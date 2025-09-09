Rendkívül különleges nap ez a szeptember 9., hogy mást ne mondjunk, Marco Rossi 61 éves lett kedden, Cristiano Ronaldo pedig a történelmi, hatodik világbajnokságára készül, így nekik is elengedhetetlen lenne a három pont megszerzése a teljesen megtelt Puskás Arénában. A magyar válogatott egy kör után egy ponttal áll a dublini 2-2-es mérkőzés után, míg a vendégek Örményország 5-0-ás kiütése után hárommal állnak. Ráadásul Magyarország találkozója előtt befejeződött az örmény-ír összecsapás is, amelyen némi meglepetésre a hazaiak 2-1-re verték meg a vendégeket.
Most éppen egy portugál támadásnál a jobbhátvéd helyén tűnt fel a magyarok csapatkapitánya, az első tíz perc végén továbbra is 0-0 az állás.
Bruno Fernandes csak centiméterekkel maradt le egy beadásról Tóth kapuja előtt, így kirúgással jöhet a magyar válogatott.
A vendégeknél van többet a labda, a magyar csapat zártan, remekül védekezik, nem tudnak a portugálok veszélyes támadásokat vezetni.
A két csapatkapitány a középkezdés előtt kezet fogott, ami azért is érdekes, mert Szoboszlai Dominik elmondta, hogy a példaképe volt Cristiano Ronaldo gyerekkorában, ráadásul 16 évvel ezelőtt az akkor még gyermek Szoboszlai volt az egyik bekísérőfiú az akkori Magyarország-Portugália mérkőzésen. Kezdődjék a meccs.
Felállva énekel több tízezer magyar szurkoló, közben a tábor megmutatja a fantasztikus élőképet a kapu mögött.
Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Styles, Szoboszlai, Kerkez – Tóth A., Nagy Zs. – Varga B. Ezzel kapcsolatban a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett a mérkőzést megelőzően, így a Ferencváros kapusa nem tudta vállalni a játékot. A helyére az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa, a 28 éves Tóth Balázs került be a kezdőbe. A 189 centiméteres hálóőrnek ez lesz a második mérkőzése a nemzeti csapatban.
A portugál válogatott kezdőcsapata:
Diogo Costa – Joao Neves, Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Rúben Neves, Vitinha – Pedro Neto, Bruno Fernandes, Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo.
A magyar labdarúgó-válogatott szurkoló tábora időben jelezte, hogy egy élőképpel készülnek a meccsre, így mindenki, aki a kapu mögé, a táborba vett jegyet, időben érkezzen meg a helyére, hogy működjen a koreográfia.