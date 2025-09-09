Rendkívül különleges nap ez a szeptember 9., hogy mást ne mondjunk, Marco Rossi 61 éves lett kedden, Cristiano Ronaldo pedig a történelmi, hatodik világbajnokságára készül, így nekik is elengedhetetlen lenne a három pont megszerzése a teljesen megtelt Puskás Arénában. A magyar válogatott egy kör után egy ponttal áll a dublini 2-2-es mérkőzés után, míg a vendégek Örményország 5-0-ás kiütése után hárommal állnak. Ráadásul Magyarország találkozója előtt befejeződött az örmény-ír összecsapás is, amelyen némi meglepetésre a hazaiak 2-1-re verték meg a vendégeket.