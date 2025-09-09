Live
Az Egyesült Államok megdöbbentő dolgot állít Katar bombázásáról

Szoboszlai mindenhol remekel
2025.09.09. 20:57
Éppen lemaradt a Manchester United sztárja a beadásról
2025.09.09. 20:54
A portugálok kezdték jobban a mérkőzést
2025.09.09. 20:50
A történelmi találkozás...
2025.09.09. 20:46
Szól a Nélküled a Puskás Arénában
2025.09.09. 20:34
Ez lesz a magyar csapat kezdője a mérkőzésre
2025.09.09. 19:42
Élőképpel készülnek a magyar szurkolók
2025.09.09. 19:40
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Folytatódnak kedden este is az európai labdarúgó világbajnoki selejtezők. Magyarország a második fordulóban Portugália ellen gyűjthet újabb pontokat a csoportjában.

Rendkívül különleges nap ez a szeptember 9., hogy mást ne mondjunk, Marco Rossi 61 éves lett kedden, Cristiano Ronaldo pedig a történelmi, hatodik világbajnokságára készül, így nekik is elengedhetetlen lenne a három pont megszerzése a teljesen megtelt Puskás Arénában. A magyar válogatott egy kör után egy ponttal áll a dublini 2-2-es mérkőzés után, míg a vendégek Örményország 5-0-ás kiütése után hárommal állnak. Ráadásul Magyarország találkozója előtt befejeződött az örmény-ír összecsapás is, amelyen némi meglepetésre a hazaiak 2-1-re verték meg a vendégeket.

 

20:57
2025. szeptember 9.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szoboszlai mindenhol remekel

Most éppen egy portugál támadásnál a jobbhátvéd helyén tűnt fel a magyarok csapatkapitánya, az első tíz perc végén továbbra is 0-0 az állás.

20:54
2025. szeptember 9.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Éppen lemaradt a Manchester United sztárja a beadásról

Bruno Fernandes csak centiméterekkel maradt le egy beadásról Tóth kapuja előtt, így kirúgással jöhet a magyar válogatott.

20:50
2025. szeptember 9.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A portugálok kezdték jobban a mérkőzést

A vendégeknél van többet a labda, a magyar csapat zártan, remekül védekezik, nem tudnak a portugálok veszélyes támadásokat vezetni.

20:46
2025. szeptember 9.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A történelmi találkozás...

A két csapatkapitány a középkezdés előtt kezet fogott, ami azért is érdekes, mert Szoboszlai Dominik elmondta, hogy a példaképe volt Cristiano Ronaldo gyerekkorában, ráadásul 16 évvel ezelőtt az akkor még gyermek Szoboszlai volt az egyik bekísérőfiú az akkori Magyarország-Portugália mérkőzésen. Kezdődjék a meccs.

20:34
2025. szeptember 9.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szól a Nélküled a Puskás Arénában

Felállva énekel több tízezer magyar szurkoló, közben a tábor megmutatja a fantasztikus élőképet a kapu mögött.

19:42
2025. szeptember 9.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ez lesz a magyar csapat kezdője a mérkőzésre

Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Styles, Szoboszlai, Kerkez – Tóth A., Nagy Zs. – Varga B. Ezzel kapcsolatban a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett a mérkőzést megelőzően, így a Ferencváros kapusa nem tudta vállalni a játékot. A helyére az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa, a 28 éves Tóth Balázs került be a kezdőbe. A 189 centiméteres hálóőrnek ez lesz a második mérkőzése a nemzeti csapatban. 

A portugál válogatott kezdőcsapata: 
Diogo Costa – Joao Neves, Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Rúben Neves, Vitinha – Pedro Neto, Bruno Fernandes, Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo.  

19:40
2025. szeptember 9.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Élőképpel készülnek a magyar szurkolók

A magyar labdarúgó-válogatott szurkoló tábora időben jelezte, hogy egy élőképpel készülnek a meccsre, így mindenki, aki a kapu mögé, a táborba vett jegyet, időben érkezzen meg a helyére, hogy működjen a koreográfia.

Magyarország-Portugália, MagyarországPortugália, vb-selejtező labdarúgó mérkőzés, világbajnoki-selejtező, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 09. 09.
Fotó: Csudai Sándor

 

