoboszlai Dominik tartott egy kis alkalmi freestyle-bemutatót. Miközben az is egy külön szakma – a freestyle-világbajnok Szász Kitti tudna erről mesélni –, Szoboszlai is villantott pár trükköt: a labda megállt öt másodpercre a vállán, majd látványos dekázások és labdabűvölések közben párszor bemutatta az around the worldöt.
Nem hiába készült minden idegszálával a mérkőzésre Szoboszlai, hiszen mostanáig kellett várnia arra, hogy szembekerüljön gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldóval. Aki hiába 40 éves, még most is egészen kiemelkedő labdarúgónak számít: gólt szerzett például idén a Nemzetek Ligája döntőjében, és kettőt vállalt az örmények elleni öt portugál gólból. (És hogy mennyire sajnálhatjuk az írek ellen elveszített két pontot: az a bizonyos Örményország hazai pályán 2-1-re legyőzte Írországot.)
Elképesztően látványos, a Pál utcai fiúkat ábrázoló élőképpel hangolt a magyar B-közép a mérkőzésre, amelynek kezdő sípszava előtt a kivetítőn bemutatott magyar gólokkal igyekeztek a szervezők hangulatba hozni a lelátót.
Ami mindenkit foglalkoztatott: Ronaldo természetesen a kezdőbe került, a mieinknél pedig két változás történt: a megsérült Dibusz Dénes helyét Tóth Balázs vette át a kapuban, az eltiltott Sallai Rolandot pedig Nagy Zsolttal igyekezett pótolni a kedden 61 éves Marco Rossi.
A portugálok kezdték jobban a mérkőzést, de a magyar védelem jól zárt, így nem kellett túlzottan izgulni. Érdekes volt látni, amikor Szoboszlait testtel arrébb lökte Bruno Fernandes, a magyar csapatkapitány méltatlankodott, és szerintünk meg is jegyezte a keménységet.
Nagyon nem estek egymásnak a csapatok, de a szurkolókat ez ekkor nem is nagyon érdekelte, a Carpathian Brigade végig ugrált és éljenzett, és a Tóth Balázs mögötti, tehát a másik oldalon éljenző magyar szurkolókkal válaszoltak egymás skandálásaira, úgymint: „Hajrá!”, „Magyarok!”
A vendégek igyekeztek rést keresni a magyar pajzson, és egyáltalán nem Ronaldót keresték a labdával, ő a végső befejező szerepét vállalhatta volna magára, már ha eljutottak volna odáig a portugálok. A 17. percben eljutottak, de az ötös bal sarkánál feltűnő CR nem volt elég gyors sem fejben, sem lábbal, így nem tudott kapura lőni.
Említettük Fernandes még éppen nem sportszerűtlen lökését Szoboszlai irányába. Nos, egyértelmű, hogy ki lett adva a parancs, a magyar csapatkapitányt ki kell zökkenteni, a 18. percben ugyanis Nuno Mendes a korábbinál még sokkal durvábban lökte arrébb a magyar 10-est. Rossi tartott is egy 5 másodperces villámtanácskozást Dominikkel, talán csak megnyugtatta, vagy elmondta neki, hová tekerje majd a szabadrúgást, amelyből sajnos nem lett magyar helyzet.
A másik oldalon Ronaldo tette ki a szélre Silvának, aki azonban nem tudta visszatenni a labdát a portugál csékának.
Aztán eljött a 21. perc, amelyről mindenki tudta, miről fog szólni. A tragikusan elhunyt Diogo Jotáról. A magyar szurkolók tudták, tapssal és felállással fognak emlékezni a Liverpool legendájára. Ez meg is történt, amikor hihetetlen dolog következett.
Szoboszlai indította a balszélen Nagy Zsoltot, aki tökéletesen ívelt középre az érkező Varga Barnabás felé, a magyar fejelőkirály pedig 10 méterről parádésan fejelt a jobb alsóba (1-0).
A stadion szinte felrobbant, a magyar szurkolók pedig percekig nem tértek magukhoz. Ez igaz? Vezetünk Portugália ellen!
A gól természetesen nagyon nem tetszett Ronaldónak, azt mutatta a kezével és a szájával, hogy miért nem sípolt a bíró? Hogy mire gondolt, azt tőle kellene megkérdezni.
A labdát már eddig is mintegy 75 százalékban birtokló portugálok természetesen feljebb kapcsoltak, ez az eredmény minden, csak nem jó nekik. És jött is a vendéghelyzet, a 31. percben Ronaldo közeli lövését hatalmas bravúrral szögletre tolta Tóth Balázs.
A 35. percben Nagy Zsolt a meccs hősévé válhatott volna, de Styles remek szöktetése után, tiszta helyzetben, a jobbösszekötő helyéről csúnyán mellé lőtt. Igaz, lehetséges, lesről indult.
