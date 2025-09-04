A Puskás Akadémia csapott le a Manchester Citytől távozó magyar U21-es válogatott Michael Okekére.

Michael Okeke távozott a Manchester Citytől, a jövőben a Puskás Akadémiát erősíti

Fotó: Michael Okeke/Instagram

A Manchester City focistája az NB I-ben

Köszönöm, Manchester City, hogy az elmúlt kilenc évben az otthonom voltál. Szeretném megköszönni minden stábtagnak, akik hittek bennem, amióta csatlakoztam a klubhoz, a csapattársaimnak pedig az évek során együtt megélt emlékeket

- írta szerdán a közösségi oldalán a 19 éves középpályás.

Az átigazolási időszak hajrájában az angol Manchester City U21-es alakulatától érkezett erősítés első csapatunkhoz, miután Michael Okeke 2028-ig szóló szerződést kötött klubunkkal

- írta a közleményében a PAFC.

Az Angliában született Okeke - akinek édesanyja magyar, édesapja nigériai - két évvel ezelőtt kapott profi szerződést a Manchester Citynél. A felnőtt csapatban nem lépett pályára, előbb az U18-as, majd az U21-es együttest erősítette, illetve korábban a magyar U18-as és U19-es válogatottban is szerepelt.