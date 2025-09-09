A stadionban 40 perccel a Magyarország-Portugália vb-selejtező kezdete előtt még alig fél ház volt , de aki ott volt, örülhetett: a bemelegítésnél Szoboszlai Dominik tartott egy kis alkalmi freestyle-bemutatót. Miközben az is egy külön szakma – a freestyle-világbajnok Szász Kitti tudna erről mesélni –, Szoboszlai is villantott pár trükköt: a labda megállt öt másodpercre a vállán, majd látványos dekázások és labdabűvölések közben párszor bemutatta az around the worldöt.

Valóra vált álom: Szoboszlai Dominik kezet fogott Cristiano Ronaldóval a magyar válogatott csapatkapitányaként

Fotó: Csudai Sándor

Szoboszlai vs Ronaldo, Magyarország vs Portugália

Nem hiába készült minden idegszálával a mérkőzésre Szoboszlai, hiszen mostanáig kellett várnia arra, hogy szembekerüljön gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldóval. Aki hiába 40 éves, még most is egészen kiemelkedő labdarúgónak számít: gólt szerzett például idén a Nemzetek Ligája döntőjében, és kettőt vállalt az örmények elleni öt portugál gólból. (És hogy mennyire sajnálhatjuk az írek ellen elveszített két pontot: az a bizonyos Örményország hazai pályán 2-1-re legyőzte Írországot.)

Elképesztően látványos, a Pál utcai fiúkat ábrázoló élőképpel hangolt a magyar B-közép a mérkőzésre, amelynek kezdő sípszava előtt a kivetítőn bemutatott magyar gólokkal igyekeztek a szervezők hangulatba hozni a lelátót.

A magyar szurkolók csodálatos élőképpel készültek a meccsre

Fotó: Csudai Sándor

Két változás a kezdőben, varázslatos hangulat

Ami mindenkit foglalkoztatott: Ronaldo természetesen a kezdőbe került, a mieinknél pedig két változás történt: a megsérült Dibusz Dénes helyét Tóth Balázs vette át a kapuban, az eltiltott Sallai Rolandot pedig Nagy Zsolttal igyekezett pótolni a kedden 61 éves Marco Rossi.

A portugálok kezdték jobban a mérkőzést, de a magyar védelem jól zárt, így nem kellett túlzottan izgulni. Érdekes volt látni, amikor Szoboszlait testtel arrébb lökte Bruno Fernandes, a magyar csapatkapitány méltatlankodott, és szerintünk meg is jegyezte a keménységet.

Nagyon nem estek egymásnak a csapatok, de a szurkolókat ez ekkor nem is nagyon érdekelte, a Carpathian Brigade végig ugrált és éljenzett, és a Tóth Balázs mögötti, tehát a másik oldalon éljenző magyar szurkolókkal válaszoltak egymás skandálásaira, úgymint: „Hajrá!”, „Magyarok!”