Egy perccel később aztán egyenlítettek a vendégek:
jobb oldali beadás után Cancelo tette oda Bernardo Silvához a labdát, aki 7 méterről magabiztosan lőtt a jobb sarokba (1-1). A VAR vizsgálódott, de nem látott leshelyzetet.
A labda a folytatásban is a portugáloknál volt, de a magyar védelem jól állta a sarat.
A félidő végén a születésnapos Marco Rossit éltették a szurkolók. Mindenki egyre gondolhatott, hogy mi lehet a mester legnagyobb kívánsága a mai napra. A 61 473 szurkoló összes magyar tagja tudta.
A szünet után a portugálok továbbra is nagy lendülettel támadtak, a játék jórészt a magyar térfélen zajlott. A mieink azonban szervezetten védekeztek, sőt, Bolla beadása után Kerkez lövése akár újra vezetést szerezhettünk volna, de célt tévesztett, így maradt az 1-1.
A fordulópont az 58. percben érkezett el: egy magyar kezezést követően a játékvezető a tizenegyes pontra mutatott, miközben Varga reklamálásért sárga lapot kapott. Ezzel az is eldőlt, hogy az első magyar gól szerzője a következő mérkőzést kénytelen lesz kihagyni.
A labda mögé természetesen Cristiano Ronaldo állt, és bár Tóth Balázs érezte az irányt, az ötszörös aranylabdás - hosszadalmas tötymörgés és lépegetés után - kicentizte a jobb alsó sarkot (2-1).
A csapatkapitány a gólja után a szögletzászló felé szaladt, a levegőbe ugrott, majd talajra érkezve széttárt karokkal ünnepelt, majd világgá kürtölte a védjegyévé vált kiáltást: Siiiiuuu!
Marco Rossi azonnal kettőt is változtatott: Tóth helyett érkezett a Ferencváros játékosa, Ötvös, míg Nagy Zsolt helyére a PAFC-ból Lukács állt be. A portugálok az előny megszerzése után inkább a labdatartásra törekedtek, türelmesen járatták a labdát, sokszor talán már az időt is húzva.
A 69. percben ugyanakkor Joao Cancelo egy kis tánc után 16 méterről ballal lőtt, Tóth Balázs remek vetődéssel szögletre mentett.
A Puskás Aréna telt házas közönsége azonban egy pillanatra sem adta fel: a szurkolók végig énekeltek, ugráltak, biztatták a magyar csapatot – a Carpathian Brigade vezetésével. A szurkolás ereje vitathatatlanul a pályán is érződött, hiszen magyar helyzetek következtek.
Előbb Nego megpattanó lövése alig kerülte el a portugál kaput, majd Szoboszlai jutott szabadrúgáshoz 23 méterről, kissé balról. Reménykedtünk, hogy úgy bevarrja, mint az Arsenal ellen, de sajnos jócskán fölé tekert. De még ekkor is volt hátra minimum 16 perc.
Ez pedig még jócskán tartogatott izgalmakat.
A 84. percben Nego futott el a jobbszélen, parádésan tekert középre, a csereként beállt Lukács hajszállal hozzáért a labdához, Varga Barnabás pedig fejjel: 7 méterről remekbe szabott gólt szerzett a Ferencváros csatára (2-2).
Nem hittek a hazai szurkolók a szemüknek, csakhogy a portugálok kihasználták az óriási magyar örömünnepet.
Eladtuk a labdát a saját térfelünkön, Cancelo pedig 18 méterről bevágta a magyar kapuba, ezzel 3-2 oda a 86. percben.
Ezek után Ronaldót lehozta a portugál kapitány, pacsiszott egyet Szoboszlaival, a nézők pedig csak fütyültek és fütyültek.
A magyar válogatott még próbálkozott, de már nem sikerült helyzetet kialakítani, a szurkolók azonban nem voltak hálátlanok: „Álljatok fel!” –, skandálták egymásnak, mivel ez a produkció a vereség ellenére is fantasztikus volt. Van mire építeni, és minden dicséretet megérdemel a magyar csapat. A drukkerek végezetül a magyar Himnuszt elénekelték játékosainkkal.
Vb-selejtező, F csoport:
Magyarország – Portugália 2-3 (1-1)
Puskás Aréna, 61 473 néző
v.: Erik Lambrechts (belga)
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla (Grúber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Styles (Vitális, 81.), Kerkez (Dárdai Márton, 90.) – Szoboszlai, Varga B., Nagy Zs. (Lukács, 60.)
Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves (Joao Félix, 79.), Vitinha (António Silva, 87.) – Bernardo Silva, Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Pedro Neto (Palhinha, 79.) – Cristiano Ronaldo (Goncalo Ramos, 87.)
gól: Varga B. (21., 84.), illetve Bernardo Silva (36.), Ronaldo (58., 11-esből), Cancelo (86.)