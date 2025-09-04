Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

Link másolása
Vágólapra másolva!
Megvan az újabb nagy fogás. A magyar U21-es válogatott Michael Okeke távozott a Manchester City labdarúgócsapatától, és hivatalosan is az NB I-ben szereplő Puskás Akadémia együtteséhez szerződött.

A Puskás Akadémia csapott le a Manchester Citytől távozó magyar U21-es válogatott Michael Okekére.

Michael Okeke, Manchester City
Michael Okeke távozott a Manchester Citytől, a jövőben a Puskás Akadémiát erősíti
Fotó: Michael Okeke/Instagram

A Manchester City focistája az NB I-ben

Köszönöm, Manchester City, hogy az elmúlt kilenc évben az otthonom voltál. Szeretném megköszönni minden stábtagnak, akik hittek bennem, amióta csatlakoztam a klubhoz, a csapattársaimnak pedig az évek során együtt megélt emlékeket 

- írta szerdán a közösségi oldalán a 19 éves középpályás.

Az átigazolási időszak hajrájában az angol Manchester City U21-es alakulatától érkezett erősítés első csapatunkhoz, miután Michael Okeke 2028-ig szóló szerződést kötött klubunkkal

 - írta a közleményében a PAFC. 

Az Angliában született Okeke - akinek édesanyja magyar, édesapja nigériai - két évvel ezelőtt kapott profi szerződést a Manchester Citynél. A felnőtt csapatban nem lépett pályára, előbb az U18-as, majd az U21-es együttest erősítette, illetve korábban a magyar U18-as és U19-es válogatottban is szerepelt.

Apa és fia egy csapatban? Történelmi pillanat előtt az angol foci
Hihetetlen, hova igazolt a macskaverő BL-győztes focista – videó
BL-győztes világsztárt igazolt Sallai Roland csapata
Mindenki ámul Szoboszlai Dominik kislányának okos babakocsiján


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!