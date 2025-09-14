Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Százezrek az utcán: Elon Musk is felszólalt a hatalmas londoni tüntetésen

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 4. fordulójában a Manchester United 3-0-ra kikapott a városi rivális Manchester City otthonában. A mérkőzés hőse a duplázó Erling Haaland volt, aki egy hatalmas ziccert is kihagyott a második félidőben. Rúben Amorim irányításával a MU először szenvedett vereséget manchesteri rangadón.

A Premier League hétvégi fordulójának legnagyobb rangadóját Manchesterben rendezték, ahol a City fogadta a városi rivális Unitedet. Pep Guardiola csapata némi meglepetésre nem kezdte jól a szezont, ugyanis eddig csak három pontot gyűjtött, igaz a Manchester United sem sokkal többet, szám szerint négyet szerzett három kör alatt. Az MU úgy léphetett pályára az Etihadban, hogy rendes játékidőben négy találkozó óta nem kapott ki a kékektől.

Manchester City's English midfielder #47 Phil Foden celebrates scoring the opening goal during the English Premier League football match between Manchester City and Manchester United at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on September 14, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Phil Foden korán vezetést szerzett a Citynek a manchesteri rangadón
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Gyenge első félidő után simán nyerte a városi derbit a Manchester City

Guardiola sérülés miatt közel egy kezdőjátékosnyi labdarúgóra nem számíthatott, de ott volt a kezdőben az az Erling Haaland, aki a válogatott szünetben öt gólt lőtt Moldova ellen, a nyári átigazolási időszak zárónapján szerződtetett BL- és Eb-győztes olasz kapus, Gianluigi Donnarumma pedig ezen a meccsen debütált a Cityben.

Az elhunyt brit ökölvívó, Ricky Hatton tiszteletére gyászszünettel kezdődött a mérkőzés, amelynek már a 18. percében megszerezte a vezetést a Manchester City. Doku tört be a tizenhatoson belülre, az alapvonali beadását elsőre még blokkolták, de második próbálkozásra már középre tudott adni, az üresen érkező Phil Foden pedig a kapu jobb oldalába fejelt.

A folytatásban is a City dominált, de a kapuk egyik oldalon sem forogtak veszélyben a szünetig. A második félidőt meglehetősen álmosan kezdte mindkét csapat, aztán szinte a semmiből Haaland megduplázta a City előnyét. A norvég sztárcsatár az 55. percben ziccerben léphetett ki egy labdaszerzés után, ám hiába jutott túl már a kapuson, az üres kapu helyett a kapufát találta el.

Haaland aztán 68. percben már nem hibázott. Kétgólos hátrányban kitámadott a United, egy labdavesztés után viszont Bernardo Silva ugratta ki a saját térfeléről induló norvég csatárt, aki a kapuig robogott, majd kilőtte a hosszú alsó sarkot.

A folytatásban akár még nagyobb is lehetett volna a különbség, de Reijnders ziccerben kapu mellé gurított. A végén volt még néhány veszélyes próbálkozása a Unitednek, de végül a szépítés sem jött össze, így a Vörös Ördögök szezonbeli második vereségüket szenvedték el, míg a City augusztus 16. után nyert újra, amivel feljött a tabella nyolcadik helyére.

Premier League, 4. forduló: 
Manchester City-Manchester United 3-0 (1-0) 
Gólszerző: Foden (18.), Haaland (53., 68.)

Kapcsolódó cikkek:

Kerkezt már az első félidőben lecserélték, a Manchester United volt játékosa mentette meg Szoboszlaiékat
Szoboszlaival elképesztő dolog történt a Liverpool meccse előtt
Hálószaggató bombagólt lőtt az Arsenal Eb-győztes sztárja – videó
Ismét Szoboszlaival reklámozza a meccsét a Liverpool – fotó
Erre nem számított: így vélekednek a csapattársai Szoboszlairól – videó
Halálos beteg a korábbi Premier League-sztár, a családja könyörög
Szoboszlainak egy Ronaldo-szerű bombagól kellett a szupersztárrá váláshoz?
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!