Nincs könnyű helyzetben Rúben Amorim, ugyanis mióta tavaly novemberben átvette a Manchester United irányítását a Premier League-ben csupán kilenc győzelmet aratott 32 mérkőzésen. A bajokságban csupán a 11. helyen álló MU legutóbb múlt hétvégén a Chelsea ellen nyert fontos rangadót, ráadásul a portugál edzővel először tartotta otthon a három pontot két egymást követő hazai bajnokiján.

A Manchester United vezetőedzője, Rúben Amorim foggal-körömmel küzd az állásáért

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A brit sajtót hosszú hetek óta lázban tartja, hogy vajon meddig tart még a türelem Rúben Amorim felé. A Manchester Evening News szerint a 40 éves szakember – aki korábban már jelezte, hogy nem hajlandó lemondani – egyelőre élvezi a vezetőség bizalmát, ám ez könnyen megváltozhat, ha az eredmények nem javulnak a közeljövőben.

Újra német edző a Manchester Unitednél?

Korábban Oliver Glasner (Crystal Palace), Marco Silva (Fulham), Andoni Iraola (Bournemouth), a korábbi angol szövetségi kapitány, Gareth Southgate és az Egyesült Államok válogatottját irányító Mauricio Pochettino neve is felmerült, most azonban a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurt edzője, Dino Toppmöller azonban nem rég arról beszélt, hogy szívesen dolgozna a nagy múltú angol sztárcsapatnál. A német trénert a Bildnek adott interjújában többek között arra kérték, nevezze meg álmai csapatát.

„Alapvetően most egy álom az Eintrachtnál lenni, hiszen egy fantasztikus klub. Tinédzser koromban itt láttam először az édesapámat Bundesliga-csapatnál edzősködni. Így természetesen érzelmi szálak is kötnek a klubhoz.

Viszont ha külföldi csapatra gondolok, akkor a Manchester United. Gyerekként gyakran játszottam számítógépes játékokkal és mindig a Uniteddel voltam. Nagyszerű lenne egy nap a valóságban is irányítani ezt a rendkívüli klubot”

– mondta Toppmöller, aki gyerekkorában a Vörös Ördögök szurkolója volt.

A 44 éves német szakember kezei alatt igazi sztárok nevelkedtek az elmúlt években, elé csak a Manchester Cityben játszó Omar Marmusra, vagy a Liverpool francia csatárára, Hugo Ekitikére gondolni. Toppmöller az előző idényben harmadik helyig vezette az U21-es magyar válogatott Fenyő Noah csapatát, ezzel bebiztosítva a csapat Bajnokok Ligája szereplését. A Frankfurt két győzelemmel kezdett a német bajnokságban, az utolsó két bajnokiját azonban elveszítette, így jelenleg a tabella hatodik helyén áll, azonban a BL-alapszakaszának nyitómérkőzésén 5-1-re ütötte ki a Sallai Ronalddal felálló Galatasarayt.