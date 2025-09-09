A Premier League megállapodásra jutott a Manchester Cityvel a szponzorálási szabályok megkérdőjelezésével kapcsolatban, megnyitva ezzel az utat a klub és az Etihad Airways közötti széles körű megállapodás megkötése előtt. Egy jelentős fejleményként a liga ma közölte a klubokkal, hogy sikerült megállapodásra jutniuk a City-vel, véget vetve ezzel egy hosszú ideje húzódó ügynek. A City lényegében háborúban állt a Premier League-gel, miután a klubnak sikerült elérnie, hogy a kapcsolt felekkel (APT) kötött kereskedelmi partnerségekre vonatkozó szabályokat jogellenesnek nyilvánítsák. Kezdetben azért léptek fel, mert a klub mezszponzorát és a stadion névhasználati jogát birtokló Etihad Airlines-szal kötendő megállapodást 2023-ban a Premier League megakadályozta, mert a szabályok szerint nem felelt meg a „tisztességes piaci érték” (FMV) követelményének.

A Manchester City legalább a bíróságon nyerni tud

A Manchester City jogászai brillíroztak

Jogi eljárás indult, és a bíróság a City mellett döntött, a szabályokat – amelyeket a Newcastle United szaúdi felvásárlása után vezettek be – „érvénytelennek és végrehajthatatlannak” ítélte. A további jogi lépések fenyegetése ellenére azonban a Premier League úgy döntött, hogy a szabályokat nem írja át, hanem csak módosítja. A City ismét lépett, és ugyanaz a testület, amely már korábban a javukra döntött, a következő hónapban tárgyalta volna az ügyet. A Daily Mail Sport értesülései szerint a Premier League most felvette a kapcsolatot a klubokkal, hogy tájékoztassa őket arról, hogy megegyeztek a Cityvel, és a tárgyalás már nem kerül megrendezésre.

Egyértelmű továbbá, hogy az Etihad-megállapodás előtt álló akadályok már megszűntek, és a City biztos abban, hogy a jövőben nem fogják másként kezelni, mint bármelyik másik élvonalbeli klubot. 2011-ben a City 10 éves, 400 millió font értékű megállapodást kötött az Etihaddal, Abu Dhabi állami légitársaságával, ahonnan a klub tulajdonosai származnak. Bár az új megállapodás részleteit még nem hozták nyilvánosságra, várhatóan jelentős javulást jelent majd a 14 évvel ezelőtt kötött megállapodáshoz képest. A megállapodás, mint minden más, továbbra is át kell, hogy menjen az APT és FMV folyamaton.