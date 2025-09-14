A Premier League hétvégi fordulójának legnagyobb rangadóját Manchesterben rendezték, ahol a City fogadta a városi rivális Unitedet. Pep Guardiola csapata némi meglepetésre nem kezdte jól a szezont, ugyanis eddig csak három pontot gyűjtött, igaz a Manchester United sem sokkal többet, szám szerint négyet szerzett három kör alatt. Az MU úgy léphetett pályára az Etihadban, hogy rendes játékidőben négy találkozó óta nem kapott ki a kékektől.

Phil Foden korán vezetést szerzett a Citynek a manchesteri rangadón

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Gyenge első félidő után simán nyerte a városi derbit a Manchester City

Guardiola sérülés miatt közel egy kezdőjátékosnyi labdarúgóra nem számíthatott, de ott volt a kezdőben az az Erling Haaland, aki a válogatott szünetben öt gólt lőtt Moldova ellen, a nyári átigazolási időszak zárónapján szerződtetett BL- és Eb-győztes olasz kapus, Gianluigi Donnarumma pedig ezen a meccsen debütált a Cityben.

Az elhunyt brit ökölvívó, Ricky Hatton tiszteletére gyászszünettel kezdődött a mérkőzés, amelynek már a 18. percében megszerezte a vezetést a Manchester City. Doku tört be a tizenhatoson belülre, az alapvonali beadását elsőre még blokkolták, de második próbálkozásra már középre tudott adni, az üresen érkező Phil Foden pedig a kapu jobb oldalába fejelt.

A folytatásban is a City dominált, de a kapuk egyik oldalon sem forogtak veszélyben a szünetig. A második félidőt meglehetősen álmosan kezdte mindkét csapat, aztán szinte a semmiből Haaland megduplázta a City előnyét. A norvég sztárcsatár az 55. percben ziccerben léphetett ki egy labdaszerzés után, ám hiába jutott túl már a kapuson, az üres kapu helyett a kapufát találta el.

🚨 HOW DID ERLING HAALAND MISS THIS 🤯pic.twitter.com/mbvAAP2HxY — KinG £ (@xKGx__) September 14, 2025

Haaland aztán 68. percben már nem hibázott. Kétgólos hátrányban kitámadott a United, egy labdavesztés után viszont Bernardo Silva ugratta ki a saját térfeléről induló norvég csatárt, aki a kapuig robogott, majd kilőtte a hosszú alsó sarkot.

A folytatásban akár még nagyobb is lehetett volna a különbség, de Reijnders ziccerben kapu mellé gurított. A végén volt még néhány veszélyes próbálkozása a Unitednek, de végül a szépítés sem jött össze, így a Vörös Ördögök szezonbeli második vereségüket szenvedték el, míg a City augusztus 16. után nyert újra, amivel feljött a tabella nyolcadik helyére.