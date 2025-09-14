A 3-0-ra megnyert vasárnapi városi rangadó előtt a Manchester City egyik szurkolója osztott meg egy képet a közösségi médiában, amint a klub egyik alkalmazottja a United idegenbeli mezében csapolja a sört az Etihad Stadion büféjében.

A Manchester City simán verte a Manchester Unitedet a városi derbin

Fotó: OLI SCARFF / AFP

United mezben csapolt sört a Manchester City stadionjába

Mondani sem kell, a csapos meggondolatlan tette nagy port kavart, sok szurkoló hevesen reklamált, mondván, hogyan engedi ezt meg a klub. Persze, akadt olyan drukker is, aki viccesen közelítette meg a dolgot: „Ő volt az egyetlen ember United mezben, aki tisztességes teljesítményt nyújtott az Etihad Stadionban” – írta az egyik hozzászóló az X-en.

Absolute joke @ManCity - letting one of the bar staff in block 315 wear a United shirt on Derby Day #mcfc pic.twitter.com/Qz3hvlqa1Y — Stuart (@Mataniels) September 14, 2025

A kép aztán állítólag eljutott a City vezetőségéhez is, amit cseppet sem néztek jó szemmel. A manchesteri együttes rajongói oldala még a kezdősípszó előtt kiadott egy közleményt, amelyben megerősítették, hogy a csapost azonnali hatállyal kirúgták.

„Köszönjük a tájékoztatást. Megerősíthetjük, hogy az alkalmazottat már elbocsátottuk”.